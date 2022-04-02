7 самых опасных птиц на свете

Птицы ассоциируются у нас с чем-то спокойным и прекрасным: легкие, независимые от пертурбаций земной жизни, они всегда вызывали у человека нечто вроде небольшой зависти. Однако, не спешите расслабляться — матушке-природе еще есть, чем нас удивить. Среди огромного разнообразия видов птиц, существуют и такие, встречаться с которыми мы не советуем никому.
Ястреб-тетеревятник
Ястреб-тетеревятник — птица очень красивая и, как все остальные представители семейства, самоотверженная. Не стоит даже думать о том, чтобы приблизиться к гнезду этого гордеца: ястреб бесстрашно кинется нападать на «гостя», невзирая на его размеры.
Страус
Разозлить страуса — не самое разумное решение. Эти птицы ревностно охраняют свою территорию и кидаются на каждого нарушителя. Скорость страуса может достигать восьмидесяти километров в час, так что убежать не получится. В довершение, на лапах у страуса имеются острые когти, одним ударом которых он может пропороть живот кому угодно.
Двуцветный питохуи
Живут эти странные небольшие птички в лесах Новой Гвинеи. Охотиться на них смертельно опасно: кожа, перья и внутренние органы Pitohui dichrous содержат огромное количество батрахотоксина — яда, который в сто раз сильнее стрихнина. Ученые до сих пор не могут понять причин такого финта природы, ведь эта птица — далеко не охотник.
Белоголовый сип
Обычный рацион грифов — падаль, и это общеизвестно. Однако, опубликованное в 2011 году исследование журнала Nature продемонстрировало некоторое исключение из правил. Белоголовые сипы, живущие на севере Испании, начали охотиться на скот, перейдя из разряда падальщиков в хищники. Раненный человек вполне может оказаться жертвой такой птицы: в прошлом году молодая женщина сорвалась со скалы и сломала ногу — и грифы успели добраться до нее раньше спасателей.
Синяя сойка
Синие сойки кажутся вполне безобидными существами. Они питаются насекомыми и орехами — но не прочь украсть яйца других птиц. Приближаться к гнезду синей сойки — значит сознательно рисковать своими глазами. Эта небольшая птичка защищает территорию с отвагой африканского льва: орнитологам известны случаи нападения сойки на ястребов, енотов, кошек, белок и змей.
Казуар
Помимо страуса, казуар остается единственной птицей, убившей человека. Средний палец казуара оснащен длинным, острым когтем, который может с легкостью выпустить кишки жертве. Конечно, вам должно уж очень не повезти, чтобы повстречать казуара в среде его обитания — однако, теоретически это вполне возможно.
Красный кардинал
И еще одна небольшая птичка, способная стать источником больших неприятностей. Самцы кардинала чрезвычайно агрессивны, особенно в период спаривания. Они готовы защищать свою территорию до последней капли крови — особенно от собратьев. Красные кардиналы частенько разбиваются насмерть о стекла домов, приняв отражение в них за соперника.
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