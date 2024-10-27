Креативные идеи для сада и интерьера

Если на дачном участке обнаружилась парочка пней, не спешите их выбрасывать, ведь их запросто можно использовать в качестве декоративных элементов как для интерьера, так и экстерьера. Рассказываем, что из них можно сделать, приложив минимум усилий и затрат.







1. Табурет из пня

2. Тумба\столик-подставка

3. Клумба

4. Ваза

5. Декоративный фонарь

6. Подставки под горячее

7. Кормушка для птиц или животных

8. Искусственный пруд

9. Зеркало

10. «Тарелочка» для безделушек

Из пня можно сделать отличный табурет.Проявив немного терпения и приложив чуть-чуть усилий, вы можете превратить пенёк в табурет, обрезав его до нужной высоты, а при желании и вовсе добавить сверху плоское устойчивое сиденье для большего комфорта. Также можно использовать краску или декор по вкусу, чтобы сделать табурет более привлекательным и оригинальным. Благодаря такому простому преобразованию пень может быть не только функционально полезным, но и эстетически привлекательным для сада или открытой площадки на заднем дворе.Оригинальный столик-тумба из пня.Зону для отдыха можно легко и просто обустроить, используя пару пней, сделав из них оригинальную тумбу или столик-подставку. Потратив немного времени и выполнив несложные действия, есть все шансы создать самый настоящий шедевр. Для начала придайте пню подходящую форму, например, круглую, квадратную или прямоугольную. Затем обязательно зашлифуйте все срезы и воспользуйтесь морилкой, краской, декором или примените навыки резьбы по дереву. Такая тумба-столик отлично подойдёт как для хранения различных мелочей (журналов, чашек, телефона и т.д.), так и в качестве подставки для цветочных вазонов.Креативные цветочные клумбы из пня.Старые пни также можно использовать для создания красивых цветочных клумб. Это отличный способ переработать остатки дерева, используя его повторно, а также привнести немного креатива в экстерьер дачного участка\сада. Просто выдолбите середину пня, засыпьте его свежей землёй для клумбы и посадите свои любимые растения и цветы, и у вас во дворе будет оригинальный вазон, который отлично впишется в любую обстановку будь то лужайка, или же беседка на заднем дворе в тени раскидистых деревьев.Из пня можно соорудить оригинальную вазу для сухоцветов и суккулентов.Как бы странно это не звучала, но из пня можно сделать даже вазу для сухоцветов, гортензии, еловых веток, хлопка, подсолнухов и других декоративных цветов, и листьев, которые могут стоять без воды несколько месяцев. Выдолбите в центре пня углубление нужной формы и размера, затем добавьте немного керамзита, или же поставьте старую непригодную для использования вазу, в качестве внутренней облицовки. После пройдитесь по пню морилкой и краской по желанию. Также можно использовать различный декор, чтобы придать эко-вазе оригинальный вид, привлекающий внимание с первых минут.А ещё из пня получается симпатичный и оригинальный фонарь.Создание декоративного фонаря из пня — отличный способ переработать и повторно использовать старую древесину. Сначала выдолбите внутреннюю часть пня и, при необходимости, добавьте какую-нибудь опору. Затем аккуратно разместите источник света, например, свечу на батарейках или светодиодную лампочку. Разбавьте всё это декоративными элементы для придания дополнительной эстетики. Столь необычный светильник, идеально подойдёт как для двора, так и для интерьера дома, а также придаст света и тепла окружающей среде.Практичная и весьма оригинальная подставка под горячее.Также можно сделать подставки под горячее, отрезав кусочки от пня и отшлифовав все края. Затем необходимо нанести защитный слой, например, вскрыть лаком, воском или морилкой, чтобы сделать подставки практичными и безопасными для использования. При желании можно украсить тканью или другими декоративными элементами, чтобы придать им красивый оригинальный внешний вид. Подобного рода подставки станут отличным дополнением к любому дому, привнеся нотки тепла и уюта.Кормушка для птиц из пня- отличная идея.А вы знали, что кормушку для птиц и животных можно легко изготовить из пня? В центре пня необходимо сделать углубление, аккуратно, но при этом тщательно его зачистить, а наполнить кормом, таким как семечки для птичек, орехи и сухофрукты, или другими лакомствами, подходящими для животных. Столь своеобразная кормушка не только добавит эстетический визуал, а привлечёт животных.Из пня можно сделать даже пруд.Декоративный пруд можно соорудить из пня, вырезав его часть, чтобы он был достаточно глубоким для удержания воды. После необходимо выложить его изнутри водонепроницаемым материалом, таким как пластик или резина. А дальше в ход идёт добавление украшений (в том числе и декоративных), таких, как камни, ракушки, водные растения, статуэтки, корабли, машинки или сундуки – всё это и многое другое позволит создать уникальный и интересный пруд, который отлично впишется в дизайн любого ландшафта.Пень также можно использовать в качестве рамки для зеркала.Из пня можно сделать не только подставку или кормушку, а и зеркало, чтобы придать своему дому неповторимый вид. Сначала выдолбите центр пня, чтобы он был достаточно глубоким для зеркала, а затем добавьте какую-нибудь опору, например, деревянную рамку. После аккуратно, но достаточно плотно прикрепите зеркало с внутренней стороны с помощью надёжного крепления. Таким образом получится красивое зеркало в деревенском эко стиле, которое отлично впишется даже в современный интерьер.Невероятно оригинальная тарелка для различных безделушек.Из пня можно создать оригинальную «тарелку» для хранения и демонстрации безделушек. Всё, что вам нужно сделать, это отрезать от пня небольшой кусок желаемой формы, а затем нанести защитный слой воска или лака для придания прочности и красивого внешнего вида. Как только поверхность высохнет, украсьте тарелочку мелкими деталями, такими как декоративные элементы (камушки, стразы, ленты, цветы и т.д.). Такая тарелочка пригодится для хранения украшений, ключей, заколок, косметики и прочих мелочей.