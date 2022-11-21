Открытые секреты 5 величайших сокровищ англосаксов: Находки, которые до сих пор не дают учёным покоя

Саттон-Ху, Саффолк

Корабль-призрак с затерянными сокровищами.

Золотой наплечный браслет со вставками из граната и стекла. \ Фото: dailyartmagazine.com.

Находки из кургана 17. \ Фото: pinterest.com.

Точная копия шлема Саттон Ху, изготовленная королевскими оружейными мастерскими для Британского музея.

По часовой стрелке от верхнего левого угла: Крышка кошелька, большая пряжка, богато украшенный золотой пояс и две одинаковые наплечные застёжки из сокровищницы.

Евангелие из Линдисфарна

Слева направо: Монограмма Хи-Ро в начале Евангелия от Матфея. \ Портрет евангелиста Марка.

Слева наперво: Евангелие из Линдисфарна содержит отрывок из Евангелия от Матфея. \ Евангелие от Луки.

Евангелие из Линдисфарна. \ Фото: google.com.

Евангелие Линдисфарна. \ Фото: chroniclelive.co.uk.

Стаффордширский клад

Подборка ярких предметов из коллекции Стаффордшира. \ Фото: зepochalnisvet.cz.

Золотая рукоять меча с инкрустацией из перегородчатого граната, неочищенная реставраторами, на которой всё ещё видны следы почвы. \ Фото: blogspot.com.

Различные украшения из неочищенного золота, три с перегородчатым золотом и гранатом. \ Фото: uk.wikipedia.org.

Фрагмент меча, украшенный гранатом. \ Фото: pinterest.com.

Слева направо: Кусочек пластины от шлема, предназначенный защищать щёки. \ Табличка из листового золота.

Ларец Фрэнкса

Ларец Фрэнкса (передняя часть и крышка), выставленный в Британском музее. \ Фото: twitter.com.

Левая сторона и верхняя часть. \ Фото: commons.wikimedia.org.

Деталь передней панели, изображающая германскую легенду о кузнеце Вэйланде и христианское поклонение Волхвам. \ Фото: twitter.com.

Захоронение в Приттлуэлле

Предметы, найденные при раскопках. \ Фото: zanimalsise.com.

Стакан из решетчатого стекла из княжеского захоронения Приттлуэлл. \ Фото: google.com.

Стеклянный сосуд. \ Фото: blogspot.com.

Остатки одной из деревянных чашек для питья, которые послужили решающим материалом для углеродного датирования погребальной камеры, и верхняя часть деревянной бутылки для питья с украшенным золотым горлышком, найденные в погребальной камере. \ Фото: theguardian.com.