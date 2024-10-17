Кому поклонялись в Месопотамии: Небесный Бык, первый человек, олицетворение океана-хаоса и др

Первые цивилизации были богаты не только на культуру и изобретения, а и на верования, некоторые из которых сохранились и по сей день. И если о богах Египта, Скандинавии и Греции известно достаточно много, то Месопотамия была и остается покрытой завесой тайны. О том, в каких богов верили вавилоняне, шумеры и другие народы - далее в статье.
Набу
Набу — в аккадской мифологии бог мудрости, покровитель писцового искусства, писцов и каллиграфов.
Набу - вавилонский бог письменности и мудрости, сын Мардука и внук божества Энки (Эа). Его имя означает «Провозвестник» в связи с его пророческими способностями и писательским даром. Набу являлся богом-покровителем писцов и охранял Скрижали Судьбы, которые узаконивали правителя вселенной (поочерёдно называемого Ану, Энлилем или Мардуком, а позже Ассуром). Иногда его изображают держащим стило, а иногда - верхом на драконе Сирруш, либо стоящим рядом с ним. Набу считался одним из самых важнейших и почитаемых богов Колыбели Цивилизации. Поэтому без него великий вавилонский праздник Акиту, проводимый в честь всех богов, в том числе и в знак благодарности за урожай, не мог бы быть отпразднован. Ему поклонялись тысячелетия, и он был одним из немногих, кто пережил падение Ассирийской империи в 612 году до нашей эры, когда вторгшиеся войска разграбили статуи и храмы многих богов. Также, его часто сравнивают с Тотом у египтян, Аполлоном у греков и Меркурием у римлян.
Абгаль
Абгаллу или Абгаль — в шумеро-аккадской мифологии семь мудрецов-помощников бога мудрости Энки, основатели семи первых шумерских городов. \ Фото: bing.com.
Абгаль - семь мудрецов в шумерской мифологии, которые были посланы на землю Энки в начале времён для того, чтобы подарить людям священное «Я» (законы) цивилизации. Аккадцы и вавилоняне также знали их как Абгаллу и изображали с телом рыбы и головой человека или с туловищем рыбы и человеческими руками, иногда с крыльями, а иногда и без них. В вавилонской традиции Абгаллу также появляются как грифоны или просто как люди с крыльями. Абгаль несут ведро и рожок с благовониями для очищения. По имени их звали Adapa (первый человек), Uan-dugga, En-me-duga, En-me-galanna, En-me-buluga, An-enlilda и Utu-abzu.
Адапа
Адапа — эпический герой, рыбак и мудрец, первый человек.
Адапа - в шумерской и вавилонской мифологии первый сотворённый человек, сын Эа (или Энки), который в гневе из-за опрокидывания своей лодки сломал крылья Южному Ветру и был вынужден отправиться на небеса, чтобы извиниться перед Ану. Эа, зная, что Ану предложит Адапе пищу бессмертия, и желая, чтобы люди оставались смертными, предупредил человека, чтобы он ничего не ел и не пил, находясь в стране богов, поскольку это наверняка убьёт его. Адапу, прислушиваясь к совету Эа, отказывается от предложенной ему еды и питья, а значит, обманом лишается шанса на бессмертие. Он был первым среди абгалов, семи древних мудрецов.
Ану
Ану — верховный бог неба, возглавлявший сонм богов.
Ану - также известный как Ан в шумерском пантеоне, был богом неба и Повелителем Небес в сказаниях, написанных до 2500 года до нашей эры. Его супругой была Анту, и от их союза родились аннунаки, судьи мёртвых. Шумерское слово «Ан» переводится как «небо», и оно ассоциировалось с громом, раскатывающимся по небу. Во время штормов его представляли в виде огромного быка, ревущего над облаками. Со временем Ану стал верховным господом, который был силой, стоящей за силой всех других божеств. Только его сын Энлиль имел к нему доступ, и люди молились меньшим богам, которые передавали их просьбу по цепочке к Энлилю. Ану был первым, кто держал Скрижали Судьбы, прежде чем передать их Энлилю.
Анзу
Птица молнии-бури Анзу (Имдугуд) — рельеф в Лагаше (2550—2500 г. до н. э., в данное время сберегается в Лувре). \ Фото: i.pinimg.com.
Анзу (Анзуд) - божественное небесное существо, изображаемое в виде гигантской птицы с головой льва, также известное как Зу и Имдугуд, и фигурирующее в сказаниях вавилонян, шумеров и аккадцев. По одной из версий, Анзу дышал огнём и был настолько огромен, что взмахи его крыльев вызывали огромные бури. Птица Анзу занимает почётное место в шумерской сказке о дереве Хулуппу, где она была одним из существ, живущих на дереве Инанны. В другой легенде ему было поручено охранять Скрижали Судьбы, которые узаконили правление верховного бога. Но случилось так, что бог Нинурта убив Анзу, забирает с собой Скрижали.
Ассур
Ассур — верховный бог ассирийцев. \ Фото: i.pinimg.com.
Ассур - также известный как Ашшур и, по-аккадски, Аншар. Верховный бог ассирийцев, возникший как местное божество города Ашшур. Он был ассирийским богом неба и войны, известным как Владыка Всего Неба. Его имя в переводе с аккадского означает «всё небо», и ассирийские цари часто призывали его как могущественного союзника. Его часто изображают в виде облачённого в перья лучника, натягивающего лук верхом на змее или драконе. Большая часть его мифологии и иконографии (например, змея-дракон Мардука или его жены Нинлиль) заимствована из шумерских или вавилонских произведений.
Небесный бык
Гильгамеш и Небесный Бык.
Небесный бык - также известный как Гугаланна, был супругом королевы Подземного мира Эрешкигаль и управлялся Владыкой Неба Ану. В Эпосе о Гильгамеше Иштар, отвергнутая Гильгамешем, требует, чтобы Ану выпустил Небесного Быка, дабы в отместку посеять хаос в царстве Гильгамеша. Гильгамеш и Энкиду убивают Небесного Быка, и за этот поступок Энкиду должен умереть. В поэме «Нисхождение Инанны» богиня неба спускается в подземный мир, чтобы засвидетельствовать своё почтение собственной сестре Эрешкигаль после смерти её супруга.
Эа
Слева направо: В шумерской мифологии река Тигр была создана богом Эа (Энки). \ Эа — один из трёх великих богов.
Эа (или Энки) - вавилонский бог мудрости и пресных вод. Он был богом магии, который победил своего отца Абзу и создал землю. Эа был одним из самых важных и любимых богов в месопотамском пантеоне и занимает видное место в истории о Великом потопе, где он спасает человечество, советуя доброму человеку Атрахасису построить ковчег до прихода воды, а в знаменитом «Нисхождении Инанны» предоставляет средства для спасения богини из подземного мира. Он был мудрейшим среди богов и покровителем ремесленников и экзорцистов. В истории «Инанна и Бог мудрости» он позволяет себе напиться и отдаёт мех, дары цивилизации и собственность богов, Инанне, зная, что она раздаст их человечеству. Он неизменно изображается как друг людей и их защитник среди богов.
Энлиль
Слева направо: Энлиль — бог ветра, воздуха, земли и бурь. \ Руины храма в Ниппуре.
Энлиль - шумерский бог ветра и воздуха, чьё имя означает «Повелитель воздушных стихий». Он был гораздо могущественнее, нежели любое простое стихийное божество. Его супругой была Нинлиль. Эллиль, Ан и Энки составляли триаду, которая управляла Небом, Землёй и Подземным миром или, поочерёдно, небесами, небом, атмосферой и землёй. Энлиль был важным богом погоды, которому часто молились и которому поклонялись в надежде на хорошую погоду и хороший урожай. Обладатель Скрижалей Судьбы, он являлся Владыкой шумерского пантеона после 2500 года до нашей эры и почитался аккадцами с 2334 по 2083 год до нашей эры. Во время правления Хаммурапи его поглотил бог Мардук. Тем не менее, Эллиль упоминается в ряде мифов как верховное божество и царь богов. Несмотря на то, что культовое место поклонения находилось в Ниппуре, он был широко почитаем по всей Месопотамии.
Эрешкигаль
Эрешкигаль — властительница подземного царства, известного под названием Иркалла.
Эрешкигаль - шумерская богиня подземного мира и Королева Мёртвых, чьё имя означает «Владычица Великого места». Она была важной и очень страшной богиней, чьим супругом был Небесный Бык, пока он не был убит Энкиду. Она была старшей сестрой богини Инанны, которую она обвиняла в смерти Небесного Быка и которую она убила, когда Инанна пришла навестить её в подземном мире на его похоронах. Но благодаря хитрости Энки она была вынуждена вернуть Инанну обратно в страну живых. Эрешкигаль в одиночку правит страной мёртвых (известной месопотамцам как «Земля невозврата», тёмное и мрачное место) до прихода бога Нергала, который в скором времени стал её супругом. Она также была известна как Иркалла. Рассказы об Эрешкигаль, такие как «Брак Эрешкигаль и Нергала» или «Нисхождение Инанны», имеют сходство с более поздним египетским мифом об «Осирисе и Исиде» и греческим мифом о «Деметре и Персефоне» в мотиве Умирающего и Возрождающегося Бога, наиболее известного из истории Иисуса Христа.
Инанна
Инанна — центральное женское божество. \ Фото: i.pinimg.com.
Инанна - (известная ассирийцам как Иштар) - шумерская богиня страсти, плодородия, любви, проституции и войны. Она стала тесно отождествляться с вавилонской богиней Иштар, которая со временем приобрела многие из её атрибутов. Самая популярная и любимая из всего шумерского пантеона, Инанна занимает видное место во многих известных и часто копируемых историях, мифах и гимнах Шумера и является включённой в число семи главных божеств Шумера на раннем этапе наряду с Ану, Энлилем и другими. Саргон Аккадский (Саргон Великий) призывал Инанну для защиты и победы в битве и для руководства в политике, а его дочь Энхедуанна была Главной жрицей Инанны в Уруке и автором многих гимнов и песен, посвящённых ей. Её часто изображают верхом на льве и называют «Царицей Небес». ЕЁ старшую сестру звали Эрешкигаль. Она была главной богиней и покровительницей города Урук, которому, как говорили, она дала священное «Я» (законы), которые были даны ей в разгар пьяной пирушки мудрым богом Энки. Многие композиции, посвящённые ей, изображают её очень раскрепощённой, так как богиня имела прочную связь с планетой Венера. В Мифе об Этане она упоминается как Иннина и в начале считалась сестрой-близнецом бога солнца Уту (Шамаша).
Мардук
Мардук — центральное божество вавилонского пантеона, главный бог города Вавилона. \ Фото: google.com.
Мардук - вавилонский царь Богов, бог-герой, победивший Тиамат и силы хаоса и установивший порядок во вселенной, для поддержания которого боги и люди работали вместе. Он - бог исцеления, справедливости, сострадания, возрождения, магии и справедливости. Также был известен как миротворец среди богов, и, в связи с этим его называли «Пастырем Богов». В Эпосе об «Irra» Мардук оставляет город Вавилон в руках Нергала (Ирра, Эрра), но тот, прибывая в ярости попросту разрушил его. Мардук является одним из самых популярных и стойких месопотамских богов, который был воспринят ассирийцами как сын их верховного бога Ассура.
Тиамат
Оттиск печати новоассирийского времени, предположительно изображающий сцену убийства Тиамат. \ Фото: wikipedia.org.
Тиамат - первобытная богиня-мать Месопотамии, мать богов, супруга Апсу, появляющаяся в облике дракона. Она потерпела поражение в битве и была убита Мардуком. После её смерти из её глаз вытекают реки Тигр и Евфрат. Её история рассказана в вавилонском мифе о сотворении мира «Энума элиш». Тиамат представлялась как солёная вода, а Апсу - как пресная вода; от их союза произошли все остальные боги.
Тиамат создала одиннадцать ужасающих монстров, чтобы отомстить за смерть Апсу и уничтожить младших богов. Все одиннадцать созданий Тиамат были побеждены Мардуком, который сохранил их изображения в водянистых останках Абзу в память о своей победе. Они широко использовались жителями Месопотамии в магических заклинаниях и для защиты от зла и сил хаоса. Многие из их изображений хорошо известны сегодня благодаря статуям за пределами дворцов и храмов, в первую очередь Вратам Иштар в Вавилоне.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии