Как живут люди на самом густонаселенном острове в мире: Демократия по-африкански

Если вы считаете, что ваши жилищные условия оставляют желать лучшего, отправляйтесь для сравнения на остров Мгинго, расположенный на озере Виктория в Африке. Там на территории меньше 2 квадратных километров проживают около 13о человек. Практически все пространство небольшого кусочка земли размером с половину футбольного поля занято самодельными лачугами.
До 1991 года остров, за который спорили два африканских государства – Кения и Уганда, был полностью необитаем. По общему мнению, это место было жилищем могущественного злого духа Калеле. Два кенийских рыбака Далмас Тембо и Дордж Кибебе облюбовали для себя это местечко и решили освободить его от власти злых сил. Для этого, разумеется, вызвали авторитетного колдуна. Тот провел обряд изгнания по всем правилам, и злому Калеле пришлось отступить. Стоимость «процедуры» была не малой – целых 300 кг. рыбы, но, по мнению рыбаков, это того стоило. Они стали первыми жителями острова и первыми гражданами новой республики, хотя в те времена они еще этого не знали.
До превращения острова в самый густонаселенный район на Земле, здесь была растительность и жили некоторые виды местной фауны. Сейчас от них кроме пары деревьев ничего не осталось.
Остров расположен в удачном для ловли рыбы месте. Большинство местных жителей в этом районе выживают только благодаря озерному промыслу нильского окуня. Условия жизни в тех местах очень суровы, и освободившаяся территория стала привлекать и других рыбаков. Вскоре там поселились еще 60 человек из Кении, Уганды и Танзании. Они основали на этом месте коммуну и определили для нее правила. Провозглашенные ценности «равенства» и «братства», необычная для Африки свобода и хороший улов привели к тому, что на остров постепенно поселились около 130 человек. Когда практически все пространство небольшого кусочка земли заполнилось хижинами, первопоселенцы Тембо и Кибебе решили, что их государству грозит перенаселение, и закрыли остров для новых жителей. С этого момента приезжие могут находиться на нем не больше суток.
Большинство жилищ на Мгинго – это самодельные хижины из гофрированной жести и дерева
В принципе сейчас остров является самопровозглашенной республикой. То, что поселенцы живут там мирно и делают что хотят, является счастливой случайностью – два африканских государства все не могут договориться, чья же это территория, и пока на Мгинго процветает необычная для тех мест демократия. Управляют островом два «почетных сенатора» Тембо и Кибебе, а также еще пять сенаторов, которых выбирают из мужчин старше 30 лет. Решения на заседаниях этого совета «Большой семерки» также принимаются голосованием. Строгие законы сообщества в основном направлены против воровства. За него полагается порка соломенным кнутом и, в тяжелых случаях, изгнание из этого «самопровозглашенного рая».
Население острова составило 131 человек согласно переписи 2009 года. По некоторым сведениям, сегодня оно уже в несколько раз больше
На острове уже родилось достаточно много детей. В этом вопросе сложные условия жизни и отсутствие квалифицированных врачей жителей Мгинго не останавливают
Несмотря на явную тесноту, для неизбалованных квартирным вопросом африканцев жизнь на Мгинго является очень привлекательной. Дело в том, что рыбаки там получают во много раз больше, чем в соседних странах. Правда, прибылью приходится делиться. 10% рыбы они отдают в пользу местных властей и еще платят по 25% Кении и Уганде, таким образом налоговые сборы составляют аж 60% от заработка. Пока стороны не договорились об этой контрибуции, береговая охрана двух стран пыталась выжить рыбаков со спорной территории – периодически они ломали их лодки и лачуги, резали сети, даже застрелили несколько человек. Однако затем сенаторы смогли успешно провести переговоры, и теперь хрупкое равновесие поддерживается регулярными выплатами. Так что принцип «не подмаслишь – не поедешь» действенен и для Африки.
Около 100 лодок каждое утро отправляются на ловлю рыбы
Нильский окунь – главный источник доходов и причина процветания Мгинго
Это может показаться странным, но на острове даже есть своя инфраструктура. Вероятно, сказываются большие заработки. Там открыты аптека, магазин, салон красоты, несколько развлекательных заведений и гостиниц, хотя гости здесь и не задерживаются, и 4 публичных дома. Нравы в замкнутом сообществе царят свободные, но отношения островитян между собой доброжелательные – иначе в такой тесноте просто не проживешь. С недавнего времени на острове также действуют церковь и угандийский полицейский участок.
Незамысловатый быт островитян Мгинго
Африканская демократия на Мгинго не лишена буржуазных удовольствий
На острове открыты 13 баров и развлекательных заведений
У этого странного сообщества есть, в принципе, и перспектива территориального развития. По соседству с Мгинго расположен гораздо больший по размеру остров Усинго. Туда бы тоже могли поселиться люди, но с незапамятных времен остров захвачен злым духом по имени Тук. Да и, к тому же, после изгнания с родины именно там обосновался обиженный Калеле. Эта усиленная «армия тьмы» так могущественна, что за нее не берется ни один из местных колдунов. Так что озеро Виктория все еще ждет своего героя. Местные готовы отвалить ему за магическую битву очень много рыбы. Пока же на большом и абсолютно пустом Усинго виднеются лишь несколько строений – это ученые из далеких стран иногда приезжают, чтобы изучить местную флору, фауну и понаблюдать за жизнью на Мгинго. Почему Тук и Калеле им это позволяют? Ну что за глупый вопрос, все же знают, что на белых людей местные духи не действуют, и поэтому внимания на них не обращают.
Усинго – большой остров всего в 200 метрах от Мгинго до сих пор не заселен
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