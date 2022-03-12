Главные вредители в теплице и способы от них избавиться

Вы неделями холили и лелеяли свои драгоценные сеянцы, пылинки с них сдували, «кормили и поили» по расписанию, вырастили такую рассаду – загляденье! Пересадили крепкие, здоровые растения в теплицу, и началось!
Столько вредных и, что уж скрывать, гадких «соседей» нашлось, и все норовят откусить лакомый кусочек. Как справиться с ними?
Белокрылки, тля, паутинный клещ и другие обитатели огорода только и ждут момента, чтобы добраться до самых вкусных растений, их корней и плодов. А вы – один в поле воин, и вам придется хорошенько потрудиться, чтобы отстоять свой урожай.
Как же одержать победу в этой неравной борьбе, когда противник сильно превосходит вас по численности? Нужно применить военную хитрость и для начала узнать врага в лицо!
Какие вредные насекомые могут поселиться в теплице
Для близкого знакомства с коварными обитателями теплицы стоит вооружиться лупой или увеличительным стеклом и в погожий ясный день пройтись по своим огородным владениям. Ваше внимание должны привлечь засохшие, деформированные или увядшие веточки и стебли растений. Заглядывайте под листья, присматривайтесь к верхушкам, бутонам и завязям, если они уже появились. С большой вероятностью вы встретите одного из этих персонажей.
Тля
Несмотря на микроскопический размер, тля – довольно опасный для огородных культур вредитель. Одна самка-основательница может населить вашу теплицу десятками поколений, состоящими из тысяч личинок и взрослых особей. В этих колониях будут крылатые и бескрылые насекомые: первые «отвечают» за распространение вида, переселяясь на другие растения, а вторые «работают» над продолжением рода. И те и другие питаются соками растений, протыкая стебли и листья своими хоботками, и аппетит у них отменный!
Видов тли огромное множество, и не существует участков, где борьба с этими вредителями не была бы актуальной. Рацион у них самый разнообразный – от томатов, огурцов и тыкв до плодовых деревьев, ягодников и цветов. Не брезгуют тли даже сорняками!
Поврежденные тлей листовые пластины скручиваются, верхушки и бутоны растений усыхают, листья и побеги деформируются, а до плодов дело вовсе может не дойти. Ослабленные растения подвержены вирусным заболеваниям. Даже если тепличные культуры после нашествия тли не погибнут, то результат все равно будет плачевным – о богатом урожае можно забыть.
Мало того, своей медвяной росой тли привлекают к посадкам садовых муравьев, с которыми у них «взаимовыгодное сотрудничество». Вреда от этих умных насекомых на вашем участке будет точно больше, чем пользы: хотя обитатели муравейника уничтожают многих огородных вредителей, но при этом они и сами любят лакомиться сладкими плодами, ягодами и даже бутонами цветов. К тому же портят газоны и клумбы своими многочисленными дорожками и повышают кислотность почвы рядом с муравейником. А тлю муравьи разводят, пасут и даже доят – в общем, используют в качестве полезного «домашнего животного», всячески оберегая и способствуя распространению.
Профилактика и народные рецепты от тли и муравьев
Принимать меры стоит сразу, как только вы обнаружили первые признаки присутствия одного из этих насекомых в теплице или возле нее. Если удалось распознать вредителей на раннем этапе «заселения» – можно считать, что вам повезло, и попытаться справиться с проблемой народными средствами:
обработка мыльными растворами (100 г хозяйственного мыла на 10 л воды);
опрыскивание табачным настоем (1 стакан табачных листьев на 5 л кипятка);
можно применять луковый, чесночный, перечный настои.
В запущенных случаях опрыскивание мыльными растворами и настоями трав не поможет – придется прибегать к помощи биоинсектицидов и более серьезных химпрепаратов.
Белокрылка
Белокрылка, или алейродида, – это похожее на мелкую моль насекомое длиной до 3 мм, которое предпочитает прятаться на нижней стороне листьев, где и плодит своих прожорливых личинок. Они в прямом смысле вытягивают из растения все соки, взамен оставляя на листочках сладкие липкие выделения, которые приводят к развитию грибных болезней и гнили.
Видов белокрылки известно около полутора тысяч, и многие из них (например, капустная и земляничная) представляют для садов и огородов серьезную угрозу. В теплицах и парниках чаще всего поселяется «специальный» вид – белокрылка тепличная, которая любит тепло и высокую влажность.
Подобно своей «родственнице» тле, этот вредитель размножается рекордными темпами, поэтому важно вовремя реагировать на первые признаки поражения растений.
Присутствие белокрылки можно распознать по белесым пятнам на листьях, их скручиванию и пожелтению, увяданию побегов. Липкие листья, черный налет с обратной стороны (проявление сажистого грибка) и кружащиеся над рассадой мелкие мотыльки подтвердят предположение о том, какой «гость» посетил вашу теплицу.
Профилактика и меры борьбы с белокрылкой
Чтобы предотвратить нашествие белокрылки, стоит ежегодно дезинфицировать почву в теплице, а зимой промораживать ее, открывая двери и форточки.
Выращивая сеянцы огурцов, томатов, баклажанов и перца самостоятельно, следите за их состоянием, а при покупке готовой рассады внимательно осматривайте растения на наличие повреждений и личинок. Вовремя избавляйтесь от сорняков на грядках, т.к. они могут стать очагом распространения вредителей, а еще лучше – посадите рядом с теплицей мяту, которая отпугнет незваных гостей.
Если уберечь растения не удалось, то при незначительном заражении попробуйте применить народные методы борьбы: смыть личинок белокрылки с листьев мыльным раствором либо опрыскать настоем чеснока или тысячелистника. При большой площади поражения посадки придется обрабатывать промышленными инсектицидами.
Паутинный клещ
Паутинный клещ – самый мелкий враг дачника из числа огородных вредителей, но один из наиболее грозных. Размер клеща (до 1 мм) делает его незаметным даже при тщательном осмотре посадок, а способность приспосабливаться к любым условиям и размножаться с невероятной скоростью позволяет захватывать территории в короткие сроки.
Активность этих паукообразных вредителей начинается уже при температуре воздуха 12°C, а попадая в обогреваемую теплицу, клещи могут давать до 22(!) поколений в год. Даже неоплодотворенные самки способны откладывать яйца, из которых рождаются такие же самки, продолжающие род. В итоге одновременно на ваших посадках живут яйца, личинки и взрослые особи, которые питаются клеточным соком растений, прокалывая листья тонким, похожим на шприц хоботком.
Паутинный клещ нападает на все культуры без разбору: огурцы, помидоры, перец и любые другие растения в теплице и за ее пределами могут стать жертвами его неуемного аппетита.
Рассмотреть одного клеща непросто, но сложно не заметить колонию, состоящую из множества личинок и взрослых особей, опутавших листья и стебли растений тонкой паутинкой. Как только вы обнаружили хотя бы намек на присутствие этого вредителя – принимайте меры незамедлительно, иначе рискуете лишиться урожая.
Профилактика и народные средства против паутинного клеща
Этот мелкий пакостник любит сухой воздух, поэтому чаще поселяется на загущенных посадках, которые нерегулярно поливают. Следовательно, предотвратить появление клеща в теплице можно, наладив режим полива и повысив влажность, а также своевременно удаляя сухие и поврежденные листья. Рыхление почвы и прополка сорняков тоже уменьшат ваши шансы на знакомство с вредителем.
Если чуда не случилось и клеща вы все-таки «заработали», для начала воспользуйтесь одним из народных методов борьбы с ним:
опрыскайте растения мыльным раствором несколько раз с интервалом 5-7 дней;
обработайте посадки настоем табака, луковой или чесночной шелухи.
При отсутствии эффекта от такой щадящей терапии следует обработать пораженные растения акарицидами промышленного производства либо подселить в теплицу природного врага – одного из хищных клещей семейства Фитосейиды.
Огуречный комарик
Это вредное сосущее насекомое из отряда Двукрылые семейства Сциариды предпочитает питаться соком растений закрытого грунта и чаще всего поражает посадки огурцов, кабачков, баклажанов, перца.
Внешне огуречный комарик похож на своего кровососущего «тезку» – мелкое темно-серое насекомое с полупрозрачными перепончатыми крыльями. Длина тела взрослой особи от 3 до 5 мм, причем самки крупнее самцов. Голова округлая, черного цвета, с большими фасеточными глазами и усиками-антеннами. У червеобразной безногой личинки комарика тонкие прозрачные покровы с просвечивающимся кишечником и черная головка.
Поврежденные личинками огуречного комарика саженцы можно распознать по измочаленным и подгнившим нижним частям стебля, что затем приводит к потере тургора листьев и увяданию растения.
В теплицы вредитель попадает с грунтом, содержащим много неразложившихся органических остатков, и за сезон на вашей грядке может вырасти 4-6 поколений комариков. Самки откладывают в почву до 250 яиц, из которых спустя неделю выходят личинки. Именно они наносят тепличным растениям самый серьезный ущерб уже на стадии рассады: прогрызают ходы в корнях и основаниях стеблей, повреждают семядольные листочки, создавая в них камеры для окукливания.
Профилактика и меры борьбы с огуречным комариком
Избежать появления огуречного комарика поможет термическая стерилизация грунта, использование для удобрения и улучшения структуры почвы только созревшего компоста.
Если профилактика не помогла, то со взрослыми комариками борются с помощью клеевых ловушек, а для устранения личинок используют клеща-хищника фитосейулюса – выпускают 5-10 особей на 1 кв.м грунта в теплице.
Возможно, раздобыть такую диковину в вашем регионе непросто или дорого. Тогда разумнее всего будет воспользоваться любым нетоксичным биопрепаратом широкого спектра действия, которым нужно обработать прикорневую часть растений, почву и поверхности теплицы изнутри.
Медведка
Встретиться с медведкой «лицом к лицу» вам вряд ли удастся – подземный вредитель почти не выходит на поверхность. Но это и к лучшему – личное знакомство с насекомым устрашающих размеров, напоминающим одновременно рака, крота и таракана, было бы не слишком приятным. Медведка же обитает под землей, где роет ходы своими крепкими лапами-клешнями, а заодно перегрызает корни растений и съедает корнеплоды, на которые у вас были совсем другие планы.
Присутствие медведки в теплице или на грядках можно обнаружить по резкому увяданию растений, появлению «дырок» в земле и рыхлых насыпей на поверхности почвы в местах подземных ходов насекомого.
Медведка попадает в огород и теплицу обычно с навозом или привозным грунтом. На глубине 10-15 см под землей она делает гнездо, где откладывает яйца (количество их может достигать 300). Спустя 3 недели из яиц выходят личинки, которые начинают рыть ходы и кормиться корнями, пока не превратятся во взрослых особей (имаго). В теплице, куда пробралась медведка со своим потомством, растения могут в буквальном смысле провалиться сквозь землю – вредители делают норы рядом с растениями и утаскивают их вглубь, где потом съедают.
Кроме кротовьей ловкости под землей, медведка обладает способностью плавать и летать – эти «спецназовские» навыки позволяют ей быстро переселяться с освоенных участков на новые территории. А дачникам сильно усложняют жизнь и вынуждают вести настоящую войну за урожай.
Профилактика и народные средства против медведки
Для отпугивания медведки огородные посадки рекомендуют «разбавлять» сильно пахнущими цветами – календулой, бархатцами, хризантемами. Привозной грунт и удобрения перед закладыванием на грядки следует просеивать, а полив растений производить умеренно, не допуская переувлажнения почвы (медведка любит именно такую).
Если вредитель все-таки поселился на участке, борьба с ним предстоит долгая. А поскольку противник серьезный, то против него все средства хороши:
делают ловушки в навозных кучах и емкостях с пивом или медом;
кипяток, мыльный раствор или настой острого перца заливают в каждую обнаруженную норку;
керосин разбавляют водой и заполняют горючим ходы.
Как бороться с вредителями в теплице
Если перечисленные народные средства от вредителей не помогают или кажутся ненадежным решением проблемы, можно воспользоваться одним из инсектицидов с доказанной эффективностью. Правда, сложность в том, чтобы выбрать препарат с максимальным «охватом» – работающий против большинства видов насекомых, – но при этом сравнительно безопасный для человека и растений. Оптимальный вариант такой разнонаправленной действенной борьбы – натуральный биологический инсектоакарицид.
Этот препарат растительного происхождения, активным веществом в котором является алкалоид матрин, способен уничтожать вредителей на разных стадиях развития: яйца, личинки, взрослые особи. Он отлично работает против тепличной белокрылки, тли, трипсов, паутинного клеща.
Средство разводят в воде из расчета 10-15 мл на 10 л (сначала смешивают с небольшим объемом воды, затем доводят до необходимого).
Растения опрыскивают по листьям и стеблям в утренние или вечерние часы. Обработку рекомендуется провести трижды за период вегетации.
Расход рабочего раствора – примерно 10 л на 100 кв.м посадок. Готовый раствор хранению не подлежит.
Работать с препаратом нужно в специальной одежде и перчатках, а после окончания процедуры вымыть руки с мылом. На всякий случай не пускайте детей и животных к теплице в момент ее опрыскивания.
После обработки средством двигательная активность насекомых снижается, они прекращают питаться и в течение 3-5 дней погибают.
Большой плюс этого биопрепарата – в долговременном (до 14 дней) эффекте защиты и возможности обработки посадок за 3 дня до сбора урожая, в то время как большинство инсектицидов требуют гораздо более длительного времени ожидания (до 20 дней).
Кроме того, он подходит для обработки не только тепличных растений, но и плодовых, цветочных культур и винограда, а это значит, что одного препарата вам хватит для обработки всего участка и не нужно закупать десяток пузырьков – от каждого вредителя в отдельности.
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