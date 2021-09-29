10 уникальных предметов одежды из чистого золота





Одежда из золота



Золотой рюкзак, платье из золотых монет, драгоценные кроссовки… Оказывается из жёлтого благородного металла делают не только кольца и браслеты. Ежедневно ювелиры по всем миру гонятся за креативностью и создают необычные изделия из золота. Мы нашли 10 самых уникальных вещей, изготовленных из драгоценного металла.