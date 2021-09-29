10 уникальных предметов одежды из чистого золота

Одежда из золота
Золотой рюкзак, платье из золотых монет, драгоценные кроссовки… Оказывается из жёлтого благородного металла делают не только кольца и браслеты. Ежедневно ювелиры по всем миру гонятся за креативностью и создают необычные изделия из золота. Мы нашли 10 самых уникальных вещей, изготовленных из драгоценного металла.
1. Платье из австрийских монет
Платье из золотых монет
На создание этого необычного платья понадобилось около 1500 золотых монет из Австрийского монетного двора. Его придумали и сшили студенты японского колледжа моды Bunka Fashion College. Вместе с ним сшили и два золотых жакета. Стоимость полного комплекта превышает 120 000 000 долларов, а вес 21 килограмм – само платье весит 10 килограмм. Один из жакетов настолько тяжёлый (15 килограмм), что при его демонстрации модель чуть не повредила себе позвоночник.
Платье декорировали золотыми монетами в количестве 1500 штук
Платье и жилет имеют общий вес около 21 килограмма
2. Платье из золотых нитей
Нельзя оставить без внимания и удивительное платье японки Гинзы Таканака (Ginza Tanaka). Она постоянно поражает публику своими золотыми шедеврами, то лошадь выльет из чистого золота, то ногу футболиста сделает из того же металла. Гинза сшила платье и шаль из самых настоящих золотых нитей. Общий вес изделия составил 1 килограмм и 100 грамм, а стоимость драгоценного платья равна 245 000 долларов.
Золотое платье Ginza Tanaka
3. Золотая рубашка
Индийский бизнесмен Датта Пхуге решил выделиться из толпы и заказал дизайнеру Теджпалу Ранка (Tedzhpal Rank) рубашку из золотых пластинок. Её кропотливо создавали на протяжении двух недель. Для этого понадобилось не менее 15-ти ювелиров, которые сменяли друг друга каждые 16 часов. Весит столь необычная рубашка 3,5 килограмма, а стоит 250 000 долларов.
Золотая рубашка
Индийский бизнесмен Датта Пхуге в своей золотой рубашке
4. Золотой жилет с бриллиантами
В одном из музеев города Дубай экспонируется жилет, созданный из 24-каратного золота. Он состоит из 70-ти тысяч деталей, украшенных бриллиантами. Известно, что над его созданием трудились 35 специалистов китайской ювелирной компании Prima Gold International Co., Ltd. На изготовления золотого жилета им понадобилось не менее 6-ти месяцев.
Золотой жилет
5. Купальник из чистого золота
Японский дизайнер Гинза Таканака (Ginza Tanaka) решила не останавливаться на золотом платье и сделала из нитей благородного металла купальник. Для этого Гинза выбрала 24-каратное золото. Стоит такой пляжный костюм порядка 82 000 долларов.
Золотой купальник
6. Золотое нижнее бельё
Итальянский бренд La Perla специализируется на производстве нижнего белья и купальников люкс-класса. Порадовать своих поклонниц специалисты компании решили, выпустив капсульную коллекцию из 24-каратного золота. В неё вошли всего три вещи: комплект и две комбинации в чёрном и золотом цветах. Каждое изделие создавали вручную, используя такие техники, как филигрань и вышивку золотом. Стоимость такого комплекта может колебаться от 2000 до 16 000 долларов, в зависимости от количества золота, шёлковых вставок, инкрустаций драгоценными камнями. Всё это обсуждается уже в индивидуальном порядке с заказчиком.
Золотое нижнее белье La Perla
Элитное белье с золотой вышивкой La Perla
Золотые комплекты
7. Драгоценный рюкзак
Известный американский бренд Billionaire Boys Club, под предводительством репера и дизайнера одежды Фаррелла Уильямса (Pharrell Williams) создал стильный кожаный рюкзак, покрытый настоящим золотом. Назвать сие произведение дизайнер решил Dollars & Diamonds. Всю поверхность рюкзака украсили оттисками BBC (Billionaire Boys Club).
Золотой рюкзак Billionaire Boys Club
8. Женская сумочка из золота
Золотая лихорадка охватила и знаменитый бренд Hermes, который славится своими изделиями из кожи и фирменными шёлковыми платками. Совместно с дизайнером Пьером Харди (Pierre Hardy) компания выпустила лимитированную серию сумочек, изготовленных из розового золота (всего 4 штуки). Поверхность такого аксессуара имитирует кожу аллигатора, а ручка и верхняя часть сумочки покрыта бриллиантами в количестве 1160 штук. Хоть на фото золотой аксессуар выглядит большим, на самом деле его можно носить, как браслет. Сумочка даже открывается, но туда едва поместится одна помада и ключи. Стоит такая красота не менее 2 000 000 долларов.
Золотая сумочка Hermes
9. Уникальные золотые туфли
Под золотую сумочку нужны соответствующие туфли. Об этом подумали специалисты итальянской компании HORO, которая использует в производстве одежды золотые вкрапления. Они пригласили дизайнера Альберто Моретти (Alberto Moretti), чтобы он создал для них туфли из бархата и 24-каратного золота. Известный модельер выполнил драгоценную пару в классическом стиле со средним каблуком. Весят туфли 680 грамм, а стоят около 30 000 долларов.
Золотые туфли
10. Золотые кроссовки Nike
Бренд спортивной одежды и обуви также не оставил без внимания золото и создал свою драгоценную пару кроссовок. Правда, чтобы сохранить их функциональность, было решено не выливать их из золота, а лишь украсить тонким золотым покрытием. Над дизайном обуви трудился американский дизайнер Кен Кортни (Ken Courtney). Цена золотых Nike, по сравнению с другими драгоценными парами невысокая, всего 5400 долларов.
Золотые кроссовки Nike
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