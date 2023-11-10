Как живут люди на самом густонаселенном острове в мире: Демократия по-африкански







До превращения острова в самый густонаселенный район на Земле, здесь была растительность и жили некоторые виды местной фауны. Сейчас от них кроме пары деревьев ничего не осталось.

Большинство жилищ на Мгинго – это самодельные хижины из гофрированной жести и дерева

Население острова составило 131 человек согласно переписи 2009 года. По некоторым сведениям, сегодня оно уже в несколько раз больше

На острове уже родилось достаточно много детей. В этом вопросе сложные условия жизни и отсутствие квалифицированных врачей жителей Мгинго не останавливают

Около 100 лодок каждое утро отправляются на ловлю рыбы

Нильский окунь – главный источник доходов и причина процветания Мгинго

Незамысловатый быт островитян Мгинго

Африканская демократия на Мгинго не лишена буржуазных удовольствий

На острове открыты 13 баров и развлекательных заведений

Усинго – большой остров всего в 200 метрах от Мгинго до сих пор не заселен