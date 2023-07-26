Кабачки довольно неприхотливы и не требуют специфического ухода, а плодоносят хорошо. Порой бывает, что на семью достаточно всего одного куста кабачка. Однако чтобы растение обильно плодоносило весь сезон, необходимо своевременно удалять некоторые листья.
Речь идёт, конечно же, о листьях, которые находятся в тени и лежат на земле. Они не дают никакого питания кабачку, а напротив, являются рассадником болезней, угнетают кабачок. Поэтому обязательно удаляйте их, как только увидите, чтобы кабачок не заболел!
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Секрет обильного плодоношения кабачков
Кабачки довольно неприхотливы и не требуют специфического ухода, а плодоносят хорошо. Порой бывает, что на семью достаточно всего одного куста кабачка. Однако чтобы растение обильно плодоносило весь сезон, необходимо своевременно удалять некоторые листья.
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