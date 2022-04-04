14-летний подросток из Африки использовал кучу мусора, чтобы осветить свою деревню

Подросток из Африки подарил свет жителям маленькой деревушки на востоке континента.
У жителя одного из африканских государств получилось круто изменить свою жизнь после отчисления из школы. Благодаря самообразованию и упорству, 14-летний подросток построил ветряную мельницу, подарил электричество жителям своей деревни и получил возможность учиться в элитном вузе.
Уильям Камквамба родился в маленькой деревушке Уимби, которая находится на территории восточноафриканского государства Малави. Поселение расположено почти на экваторе, поэтому темнеет здесь довольно рано - около 6-7 часов вечера.
Ветряная мельница, построенная из мусора.
Родители Уильяма не могли оплачивать обучение сына, поэтому в 2002-м году его выгнали из школы за долги. Однако, это событие пошло африканскому подростку на пользу. Мальчик решил заняться самообразованием и начал ходить в библиотеку. В одной из книг Уильям увидел изображение ветряной мельницы и «загорелся» идеей соорудить нечто подобное своими руками. Когда парень рассказал о своем намерении односельчанам, они только посмеялись над ним и назвали его сумасшедшим.
Ветрогенератор, построенный руками 14-летнего подростка из деревушки, расположенной в Восточной Африке.
Тем не менее, Уильям с энтузиазмом приступил к реализации своего проекта. У него было только изображение в книге и гора мусора, ведь строительным материалом служили детали велосипедов, мотоциклов и тракторов, пластиковые трубы и старые автомобильные аккумуляторы. А отверткой самоотверженному подростку послужил гвоздь, приделанный к початку кукурузы.
Ветряная мельница,которая была построена без всяких вспомогательных инструментов.
Усилия оправдали себя, и спустя два месяца в доме Уильяма загорелся свет. Окрыленный успехом, он построил еще два ветрогенератора. Энергия, которую вырабатывают эти ветряные установки, используется для освещения деревни Уимби и перекачивания воды.
Благодаря самодельному ветрогенератору, в деревушку Уимби пришло электричество.
В 2007-м году об Уильяме стали говорить во всем мире. Его начали приглашать на различные конференции по развитию альтернативной энергетики, а спонсоры оплатили обучение парня в Африканской академии лидерства -
элитном учебном заведении Южной Африки.
Уильям Камквамба - юноша, который стал успешным, благодаря целеустремленности и желанию усовершенствовать этот мир.
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