Дом-пещера – единение природы и архитектуры от мексиканских дизайнеров
Эко-проект Pilares находится в национальном парке Maderas del Carmen в мексиканском штате Коауила. Его цель – сохранить редкие виды, которым грозит исчезновение. А ещё здесь расположен уникальный дом-пещера, построенный архитектурным бюро Greenfield. Это удивительный пример единения природы и архитектуры.
Дом-пещера
Площадь дома, строительство которого завершилось в этом году, 260 квадратных метров. Архитекторы и дизайнеры сделали основной акцент на простоте, качестве и гармонии всех деталей. Здание отлично вписывается в окружающий пейзаж благодаря простой и сдержанной форме.
Столовая и гостиная
Дом был построен из местных материалов. Почти 90% всех материалов добыты в радиусе 10 км от участка. Металлические и деревянные элементы авторы взяли – это ничто иное как заброшенные железнодорожные пути.
Здание наполовину погружено в землю, и это только усиливает связь дома с природой. Кроме того, такой подход позволил защитить его от ветров. К тому же благодаря использованию местных материалов, правильно подобранной цветовой гамме и текстурам он прекрасен в своей гармонии.
Гостиная
Столовая
Внутри расположены гостиная, столовая, зона для завтрака, небольшая комната, ванная и винный погреб. Рядом с домом оборудована небольшая частично крытая площадка для барбекю и отдыха на свежем воздухе.
Ванная комната
Благодаря ориентации на север в дом поступает максимум солнечного света, а из окон открываются потрясающие виды на окружающие пейзажи. Для отделки интерьера и экстерьера использован местный камень и сосна. Выбор материалов определялся цветовой гаммой и текстурой местности.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии