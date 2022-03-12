Главные вредители в теплице и способы от них избавиться

Вы неделями холили и лелеяли свои драгоценные сеянцы, пылинки с них сдували, «кормили и поили» по расписанию, вырастили такую рассаду – загляденье! Пересадили крепкие, здоровые растения в теплицу, и началось!

Столько вредных и, что уж скрывать, гадких «соседей» нашлось, и все норовят откусить лакомый кусочек. Как справиться с ними?

Белокрылки, тля, паутинный клещ и другие обитатели огорода только и ждут момента, чтобы добраться до самых вкусных растений, их корней и плодов. А вы – один в поле воин, и вам придется хорошенько потрудиться, чтобы отстоять свой урожай.

Как же одержать победу в этой неравной борьбе, когда противник сильно превосходит вас по численности? Нужно применить военную хитрость и для начала узнать врага в лицо!



Какие вредные насекомые могут поселиться в теплице

Тля

Профилактика и народные рецепты от тли и муравьев

Белокрылка

Профилактика и меры борьбы с белокрылкой

Паутинный клещ



Профилактика и народные средства против паутинного клеща

Огуречный комарик

Профилактика и меры борьбы с огуречным комариком

Медведка

Профилактика и народные средства против медведки

Как бороться с вредителями в теплице

Для близкого знакомства с коварными обитателями теплицы стоит вооружиться лупой или увеличительным стеклом и в погожий ясный день пройтись по своим огородным владениям. Ваше внимание должны привлечь засохшие, деформированные или увядшие веточки и стебли растений. Заглядывайте под листья, присматривайтесь к верхушкам, бутонам и завязям, если они уже появились. С большой вероятностью вы встретите одного из этих персонажей.Несмотря на микроскопический размер, тля – довольно опасный для огородных культур вредитель. Одна самка-основательница может населить вашу теплицу десятками поколений, состоящими из тысяч личинок и взрослых особей. В этих колониях будут крылатые и бескрылые насекомые: первые «отвечают» за распространение вида, переселяясь на другие растения, а вторые «работают» над продолжением рода. И те и другие питаются соками растений, протыкая стебли и листья своими хоботками, и аппетит у них отменный!Видов тли огромное множество, и не существует участков, где борьба с этими вредителями не была бы актуальной. Рацион у них самый разнообразный – от томатов, огурцов и тыкв до плодовых деревьев, ягодников и цветов. Не брезгуют тли даже сорняками!Поврежденные тлей листовые пластины скручиваются, верхушки и бутоны растений усыхают, листья и побеги деформируются, а до плодов дело вовсе может не дойти. Ослабленные растения подвержены вирусным заболеваниям. Даже если тепличные культуры после нашествия тли не погибнут, то результат все равно будет плачевным – о богатом урожае можно забыть.Мало того, своей медвяной росой тли привлекают к посадкам садовых муравьев, с которыми у них «взаимовыгодное сотрудничество». Вреда от этих умных насекомых на вашем участке будет точно больше, чем пользы: хотя обитатели муравейника уничтожают многих огородных вредителей, но при этом они и сами любят лакомиться сладкими плодами, ягодами и даже бутонами цветов. К тому же портят газоны и клумбы своими многочисленными дорожками и повышают кислотность почвы рядом с муравейником. А тлю муравьи разводят, пасут и даже доят – в общем, используют в качестве полезного «домашнего животного», всячески оберегая и способствуя распространению.Принимать меры стоит сразу, как только вы обнаружили первые признаки присутствия одного из этих насекомых в теплице или возле нее. Если удалось распознать вредителей на раннем этапе «заселения» – можно считать, что вам повезло, и попытаться справиться с проблемой народными средствами:обработка мыльными растворами (100 г хозяйственного мыла на 10 л воды);опрыскивание табачным настоем (1 стакан табачных листьев на 5 л кипятка);можно применять луковый, чесночный, перечный настои.В запущенных случаях опрыскивание мыльными растворами и настоями трав не поможет – придется прибегать к помощи биоинсектицидов и более серьезных химпрепаратов.Белокрылка, или алейродида, – это похожее на мелкую моль насекомое длиной до 3 мм, которое предпочитает прятаться на нижней стороне листьев, где и плодит своих прожорливых личинок. Они в прямом смысле вытягивают из растения все соки, взамен оставляя на листочках сладкие липкие выделения, которые приводят к развитию грибных болезней и гнили.Видов белокрылки известно около полутора тысяч, и многие из них (например, капустная и земляничная) представляют для садов и огородов серьезную угрозу. В теплицах и парниках чаще всего поселяется «специальный» вид – белокрылка тепличная, которая любит тепло и высокую влажность.Подобно своей «родственнице» тле, этот вредитель размножается рекордными темпами, поэтому важно вовремя реагировать на первые признаки поражения растений.Присутствие белокрылки можно распознать по белесым пятнам на листьях, их скручиванию и пожелтению, увяданию побегов. Липкие листья, черный налет с обратной стороны (проявление сажистого грибка) и кружащиеся над рассадой мелкие мотыльки подтвердят предположение о том, какой «гость» посетил вашу теплицу.Чтобы предотвратить нашествие белокрылки, стоит ежегодно дезинфицировать почву в теплице, а зимой промораживать ее, открывая двери и форточки.Выращивая сеянцы огурцов, томатов, баклажанов и перца самостоятельно, следите за их состоянием, а при покупке готовой рассады внимательно осматривайте растения на наличие повреждений и личинок. Вовремя избавляйтесь от сорняков на грядках, т.к. они могут стать очагом распространения вредителей, а еще лучше – посадите рядом с теплицей мяту, которая отпугнет незваных гостей.Если уберечь растения не удалось, то при незначительном заражении попробуйте применить народные методы борьбы: смыть личинок белокрылки с листьев мыльным раствором либо опрыскать настоем чеснока или тысячелистника. При большой площади поражения посадки придется обрабатывать промышленными инсектицидами.Паутинный клещ – самый мелкий враг дачника из числа огородных вредителей, но один из наиболее грозных. Размер клеща (до 1 мм) делает его незаметным даже при тщательном осмотре посадок, а способность приспосабливаться к любым условиям и размножаться с невероятной скоростью позволяет захватывать территории в короткие сроки.Активность этих паукообразных вредителей начинается уже при температуре воздуха 12°C, а попадая в обогреваемую теплицу, клещи могут давать до 22(!) поколений в год. Даже неоплодотворенные самки способны откладывать яйца, из которых рождаются такие же самки, продолжающие род. В итоге одновременно на ваших посадках живут яйца, личинки и взрослые особи, которые питаются клеточным соком растений, прокалывая листья тонким, похожим на шприц хоботком.Паутинный клещ нападает на все культуры без разбору: огурцы, помидоры, перец и любые другие растения в теплице и за ее пределами могут стать жертвами его неуемного аппетита.Рассмотреть одного клеща непросто, но сложно не заметить колонию, состоящую из множества личинок и взрослых особей, опутавших листья и стебли растений тонкой паутинкой. Как только вы обнаружили хотя бы намек на присутствие этого вредителя – принимайте меры незамедлительно, иначе рискуете лишиться урожая.Этот мелкий пакостник любит сухой воздух, поэтому чаще поселяется на загущенных посадках, которые нерегулярно поливают. Следовательно, предотвратить появление клеща в теплице можно, наладив режим полива и повысив влажность, а также своевременно удаляя сухие и поврежденные листья. Рыхление почвы и прополка сорняков тоже уменьшат ваши шансы на знакомство с вредителем.Если чуда не случилось и клеща вы все-таки «заработали», для начала воспользуйтесь одним из народных методов борьбы с ним:опрыскайте растения мыльным раствором несколько раз с интервалом 5-7 дней;обработайте посадки настоем табака, луковой или чесночной шелухи.При отсутствии эффекта от такой щадящей терапии следует обработать пораженные растения акарицидами промышленного производства либо подселить в теплицу природного врага – одного из хищных клещей семейства Фитосейиды.Это вредное сосущее насекомое из отряда Двукрылые семейства Сциариды предпочитает питаться соком растений закрытого грунта и чаще всего поражает посадки огурцов, кабачков, баклажанов, перца.Внешне огуречный комарик похож на своего кровососущего «тезку» – мелкое темно-серое насекомое с полупрозрачными перепончатыми крыльями. Длина тела взрослой особи от 3 до 5 мм, причем самки крупнее самцов. Голова округлая, черного цвета, с большими фасеточными глазами и усиками-антеннами. У червеобразной безногой личинки комарика тонкие прозрачные покровы с просвечивающимся кишечником и черная головка.Поврежденные личинками огуречного комарика саженцы можно распознать по измочаленным и подгнившим нижним частям стебля, что затем приводит к потере тургора листьев и увяданию растения.В теплицы вредитель попадает с грунтом, содержащим много неразложившихся органических остатков, и за сезон на вашей грядке может вырасти 4-6 поколений комариков. Самки откладывают в почву до 250 яиц, из которых спустя неделю выходят личинки. Именно они наносят тепличным растениям самый серьезный ущерб уже на стадии рассады: прогрызают ходы в корнях и основаниях стеблей, повреждают семядольные листочки, создавая в них камеры для окукливания.Избежать появления огуречного комарика поможет термическая стерилизация грунта, использование для удобрения и улучшения структуры почвы только созревшего компоста.Если профилактика не помогла, то со взрослыми комариками борются с помощью клеевых ловушек, а для устранения личинок используют клеща-хищника фитосейулюса – выпускают 5-10 особей на 1 кв.м грунта в теплице.Возможно, раздобыть такую диковину в вашем регионе непросто или дорого. Тогда разумнее всего будет воспользоваться любым нетоксичным биопрепаратом широкого спектра действия, которым нужно обработать прикорневую часть растений, почву и поверхности теплицы изнутри.Встретиться с медведкой «лицом к лицу» вам вряд ли удастся – подземный вредитель почти не выходит на поверхность. Но это и к лучшему – личное знакомство с насекомым устрашающих размеров, напоминающим одновременно рака, крота и таракана, было бы не слишком приятным. Медведка же обитает под землей, где роет ходы своими крепкими лапами-клешнями, а заодно перегрызает корни растений и съедает корнеплоды, на которые у вас были совсем другие планы.Присутствие медведки в теплице или на грядках можно обнаружить по резкому увяданию растений, появлению «дырок» в земле и рыхлых насыпей на поверхности почвы в местах подземных ходов насекомого.Медведка попадает в огород и теплицу обычно с навозом или привозным грунтом. На глубине 10-15 см под землей она делает гнездо, где откладывает яйца (количество их может достигать 300). Спустя 3 недели из яиц выходят личинки, которые начинают рыть ходы и кормиться корнями, пока не превратятся во взрослых особей (имаго). В теплице, куда пробралась медведка со своим потомством, растения могут в буквальном смысле провалиться сквозь землю – вредители делают норы рядом с растениями и утаскивают их вглубь, где потом съедают.Кроме кротовьей ловкости под землей, медведка обладает способностью плавать и летать – эти «спецназовские» навыки позволяют ей быстро переселяться с освоенных участков на новые территории. А дачникам сильно усложняют жизнь и вынуждают вести настоящую войну за урожай.Для отпугивания медведки огородные посадки рекомендуют «разбавлять» сильно пахнущими цветами – календулой, бархатцами, хризантемами. Привозной грунт и удобрения перед закладыванием на грядки следует просеивать, а полив растений производить умеренно, не допуская переувлажнения почвы (медведка любит именно такую).Если вредитель все-таки поселился на участке, борьба с ним предстоит долгая. А поскольку противник серьезный, то против него все средства хороши:делают ловушки в навозных кучах и емкостях с пивом или медом;кипяток, мыльный раствор или настой острого перца заливают в каждую обнаруженную норку;керосин разбавляют водой и заполняют горючим ходы.Если перечисленные народные средства от вредителей не помогают или кажутся ненадежным решением проблемы, можно воспользоваться одним из инсектицидов с доказанной эффективностью. Правда, сложность в том, чтобы выбрать препарат с максимальным «охватом» – работающий против большинства видов насекомых, – но при этом сравнительно безопасный для человека и растений. Оптимальный вариант такой разнонаправленной действенной борьбы – натуральный биологический инсектоакарицид.Этот препарат растительного происхождения, активным веществом в котором является алкалоид матрин, способен уничтожать вредителей на разных стадиях развития: яйца, личинки, взрослые особи. Он отлично работает против тепличной белокрылки, тли, трипсов, паутинного клеща.Средство разводят в воде из расчета 10-15 мл на 10 л (сначала смешивают с небольшим объемом воды, затем доводят до необходимого).Растения опрыскивают по листьям и стеблям в утренние или вечерние часы. Обработку рекомендуется провести трижды за период вегетации.Расход рабочего раствора – примерно 10 л на 100 кв.м посадок. Готовый раствор хранению не подлежит.Работать с препаратом нужно в специальной одежде и перчатках, а после окончания процедуры вымыть руки с мылом. На всякий случай не пускайте детей и животных к теплице в момент ее опрыскивания.После обработки средством двигательная активность насекомых снижается, они прекращают питаться и в течение 3-5 дней погибают.Большой плюс этого биопрепарата – в долговременном (до 14 дней) эффекте защиты и возможности обработки посадок за 3 дня до сбора урожая, в то время как большинство инсектицидов требуют гораздо более длительного времени ожидания (до 20 дней).Кроме того, он подходит для обработки не только тепличных растений, но и плодовых, цветочных культур и винограда, а это значит, что одного препарата вам хватит для обработки всего участка и не нужно закупать десяток пузырьков – от каждого вредителя в отдельности.