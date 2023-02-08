Идеи дизайна балкона в квартире

Балкон в квартире в большинстве случаев используется как место для хранения ненужных вещей, которым не нашлось места в кладовке.

Это приводит к потере площади, на которой можно организовать чудесное место для отдыха и расслабления. Правильно подойдя к организации балкона, его можно превратить еще в одну комнату. Для начала необходимо собраться с духом, и выбросить весь ненужный хлам. Отличной идеей станет установка шкафа или стеллажей, на которых удобно хранить консервы и разные мелочи.

Ну а для того, чтобы на балконе можно было наслаждаться вкусными блюдами или утренним кофе, задумайтесь об установке барной стойки, которая заменит громоздкий стол. В том случае, если в вашем доме кухня имеет выход на балкон, то барная стойка может превратиться в полноценную обеденную зону.

Убедитесь сами, как можно преобразить балкон с помощью барной стойки.















































































































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