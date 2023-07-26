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Секрет обильного плодоношения кабачков

Кабачки довольно неприхотливы и не требуют специфического ухода, а плодоносят хорошо. Порой бывает, что на семью достаточно всего одного куста кабачка. Однако чтобы растение обильно плодоносило весь сезон, необходимо своевременно удалять некоторые листья.

Секрет обильного плодоношения кабачков

Речь идёт, конечно же, о листьях, которые находятся в тени и лежат на земле. Они не дают никакого питания кабачку, а напротив, являются рассадником болезней, угнетают кабачок. Поэтому обязательно удаляйте их, как только увидите, чтобы кабачок не заболел!

Секрет обильного плодоношения кабачков
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