Красивые идеи клумб вокруг дерева

Каждый согласится, что самое красивое, что только может быть на участке — это цветы. И даже деревья же на участке можно потрясающе украсить, если создать клумбы вокруг них.

Именно такие 22 волшебные идеи для украшения участка вы увидите чуть ниже:

Красивая, пышная, круглая клумба вокруг дерева



Великолепие сиреневого



Клумба вокруг дерева, оформленная кирпичом





Красивая клумба с петунией



Такой цветник точно привлечёт внимание



Клумба с сидением



Светильники на солнечных батареях отлично дополнят композицию



Тюльпаны прекрасно подходят для оформления дерева



Загадочный сад



Совсем не грубый декор



Цветочный ковёр



Полноценный круг около дерева



Роскошь зелени



Красота в простоте



Чудесное сочетание цветов



Старенькие вещи будут прекрасным деревенским декором



Поиграйте с разными цветами



Буйство красок



Пурпурное обрамление дерева



Украшение бегонией



Местечко для отдыха



Осеннее вдохновение

