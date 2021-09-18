Каждый согласится, что самое красивое, что только может быть на участке — это цветы. И даже деревья же на участке можно потрясающе украсить, если создать клумбы вокруг них.
Именно такие 22 волшебные идеи для украшения участка вы увидите чуть ниже:
Красивая, пышная, круглая клумба вокруг дерева
Великолепие сиреневого
Клумба вокруг дерева, оформленная кирпичом
Красивая клумба с петунией
Такой цветник точно привлечёт внимание
Клумба с сидением
Светильники на солнечных батареях отлично дополнят композицию
Тюльпаны прекрасно подходят для оформления дерева
Загадочный сад
Совсем не грубый декор
Цветочный ковёр
Полноценный круг около дерева
Роскошь зелени
Красота в простоте
Чудесное сочетание цветов
Старенькие вещи будут прекрасным деревенским декором
Поиграйте с разными цветами
Буйство красок
Пурпурное обрамление дерева
Украшение бегонией
Местечко для отдыха
Осеннее вдохновение
Красивые идеи клумб вокруг дерева
Каждый согласится, что самое красивое, что только может быть на участке — это цветы. И даже деревья же на участке можно потрясающе украсить, если создать клумбы вокруг них.
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