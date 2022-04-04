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14-летний подросток из Африки использовал кучу мусора, чтобы осветить свою деревню


Подросток из Африки подарил свет жителям маленькой деревушки на востоке континента.

Подросток из Африки подарил свет жителям маленькой деревушки на востоке континента.

У жителя одного из африканских государств получилось круто изменить свою жизнь после отчисления из школы. Благодаря самообразованию и упорству, 14-летний подросток построил ветряную мельницу, подарил электричество жителям своей деревни и получил возможность учиться в элитном вузе.

Уильям Камквамба родился в маленькой деревушке Уимби, которая находится на территории восточноафриканского государства Малави. Поселение расположено почти на экваторе, поэтому темнеет здесь довольно рано - около 6-7 часов вечера.
Ветряная мельница, построенная из мусора.

Ветряная мельница, построенная из мусора.

 

Родители Уильяма не могли оплачивать обучение сына, поэтому в 2002-м году его выгнали из школы за долги. Однако, это событие пошло африканскому подростку на пользу. Мальчик решил заняться самообразованием и начал ходить в библиотеку. В одной из книг Уильям увидел изображение ветряной мельницы и «загорелся» идеей соорудить нечто подобное своими руками. Когда парень рассказал о своем намерении односельчанам, они только посмеялись над ним и назвали его сумасшедшим.
Ветрогенератор, построенный руками 14-летнего подростка из деревушки, расположенной в Восточной Африке.

Ветрогенератор, построенный руками 14-летнего подростка из деревушки, расположенной в Восточной Африке.

 

Тем не менее, Уильям с энтузиазмом приступил к реализации своего проекта. У него было только изображение в книге и гора мусора, ведь строительным материалом служили детали велосипедов, мотоциклов и тракторов, пластиковые трубы и старые автомобильные аккумуляторы. А отверткой самоотверженному подростку послужил гвоздь, приделанный к початку кукурузы.

 
Ветряная мельница,которая была построена без всяких вспомогательных инструментов.

Ветряная мельница,которая была построена без всяких вспомогательных инструментов.

 

Усилия оправдали себя, и спустя два месяца в доме Уильяма загорелся свет. Окрыленный успехом, он построил еще два ветрогенератора. Энергия, которую вырабатывают эти ветряные установки, используется для освещения деревни Уимби и перекачивания воды.
Благодаря самодельному ветрогенератору, в деревушку Уимби пришло электричество.

Благодаря самодельному ветрогенератору, в деревушку Уимби пришло электричество.

 

В 2007-м году об Уильяме стали говорить во всем мире. Его начали приглашать на различные конференции по развитию альтернативной энергетики, а спонсоры оплатили обучение парня в Африканской академии лидерства -
элитном учебном заведении Южной Африки.
Уильям Камквамба - юноша, который стал успешным, благодаря целеустремленности и желанию усовершенствовать этот мир.

Уильям Камквамба - юноша, который стал успешным, благодаря целеустремленности и желанию усовершенствовать этот мир.

 

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14-летний подросток из Африки использовал кучу мусора, чтобы осветить свою деревню

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14-летний подросток из Африки использовал кучу мусора, чтобы осветить свою деревнюПодписаться на мой Instagram
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