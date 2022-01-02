Что такое «фальшивый» мёд и как не нарваться на подделку

Всё, что нужно знать о «фальшивом» мёде.

Что за люди? Уже и на мёд подделку сделали."

Мёд мутного цвета уже должен насторожить.

«Фальшивый мёд» можно сварить из крахмала, сахара и ароматизаторов.

Самый надёжный способ вычислить подделку

При взаимодействии с крахмалом йод приобретает синеватый оттенок.

Другие способы определить поддельный мёд

Больше лайфхаков по проверке качества мёда.

Натуральный мёд не оставляет мокрых следов.

Пузырьки при горении – признак подделки .