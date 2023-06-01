10 навыков выживания, которым необходимо обучить ребёнка!

Каждый родитель прекрасно знает, что какими бы крутыми не были его личные навыки, он всё равно не всегда сможет оказаться рядом со своими детьми, если у них вдруг возникнет проблема. Поэтому прямая обязанность (да, именно обязанность) родителей — обучить своих детей хотя бы базовым навыкам выживания в дикой местности.



И не только обучить теории, но и научить детей не паниковать и не теряться в непривычных условиях! Не надо бояться, что дети этому научиться не смогут. Детишки прошлого века, например, в войну выживали, в тайге неделями находится могли и ничего. Всё дело в правильном воспитании, которое уже зависит исключительно от вас и от вашего правильного примера.







Итак, публикуем статью о навыках выживания, которым необходимо научить своего ребёнка.



Ориентирование на местности

Первая помощь

Встреча с диким животными

Добывание огня

Разведение костра

Сооружение укрытия

Добыча воды

Поиск подножного корма

Физподготовка

Психологическая подготовка