Семена для посадки, которые нужно покупать в аптеке

Конечно же, мысли о будущем урожае начинаются с мысли о семенах. И все мы, как правило, отправляемся покупать семена в садовый магазин или в отдел с семенами в каком-нибудь супермаркете. А как и все другое, семена с каждым годом, увы, дорожают, а их количество в пачке как будто уменьшается.

Однако есть и другое место для покупки семян, причем там вы можете купить их намного дешевле!



Почему стоит покупать семена в аптеке

Какие семена можно купить в аптекеСемена укропа пахучего

Тмин

Анис

Ромашка аптечная

Фенхель

Кориандр

Тыква

Лен золотой и голубой

Расторопша

Оказывается семена для многих культур можно купить в аптеке, причин для такого решения несколько. Во-первых, покупка семян в аптеке обойдется во много раз дешевле, ведь вместо обычных нескольких граммов вы получите 50-100-граммовую пачку: здесь и на посев хватит, и на использование, например, в кулинарии. Во-вторых, купленные в аптеке семена можно считать по-настоящему здоровыми, ведь они продаются для лечебных целей и проходят строгую проверку на наличие нитратов и других вредных веществ. В-третьих, для лечебных целей используются вызревшие семена, что крайне важно для их всхожести.Пожалуй, комментарий здесь излишен, так как о свойствах и применении укропа известно каждому. Покупая эти семена в аптеке вы получите объемную пачку здоровых негибридных семян очень ароматного укропа.Возможно, не самая часто встречаемая в огородах культура. Это двухлетнее растение, семена которого часто используются в кулинарии. Также у растения очень вкусные корни и зелень, которые к тому же обладают хорошими бактерицидными свойствами.Однолетнее растение с вкусной и ароматной зеленью. Семена же активно используются для лечения кашля и укрепления сердечной мышцы.Покупая ромашку в аптеке, очень важно обращать внимание на то, чтобы на упаковке было написано «ромашки цветки» иначе внутри, помимо цветков, вы обнаружите также стебли и листву.Фенхель — отличное растение для всех, у кого проблемы с желудком. Также листья этого растения часто добавляются при засолке.Еще одно растение, которое используется и в кулинарии, и в лечебных целях. Помогает при гастритах, язвах, а также различных проблемах с полостью рта. Для зелени высевать кориандр можно густо, а вот для семян — редко.Также в аптеке можно купить семена тыквы, особенно если вы выращиваете ее не только для себя, но и на корм. В аптеке продают вызревшие семена сортов, которые дают отличный урожай.Также в аптеке можно найти и, так сказать, семена для красоты, например, лен. Он цветет красивой голубой шапкой.Еще одно растение, которое можно купить в аптеке — расторопша — она полезная, красивая, а также колючая. Последнее ее свойство можно использовать при создании защитного бордюра вокруг грядки, который убережет ваши посадки от животных и других незваных гостей.И это лишь некоторые из культур, семена для которых можно купить в аптеке.А ниже вы можете посмотреть подробное видео о том почему и какие семена для посадки лучше покупать в аптеке.