"Молот ведьм": правда о знаменитой книге охотников на ведьм

Многие думают, что книга "Молот ведьм" была главным руководством для охотников на ведьм. Но так ли это на самом деле? Давайте разберемся, кто такой Генрих Крамер, почему он написал эту книгу и что в ней было не так.

Фридрих III

Кто такой Генрих Крамер

О ранних годах Генриха Крамера известно очень мало.

Он родился около 1430 года в немецком городе Шлеттштадт (сейчас это французский город Селеста). Мы знаем, что он стал монахом-доминиканцем и получил хорошее образование.

Первое важное упоминание о нем относится к 1474 году, когда его пришлось вытащить из тюрьмы. Крамер попал туда за то, что слишком яростно защищал Папу Римского и критиковал императора Фридриха III. За такую преданность в 1479 году его назначили инквизитором в провинции Алеманния (часть современной Германии).

Первые конфликты Крамера

Сначала Крамер осудил девять евреев в итальянском городе Триент, обвинив их в убийстве мальчика. Затем он взялся за "ведьм" и осудил около десяти человек.

В 1484 году он приехал в город Равенсбург, где сразу "нашел" восемь ведьм. Он успел казнить двух из них, прежде чем местные власти опомнились. Горожане наняли юристов, которые доказали неправоту Крамера, и выгнали его из города.

Обиженный Крамер пожаловался Папе Иннокентию VIII. Он заявил, что в немецких землях много колдунов и еретиков, но местные власти мешают ему с ними бороться.

Папа Иннокентий VIII

Папская булла: не начало охоты на ведьм

Папа издал документ под названием "Всеми силами души". Многие считают, что с него началась охота на ведьм, но историк Ксения Чепикова объясняет, что это не так. Во-первых, преследования ведьм уже шли полным ходом. Во-вторых, документ просто требовал, чтобы власти не мешали работе двух конкретных инквизиторов — Крамера и его коллеги Якоба Шпенглера.

Скандал в Инсбруке

С этим документом Крамер в 1485 году приехал в город Инсбрук. Там он начал проповедовать против ведьм и поссорился с местной жительницей Хеленой Шойберин. Однажды она, увидев его на улице, плюнула на него и прокляла.

«Всеми силами души»

Хелену арестовали и обвинили в колдовстве и убийстве рыцаря Йорга Шпесса. Крамер также обвинил еще шесть женщин и сам их допрашивал. И тут начали проявляться странности в его поведении.

Странные допросы

Генриху было около 55 лет, когда он допрашивал женщин в Инсбруке. Во время допросов он слишком подробно расспрашивал их о сексуальной жизни. Он делал это с таким интересом, что люди, присутствовавшие при этом, стали сомневаться в его психическом здоровье. Они пожаловались епископу Георгу Гольцеру.

Епископ, поговорив с Крамером, согласился, что с ним что-то не так. Когда адвокаты обвиняемых женщин доказали, что доводы инквизитора неверны, епископ отпустил всех женщин. Крамер пытался угрожать епископу папской буллой, но его всё равно выгнали из города. Епископ даже назвал его "безумцем" и "сумасшедшим стариком".

Обиженный Крамер решил написать книгу "Молот ведьм".

Что такое "Молот ведьм"

В 1487 году вышла книга "Молот ведьм". В ней Крамер объяснял, что колдовство — это дар от дьявола и вид ереси. Это позволяло судить "ведьм" очень строго. Книга также содержала советы, как находить, пытать и казнить ведьм. Особое внимание уделялось женщинам и их якобы распущенности.

«Молот ведьм»

Историк Ксения Чепикова считает, что у Крамера были какие-то проблемы, связанные с сексуальностью, которые он выразил в своей книге. Сам Крамер в письмах жаловался на сон, в котором ведьма втыкала ему в голову иглы. Возможно, у него действительно были проблемы с психикой.

Не оригинальная работа

Такие книги уже существовали раньше — "Молот катаров" и "Молот иудеев". Большую часть информации Крамер взял из других книг — "Формикарий" Иоганна Нидера и "Руководство инквизитора" Николаса Эймерика.

Крамер переработал эту информацию, добавил эмоций и превратил её в проповедь. Его главная цель была — оправдать охоту на ведьм. В книге много внимания уделялось сексуальным темам, что показывает нездоровые интересы автора.

Обман для популярности книги

Чтобы сделать свою книгу более авторитетной, Крамер пошёл на обман:

1. Он поместил в начало книги папскую буллу, хотя она не имела прямого отношения к книге. Это создавало впечатление, что Папа Римский одобрил книгу.

2. Он упомянул другого инквизитора, Якоба Шпенглера, так, что читатели думали, будто они написали книгу вместе. На самом деле Шпенглер не был соавтором и даже мешал Крамеру преследовать "ведьм".

3. В начале книги была рецензия от восьми профессоров Кёльнского университета. Но только четыре подписи были заверены нотариусом. Один профессор позже сказал, что не читал книгу, а двое других заявили, что вообще не ставили свои подписи.

Таким образом, Крамер пошёл на подлог, чтобы его книга выглядела более авторитетной.

Правда и мифы о "Молоте ведьм"

В 1487 году Генрих Крамер издал свою книгу "Молот ведьм" в типографии города Шпайер.

Что мы думаем о книге и что было на самом деле

В 2010 году канал National Geographic выпустил фильм "Тайны древности. Настольная книга охотника на ведьм". Но в этом фильме много неправды о книге Крамера.

Миф 1: "Молот ведьм" был главной книгой для охотников на ведьм

На самом деле: Книга не была "настольной" для инквизиторов. Историк Дженни Гиббонс говорит, что этот миф придумали феминистки и неоязычники в 1970-х годах. На самом деле инквизиция отвергла методы Крамера и осудила его самого вскоре после выхода книги.

Миф 2: После выхода книги начались массовые охоты на ведьм

На самом деле: Историк Ксения Чепикова утверждает, что после выхода книги не было резкого увеличения процессов против ведьм.

Миф 3: "Молот ведьм" использовали во всех судах над ведьмами

На самом деле: Книгу обычно издавали в сборниках вместе с другими руководствами по охоте на ведьм. Она была лишь одним из многих пособий. Церковные власти не признали эту книгу, поэтому её использовали в основном светские суды.

Миф 4: Книга была очень популярна и сильно повлияла на охоту на ведьм

На самом деле: Это отчасти верно. За 200 лет книгу переиздавали 30 раз. Её часто использовали во времена усиления охоты на ведьм. Но общий тираж был всего около 30 тысяч экземпляров — примерно тысяча книг на одно издание на всю Европу. Такое небольшое количество вряд ли могло сильно повлиять на увеличение гонений.

Книгу переиздавали, когда людям нужно было оправдание для новых преследований. Она помогала находить "виновных" и оправдывать их казни.

Итог

Что же получается? Был психически неуравновешенный старик с нездоровым интересом к сексуальным темам. Была его книга, которую использовали люди, желавшие найти виноватых в своих бедах. И есть современные люди, которые не разобрались в истории и создали много мифов об этой книге.