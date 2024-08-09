9 хитростей хозяек, которые берегут семейный бюджет

Если вы до сих пор покупаете дорогостоящую бытовую химию, а потом расстраиваетесь, что семейный бюджет «идет под откос», значит, наша статья для вас. Рассказываем, как можно использовать подручные средства, а также отходы и упаковки от продуктов для решения бытовых задач. Спойлер: вы удивитесь.







Хитрость 1: Используйте яичную скорлупу для заточки ножей блендера

Хитрость 2: Отмывайте микроволновку лимоном

Хитрость 3: Возвращайте блеск столовым приборам с помощью минералки

Хитрость 4: Отбеливайте одежду нашатырным спиртом

Хитрость 5: Очищайте чайник с помощью соды и лимонного сока

Хитрость 6: Освежайте воздух чайным пакетиком

Хитрость 7: Убирайте запах в холодильнике с помощью газеты

Хитрость 8: Храните сыпучие продукты с помощью крышки от сока

Хитрость 9: Убирайте следы маркера зубной пастой

Измельчите скорлупу в порошокОдним из самых незаменимых помощников на кухне является блендер.С его помощью можно приготовить смузи, крем-суп, паштет, коктейль и пр. А еще – измельчить продукты для других блюд и напитков. Однако, чем чаще вы используете блендер, тем быстрее тупятся его ножи. Согласитесь, не хочется менять полностью работоспособный прибор лишь из-за того, что он стал хуже выполнять свои функции. По этой причине мы советуем просто хорошо наточить его ножи и пользоваться дальше.Для этого вам даже не придется идти к специалисту – понадобится лишь яичная скорлупа. Хорошо промойте ее, высушите, а затем отправьте в чашу блендера. Нажмите кнопку «пуск» и измельчайте до того момента, пока скорлупа не превратится в порошок. С помощью такого простого лайфхака ножи вновь станут острыми, и вы сможете пользоваться блендером по максимуму. А порошком из яичной скорлупы можно будет «подкормить» комнатные растения.Нарежьте лимон дольками.Даже если вы постоянно используете защитную крышку в микроволновке, периодически на дне и стенках появляются жирные пятна (магия какая-то). Чтобы они не поселились там навсегда, нужно найти эффективное средство для борьбы с загрязнениями. И это необязательно должна быть бытовая химия. С жирным налетом прекрасно справится и лимон.Нарежьте фрукт на кружочки, положите в миску с водой и поставьте в микроволновую печь примерно на 4-5 минут. Пар размягчит загрязнения, и вам останется лишь убрать их влажной губкой или салфеткой. Кстати, после такой процедуры в микроволновке будет витать приятный аромат лимона. Неплохой бонус, правда?Залейте столовые приборы минеральной водой.Минеральная вода полезна не только для здоровья, но и для столовых приборов из нержавеющей стали. Если вы заметили, что они потускнели и утратили свой былой блеск, попробуйте положить их в глубокую миску и залить минеральной водой. Оставьте приборы «откисать» на три часа, после чего ополосните чистой водой и вытрите насухо полотенцем. Обратите внимание, что перед процедурой вилки, ложки и ножи необходимо тщательно отмыть от пищевых остатков.Используйте нашатырь или перекись водородаЕсли в вашем гардеробе есть белые вещи, которые нельзя стирать в горячей воде, то необходимо иметь в арсенале лайфхак, который поможет отбелить их без стиральной машины. Советуем попробовать старый добрый нашатырный спирт, который есть в каждой аптечке.Возьмите глубокую миску или таз, налейте в нее шесть литров теплой воды, добавьте 15 миллилитров нашатыря, хорошо перемешайте и замочите пожелтевшие вещи. Оставьте одежду на 12 часов, после чего постирайте на деликатном режиме. Любимые футболки и рубашки вновь станут красивыми и белоснежными.Также можно использовать перекись водорода. В ее состав входит то же самое действующее вещество, что и в кислородные отбеливатели, только в меньшей концентрации. В отличие от белизны и прочих агрессивных средств, перекись безопасна абсолютно для любых тканей, даже деликатных. Нужно добавить 200 миллилитров антисептика в отсек для кондиционера в стиральной машине, и запустить стандартный режим стирки. Результат вас приятно удивит.Соду и лимонный сок нужно смешатьВсе мы знаем, что накипь в чайнике можно убрать с помощью лимонной кислоты. А что же делать с нагаром, который накапливается снаружи? Если чайник стоит рядом с плитой, брызги, жирные капли и прочие загрязнения появляются на стенках чрезвычайно быстро. Не всегда получается убрать пятна средством для мытья посуды, но в этом нет ничего страшного, ведь в кухонном шкафчике найдутся более эффективные средства – сода и лимон.Возьмите маленькую миску, смешайте в ней по три столовых ложки соды и лимонного сока, дождитесь реакции, а затем смочите в полученной смеси губку и нанесите на стенки чайника. Будьте осторожны – кашица не должна попасть на область рядом с проводом, а также кнопку включения/выключения. Оставьте средство на 5-10 минут, а затем уберите остатки влажной тряпкой – они уйдут вместе с пятнами. В конце нужно будет лишь насухо вытереть чайник.Нанесите на чайный пакетик эфирное маслоА про этот лайфхак вы наверняка никогда не слышали, ведь пользуются им только продвинутые хозяйки, умудренные опытом. Оказывается, из чайного пакетика может получиться прекрасный освежитель воздуха. Для этого возьмите один пакетик из упаковки, нанесите на него несколько капель эфирного масла (подойдет апельсин, лаванда, мята и пр.), слегка потрите между ладонями и повесьте на дверную ручку. Во время открывания двери потоки воздуха разнесут приятный аромат по кухне, и атмосфера в комнате станет гораздо приятнее.Смотайте газету в шар.А этим приемом пользовались еще наши мамы и бабушки. Они никогда не выбрасывали старые газеты, предпочитая активно использовать их в быту. Страницы печатных изданий пригождались, когда нужно было отполировать зеркало или окно, высушить мокрую обувь, завернуть овощи, чтобы продлить срок их хранения. А еще газета была незаменимой в борьбе с неприятными запахами в холодильнике.Итак, нужно скатать из страниц плотные шарики, положить на полку холодильника и забыть о них. Газета начнет впитывать в себя ароматы уже через час, но чтобы полностью очистить холодильник, понадобится пару дней. А вообще, шарики можно использовать не только для борьбы, но и для профилактики, поэтому не забывайте периодически обновлять их на полках.Так крупы будут в безопасности.До сих пор выбрасываете упаковки от сока в мусорное ведро? А ведь их можно применять с куда большей пользой. Например, они понадобятся в хранении сыпучих продуктов. Нужно отрезать от упаковки крышку вместе с кусочком картона, на котором находится закручивающееся горлышко, продеть через него пакет с крупой и завернуть края. В конце останется лишь закрутить крышку и наслаждаться своей гениальностью. После такого апгрейда крупы и другие сыпучие продукты не будут рассыпаться на полке в шкафу, а еще их легко будет дозировать.Нанесите зубную пасту на щетку.Следы маркера на одежде – вполне обыденная картина, если дома есть маленькие дети. Но не стоит расстраиваться. Если под рукой есть зубная паста, от пятен не останется и следа уже через четверть часа. Вам нужно нанести пасту на загрязненный участок толстым слоем и оставить на два часа. После этого нужно аккуратно потереть ткань руками и отправить в стиральную машину. Заметили маркер на столе? Нанесите зубную пасту на рисунок и оставьте на 15 минут. Этого времени хватит для того, чтобы пятно исчезло – останется лишь пройтись по столешнице влажной тряпкой.