Позитивные вещи, которые происходят в мире прямо сейчас

Готовы ли вы к позитивным вещам в своей жизни? Хотя может казаться, что весь мир трещит по швам, это, в большинстве своём, иллюзия, создаваемая социальными сетями и круглосуточными выпусками новостей.



Всё происходящее на самом деле намного, намного, намного лучше, чем когда-либо в истории человечества… вне зависимости от того, что говорят ваши бабушки и дедушки. Перед вами — 25 позитивных вещей, которые происходят в мире прямо сейчас!





25. В 1850 году только 10% населения Земли умели читать. На сегодняшний день читать умеют 84%.





24. Пик добычи нефти был высчитан неправильно. На самом деле у нас нефти гораздо больше, чем мы думали. Это даёт нам больше времени для того, чтобы отучиться от неё.





23. Благодаря Фонду Билла и Мелинды Гейтс (Bill and Melinda Gates Foundation) полиомиелит уже почти искоренён.





22. Безусловный основной доход в настоящее время опробован в некоторых странах (Швейцария, Финляндия, Канада).





21. Недавно в Бирме впервые более чем за 50 лет появился демократически избранный премьер-министр.





20. В период с 2000 по 2015 год почти все цели тысячелетия, поставленные перед собой Организацией Объединённых Наций, были достигнуты (кроме экологических). Эти цели охватывают всё, начиная от уменьшения уровня голода и болезней до предотвращения войны и насилия.







19. В 2000 году было зарегистрировано 839.000 смертельных случаев из-за малярии. В 2015 году количество случаев смерти было равно уже 438.000.





18. С каждым годом системы экстренной медицинской помощи становятся всё более и более доступными для большего числа людей.





17. Сеть широкополосного доступа в Интернет с помощью оптоволоконной связи (Google Fiber) расширяется на всё больше и больше городов. Скоро мы все будем иметь доступ к молниеносному Интернету.





16. Уровень безработицы в США составляет всего 4,9%, и этот показатель только улучшается. Это один из самых низких показателей в мире. Кроме того, растут зарплаты и, несмотря на недавние экономические спады, мировая экономика в целом развивается и движется вперёд.





15. Уровень убийств в США значительно ниже, чем было в 1980-х и 1990-х годах.





14. Увеличивается использование возобновляемых источников энергии. В Германии в 2000 году лишь 6% источников энергии были возобновляемыми. В 2015 этот показатель увеличился до 33%.





13. Больше детей в мире, чем когда-либо прежде, имеют доступ к информации, а соответственно и к образованию, благодаря быстрому распространению Интернета.





12. В настоящее время существует вакцина против лихорадки денге, которая недавно прошла первые клинические испытания на человеке с вероятностью успеха 100%.





11. Нидерланды были вынуждены закрыть несколько тюрем, потому что в стране нет достаточного количества заключённых для отбывания наказания.





10. Войны стали гораздо менее жестокими, чем были. Чтобы дать некоторую перспективу: во время гражданской войны в США было потеряно больше американских жизней, чем во всех других войнах Америки вместе взятых.





9. Нынешний уровень детской смертности ниже, чем был когда-либо в истории человечества.





8. В 2015 году в Нигерии прошли демократические выборы, в ходе которых победил кандидат от оппозиции. Это первый случай, когда в Нигерии занимающий пост не был переизбран на новый срок. Выборы были названы «новой вехой в истории» Африки.







7. Ситуация в Руанде, одной из самых страшных трагедий Африки, быстро улучшилась за последние 20 лет после геноцида. О ней даже говорят, как об экономическом и политическом чуде.





6. Уровень рождаемости, как ожидается, стабилизируется и население Земли, по прогнозам, выровняется до 10 миллиардов человек.





5. С появлением новых препаратов и методов лечения рак с каждым годом всё меньше становится смертельным приговором.





4. Тяжкие преступления становятся всё более редкими по всему миру.





3. Уровень бедности стремительно сокращается.





2. Средняя продолжительность жизни во всём мире увеличилась на 6 лет.





1. Озоновый слой на самом деле самовосстанавливается.



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