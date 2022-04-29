Нижнее бельё для первой брачной ночи: сексуальные комплекты для «пышек»

Нижнее бельё для первой брачной ночи
Весна – романтичное время, и очень удачное для проведения свадьбы. Девушки с нетерпением ждут этого события, и тщательно готовятся к нему, подбирая не только великолепное платье, но и идеальное нижнее бельё. Но что делать красавицам с размером плюс, найти красивый комплект на пышные формы порой очень сложно. Этим вопросом в серьёз заинтересовалась модель Эшли Грэм (Ashley Graham). Она представила собственную линейку белья, приуроченную к свадебному сезону.
Эшли Грэм (Ashley Graham)
Удобная чашечка подходящего размера, утягивающие трусики, нежные кружева и лёгкие сияющие ткани – о таком белье мечтает любая девушка с пышными формами. Ведь подобрать вещи под неформатную фигуру достаточно сложно. Всё, что подходит по размеру не отличается привлекательным дизайном, а то что красиво смотрится, совсем не сидит на теле. Обладательница внушительных форм Эшли Грэм (Ashley Graham) раньше и сама сталкивалась с такой проблемой, поэтому решила разработать собственную коллекцию нижнего белья.
Свадебное бельё для девушек с пышными формами
Линейку сексуальных комплектов модель разработала совместно с брендом Addition Elle, с которым уже долгое время сотрудничает на модельном поприще. Она постоянно рекламирует бельё марки и появляется в провокационных рекламных компаниях. Девушка не боится показывать своё тело, тем самым повышая самооценку полных женщин по всему миру.
Стильное бельё для девушек с размером плюс
Свадебную коллекцию белья назвали Dreamer, в неё вошли корсеты, комбинации, трусики, бюстгальтеры, пояски и накидки. Всего, в общей сложности, 12 предметов одежды, которые направлены на то, чтобы сделать каждую женщину привлекательной и эффектной.
Сексуальное бельё для первой брачной ночи
Что касается цветовой гаммы, то здесь не стали экспериментировать с оттенками. Выбор сделали в пользу классических колеров – символизирующего чистоту белого, подчёркивающего сексуальность чёрного и грифельного пурпура. Часть комплектов однотонная, вторая часть – комбинированная.
В таком белье любая женщина будет смотреться эффектно
Эшли Грэм (Ashley Graham) приняла участие не только в создании коллекции, отборе тканей и их комбинации, но и в рекламной фотосессии. Она предстала в очень женственных, стильных и как всегда сексуальных образах. Девушка уверена, что в её коллекции каждая «пышка» сможет найти что-то своё.
Эшли Грэм (Ashley Graham) рекламирует свадебное нижнее бельё
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