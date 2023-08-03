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17 самых великолепных деревьев в этом мире

Есть много причин полюбить деревья: они превращают углекислый газ в кислород, которым мы дышим, создают приятную тенистую прохладу в жаркий день, являются домом для животных. И еще одна причина — это то, как удивительно некоторые из них выглядят.

Хотя не все из представленных ниже растений являются деревьями (глициния — это лоза, рододендрон — куст, а баобаб относится к семейству злаковых), невозможно их пропустить просто потому, что они изумительны, величественны и красивы.

Мы в изумлении и восхищении делимся со своими читателями этой подборкой.

125-летний рододендрон, Канада

17 самых великолепных деревьев в этом мире

Жакаранда (фиалковое дерево) в цвету

17 самых великолепных деревьев в этом мире

Серебристая акация, Абхазия

17 самых великолепных деревьев в этом мире

144-летняя глициния, Япония

17 самых великолепных деревьев в этом мире

17 самых великолепных деревьев в этом мире

Изогнутые ветром деревья, Новая Зеландия

17 самых великолепных деревьев в этом мире

Японский клен, Орегон

17 самых великолепных деревьев в этом мире

17 самых великолепных деревьев в этом мире

Покрытый мхом южный бук, Орегон

17 самых великолепных деревьев в этом мире

Цветущие вишни, Германия

17 самых великолепных деревьев в этом мире

Ангельский дуб, Южная Каролина

17 самых великолепных деревьев в этом мире

Королевский делоникс, Бразилия

17 самых великолепных деревьев в этом мире

Драконово дерево, Йемен

17 самых великолепных деревьев в этом мире

Кленовый тоннель, Орегон

17 самых великолепных деревьев в этом мире

Радужный эвкалипт, Гавайи

17 самых великолепных деревьев в этом мире

17 самых великолепных деревьев в этом мире

Жакаранда, Южная Африка

17 самых великолепных деревьев в этом мире

Дубовая аллея, Южная Каролина

17 самых великолепных деревьев в этом мире

Баобабы, Мадагаскар

17 самых великолепных деревьев в этом мире

Буковая аллея Dark Hedges, Северная Ирландия

17 самых великолепных деревьев в этом мире

17 самых великолепных деревьев в этом мире

Третья в мире по величине секвойя, Калифорния

17 самых великолепных деревьев в этом мире

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