С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 425 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Васильев
    Наболтал чего-то и рад ...Почему в СССР «Ры...
  • YSKOL
    Почему немецкие т...
  • Амрит Тойя
    Он не позиционировал себя как экстрасенса, он говорил, что он психотрапевт, все смеялись над новым словом, даже скетч...Кашпировский: поч...

Позитивные вещи, которые происходят в мире прямо сейчас

Готовы ли вы к позитивным вещам в своей жизни? Хотя может казаться, что весь мир трещит по швам, это, в большинстве своём, иллюзия, создаваемая социальными сетями и круглосуточными выпусками новостей.

Всё происходящее на самом деле намного, намного, намного лучше, чем когда-либо в истории человечества… вне зависимости от того, что говорят ваши бабушки и дедушки. Перед вами — 25 позитивных вещей, которые происходят в мире прямо сейчас!

Позитивные вещи, которые происходят в мире прямо сейчас
25. В 1850 году только 10% населения Земли умели читать. На сегодняшний день читать умеют 84%.

Позитивные вещи, которые происходят в мире прямо сейчас
24. Пик добычи нефти был высчитан неправильно. На самом деле у нас нефти гораздо больше, чем мы думали. Это даёт нам больше времени для того, чтобы отучиться от неё.

Позитивные вещи, которые происходят в мире прямо сейчас
23. Благодаря Фонду Билла и Мелинды Гейтс (Bill and Melinda Gates Foundation) полиомиелит уже почти искоренён.

Позитивные вещи, которые происходят в мире прямо сейчас
22. Безусловный основной доход в настоящее время опробован в некоторых странах (Швейцария, Финляндия, Канада).

Позитивные вещи, которые происходят в мире прямо сейчас
21. Недавно в Бирме впервые более чем за 50 лет появился демократически избранный премьер-министр.

Позитивные вещи, которые происходят в мире прямо сейчас
20. В период с 2000 по 2015 год почти все цели тысячелетия, поставленные перед собой Организацией Объединённых Наций, были достигнуты (кроме экологических). Эти цели охватывают всё, начиная от уменьшения уровня голода и болезней до предотвращения войны и насилия.

Позитивные вещи, которые происходят в мире прямо сейчас

19. В 2000 году было зарегистрировано 839.000 смертельных случаев из-за малярии. В 2015 году количество случаев смерти было равно уже 438.000.

Позитивные вещи, которые происходят в мире прямо сейчас
18. С каждым годом системы экстренной медицинской помощи становятся всё более и более доступными для большего числа людей.

Позитивные вещи, которые происходят в мире прямо сейчас
17. Сеть широкополосного доступа в Интернет с помощью оптоволоконной связи (Google Fiber) расширяется на всё больше и больше городов. Скоро мы все будем иметь доступ к молниеносному Интернету.

Позитивные вещи, которые происходят в мире прямо сейчас
16. Уровень безработицы в США составляет всего 4,9%, и этот показатель только улучшается. Это один из самых низких показателей в мире. Кроме того, растут зарплаты и, несмотря на недавние экономические спады, мировая экономика в целом развивается и движется вперёд.

Позитивные вещи, которые происходят в мире прямо сейчас
15. Уровень убийств в США значительно ниже, чем было в 1980-х и 1990-х годах.

Позитивные вещи, которые происходят в мире прямо сейчас
14. Увеличивается использование возобновляемых источников энергии. В Германии в 2000 году лишь 6% источников энергии были возобновляемыми. В 2015 этот показатель увеличился до 33%.

Позитивные вещи, которые происходят в мире прямо сейчас
13. Больше детей в мире, чем когда-либо прежде, имеют доступ к информации, а соответственно и к образованию, благодаря быстрому распространению Интернета.

Позитивные вещи, которые происходят в мире прямо сейчас
12. В настоящее время существует вакцина против лихорадки денге, которая недавно прошла первые клинические испытания на человеке с вероятностью успеха 100%.

Позитивные вещи, которые происходят в мире прямо сейчас
11. Нидерланды были вынуждены закрыть несколько тюрем, потому что в стране нет достаточного количества заключённых для отбывания наказания.

Позитивные вещи, которые происходят в мире прямо сейчас
10. Войны стали гораздо менее жестокими, чем были. Чтобы дать некоторую перспективу: во время гражданской войны в США было потеряно больше американских жизней, чем во всех других войнах Америки вместе взятых.

Позитивные вещи, которые происходят в мире прямо сейчас
9. Нынешний уровень детской смертности ниже, чем был когда-либо в истории человечества.

Позитивные вещи, которые происходят в мире прямо сейчас
8. В 2015 году в Нигерии прошли демократические выборы, в ходе которых победил кандидат от оппозиции. Это первый случай, когда в Нигерии занимающий пост не был переизбран на новый срок. Выборы были названы «новой вехой в истории» Африки.

Позитивные вещи, которые происходят в мире прямо сейчас

7. Ситуация в Руанде, одной из самых страшных трагедий Африки, быстро улучшилась за последние 20 лет после геноцида. О ней даже говорят, как об экономическом и политическом чуде.

Позитивные вещи, которые происходят в мире прямо сейчас
6. Уровень рождаемости, как ожидается, стабилизируется и население Земли, по прогнозам, выровняется до 10 миллиардов человек.

Позитивные вещи, которые происходят в мире прямо сейчас
5. С появлением новых препаратов и методов лечения рак с каждым годом всё меньше становится смертельным приговором.

Позитивные вещи, которые происходят в мире прямо сейчас
4. Тяжкие преступления становятся всё более редкими по всему миру.

Позитивные вещи, которые происходят в мире прямо сейчас
3. Уровень бедности стремительно сокращается.

Позитивные вещи, которые происходят в мире прямо сейчас
2. Средняя продолжительность жизни во всём мире увеличилась на 6 лет.

Позитивные вещи, которые происходят в мире прямо сейчас
1. Озоновый слой на самом деле самовосстанавливается.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх