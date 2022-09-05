Косметика на кухне: эффективные средства по уходу своими руками
Женщины с интересом следят за косметическими новинками, обещающими им выглядеть моложе, стройнее и красивее, с удовольствием тестируют пробники, но не спешат приобретать, так как стоят современные средства хорошего качества довольно дорого. Кроме того, в своем составе большинство из них содержат вредные химические вещества. А ведь многие натуральные средства можно приготовить в домашних условиях прямо у себя на кухне.
Шоколадная маска
Шоколадная маска
Эта маска улучшит состояние кожи и цвет лица.
Время приготовления 2 минуты.
Ингредиенты:
1 столовая ложка кокосового масла
2 столовые ложки порошка какао
Этапы приготовления:
1. В небольшой мисочке в микроволновке растопите кокосовое масло в течение 5-6 секунд.
2. Добавьте какао-порошок и перемешайте до однородной массы.
3. Нанесите маску на лицо с помощью кисти. Подержите 15-20 минут и смойте теплой водой. После чего промокните лицо полотенцем.
Маску можно хранить при комнатной температуре в плотно закрытой баночке. Перед использованием столовую ложку маски растопите в микроволновке. В зависимости от качества кокосового масла, маску можно хранить до 3-6 месяцев.
Сахарно-огуречный скраб с мятой
Сахарно-огуречный скраб с мятой
Ингредиенты:
1 огурец
2 столовые ложки свежих листков мяты
2,5 стакана сахара
4 столовые ложки оливкового масла
Этапы приготовления:
1. В блендере измельчите огурец и мяту до состояния пюре.
2. В небольшой мисочке смешайте сахар, оливковое масло и полученное пюре. Если добавить больше сахара, то скраб получится гуще.
3. Разделите полученную массу по баночкам и храните их в холодильнике.
Маска из йогурта и ягод
Маска из йогурта и ягод
Этапы приготовления:
1. В блендере соедините 2 столовые ложки несладкого йогурта и 2 столовые ложки меда.
2. Добавьте ¼ стакана смеси свежих ягод и снова смешайте до состояния жидкого пюре.
3. С помощью рук наложите маску на вымытое сухое лицо. Подержите её 10-15 минут, смойте теплой водой и промокните лицо полотенцем.
В ежевике больше природных антиоксидантов, чем в голубике. Витамин С, полученный от цитрусовых, освежает и осветляет кожу. Мед обладает антисептическими свойствами, помогает убирать ороговевшие клетки кожи.
Сахарно-мятный скраб
Сахарно-мятный скраб
Время приготовления 5 минут.
Ингредиенты:
½ стакана кокосового масла
1,5-2 стакана сахара
1 столовая ложка экстракта перечной мяты
1 капля пищевого красителя «зеленый»
Этапы приготовления:
1. В небольшой мисочке растопите кокосовое масло в течение 15-25 секунд в микроволновой печи.
2. Добавьте 1,5 стакана сахара, экстракт перечной мяты и краситель. Смешайте все до однородной массы. Если масса оказалась жидковатой, то добавьте оставшийся сахар.
3. Переложите скраб в небольшие баночки.
Увлажняющий лосьон для тела
Увлажняющий лосьон для тела
Ингредиенты:
¼ стакана кокосового масла
2 столовые ложки масла ши
2 столовые ложки масла какао
1 столовая ложка масла жожоба (или миндаля)
¼ чайной ложки экстракта косточек грейпфрута (в качестве консерванта)
1 столовая ложка геля алоэ вера или оливкового масла
5-10 капель базового эфирного масла
Этапы приготовления:
1. Соедините первые три ингредиента в мисочке из закалённого стекла.
2. Растопите ингредиенты на слабом огне или на водяной бане.
3. Затем снимите с огня и добавьте оливковое масло и экстракт косточек грейпфрута.
4. Остудите смесь в течение нескольких минут (до получаса) при комнатной температуре, пока она не начнет загустевать.
5. Смешайте базовое эфирное масло и гель алое вера.
6. Смешайте тщательно все ингредиенты.
7. Храните в плотно закрытой баночке.
Скраб из кофе для тела
Скраб из кофе для тела
Ингредиенты:
¼ стакана масла из косточек винограда (или оливковое масло)
1/3 стакана коричневого сахара (или белого сахара с морской солью)
3 столовые ложки молотого кофе
¼ чайной ложки корицы
Этапы приготовления:
1. Смешайте все ингредиенты до однородной массы.
2. Храните в баночке.
3. Нанесите скраб на влажную кожу. Смойте водой.
Мыло из овсяных хлопьев с добавлением меда
Мыло из овсяных хлопьев с добавлением меда
Ингредиенты (на 2 бруска мыла):
2 столовые ложки меда
2 столовые ложки и 1 чайная ложка овсяных хлопьев (2 столовые ложки хлопьев перемолоть в муку)
230 г мыла из козьего молока
Формы для мыла
Нож
Пластмассовая ложка
В качестве добавки используйте молотый кофе или сухой молотый имбирь
Этапы приготовления:
1. Нарежьте мыло из козьего молока кубиками с помощью ножа. Их должно быть около стакана.
2. В микроволновке растопите мыло в течение 30 секунд, не доводите до кипения.
3. Перемешайте все тщательно пластмассовой ложкой.
4. Добавьте остальные ингредиенты и тщательно перемешайте.
5. Добавьте 6 капель желтого пищевого красителя и 2 капли красного пищевого красителя.
6. Смесь будет немного пузыриться, не обращайте внимания.
7. На дно силиконовых формочек для мыла насыпьте равномерно 1 чайную ложку овсяных хлопьев.
8. Разлейте массу по формам. Дайте мылу застыть в течение 20 минут. Затем поместите формочки с мылом в холодильник на несколько часов.
Скраб для тела на основе соли и лимона
Скраб для тела на основе соли и лимона
Ингредиенты (2,5 стакана скраба):
2 стакана английской соли, сульфат магния
1 стакан масла для тела
Цедра лимона
Этапы приготовления:
1. Соедините все ингредиенты.
2. Наполните этой массой баночки для хранения.
Сахарно-клубничный скраб
Сахарно-клубничный скраб
Время приготовления 15 минут.
Ингредиенты (3 стакана скраба):
¾ стакана кокосового масла
¼ стакана масла миндаля
½ стакана муки из высушенной клубники
2 стакана сахара
4 чайные ложки клубничного экстракта
Этапы приготовления:
1. Взбейте кокосовое масло в миксере в течение 5 минут.
2. Добавьте масло миндаля.
3. В отдельной емкости смешайте сахар и ½ стакана муки из высушенной клубники. Половину полученной массы смешайте с кокосовым маслом и маслом миндаля. Тщательно перемешайте и добавьте вторую половину.
4. Добавьте экстракт клубники.
Скраб из цедры грейпфрута и сахара
Скраб из цедры грейпфрута и сахара
Ингредиенты (1 баночка скраба):
250 г сахара
¼ стакана свежевыжатого сока грейпфрута
¼ стакана масла из косточек грейпфрута
1 столовая ложка меда
2 чайные ложки цедры грейпфрута
Этапы приготовления:
1. Соедините все ингредиенты в большой емкости. Перелейте в баночку подходящего размера.
2. Наносите на тело. Смойте теплой водой.
Цитрусовая соль для ванны
Цитрусовая соль для ванны
Ингредиенты:
Морская минерализованная соль (соль Мертвого моря)
2-3 капли апельсинового эфирного масла
2-3 капли эфирного масла лимона
1 столовая ложка апельсиновой цедры
1 столовая ложка цедры лимона
Этапы приготовления:
1. В миске смешайте все ингредиенты. Цедра цитрусовых подкрасит соль в приятный цвет.
2. Пересыпьте массу в плотно закрывающуюся баночку.
Сахарный скраб с крахмалом
Сахарный скраб с крахмалом
Ингредиенты:
½ стакана оливкового масла
½ стакана кокосового масла
1 стакан сахара
1 чайная ложка кукурузного крахмала
Этапы приготовления:
1. Растопите кокосовое масло в микроволновке в течение 1 минуты. Оставьте его застывать. Как только масло начало застывать по краям емкости, начинайте миксером его взбивать в течение 30 секунд (до 1 минуты). Получается масса, напоминающая по консистенции вазелин. Продолжайте взбивать еще 2 минуты. На этом этапе можно остановиться и использовать массу в качестве лосьона для тела.
2. Для приготовления скраба добавьте сахар и крахмал. Храните его в плотно закрывающейся баночке.
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