14 довоенных советских машин, которые заложили основу отечественного автопрома

Какие машины делали в довоенном СССР.
Первая половина XX столетия оказалась не самой спокойной для страны Советов. Очень часто данное время воспринимается как тревожное и темное. И во многом, это действительно так. Однако были и светлые моменты, например, попытки отечественного автопрома встать на ноги и обеспечить огромную страну большим количеством самых разных автомобилей.
1. Л-1
Экспериментальная модель Л-1.
Советский экспериментальный автомобиль «Ленинград-1» был выпущен в 1933 году. Всего было сделано 6 экземпляров на заводе «Красный путиловец». Машина стала предшественником и, по сути, своей прообразом более позднего ЗИС-101. Машина приводилась в движение двигателем V8.
2. ГАЗ-03-30
ГАЗ-03-30 - Один из первых массовых советских автобусов.
Один из первых массовых советских автобусов. Выпускался в период с 1933 по 1941 год, а также после войны в период с 1945 по 1950 год. Всего в стране было собрано 16 613 таких машин. С 1936 года также выпускалась армейская вариация автобуса, как правило для обустройства санитарного или штабного автомобиля.
3. ЛК-1
Настоящий троллейбус ЛК-1.
Свое название первый советский троллейбус получил в честь сподвижника Сталина - Лазаря Кагановича. Первая машина сошла с конвейера в 1933 году. Свой первый рейс в Москве машина совершила в тот же год, 15 ноября. Начался он в 11 часов утра. Маршрут проходил по Ленинградскому шоссе от Белорусского вокзала до Окружной железной дороги. Его протяженность составляла 7 км.
4. ЯС-1
Грузовик ЯС-1.
А вот первый настоящий советский самосвал! Машина создавалась на базе ЯГ-4. Всего было собрано 574 экземпляра. Данный автомобиль, что немаловажно, стал первым серийным в своем роде. Делали ЯС-1 с 1935 по 1936 год.
5. ГАЗ-М1
Легендарная модель ГАЗ-М1.
Легендарная «Эмка», серийный легковой советский автомобиль Горьковского автомобильного завода. Его выпуск начался в 1936 году и длился до 1942 года. В военное время собиралось совсем немного таких автомобилей, преимущественно из оставшихся деталей.
6. ЗИС-8
Советский городской автобус ЗИС-8.
Советский городской автобус, который выпускался в нескольких модификациях. Собирали такие в самом сердце страны, на Московском автомобильном заводе им. Сталина. Производство началось в 1934 году. Были варианты по 21 и 29 посадочных мест.
7. ЗИС-101
Представительский автомобиль ЗИС-101.
Данный автомобиль можно отнести к первой серийной машине высшего класса. Выпускали этот представительский лимузин на семь мест с 1937 года. До 1941 года успели выпустить 8 752 такие машины. Порядка 600 из них были модернизированы до модели «А».
8. ЗИС-16
Советский автобус ЗИС-16.
Еще один советский автобус, выпуск которого начался в 1938 году и продолжался до 1941 года. Общественно транспортное средство предлагалось главным образом для больших городов.
9. ЯТБ-3
Двухэтажный троллейбус ЯТБ-3.
Сейчас трудно поверить, но в довоенном СССР даже пытались сделать свой собственный двухэтажный троллейбус! Производился он с 1938 по 1939 годы. Тем не менее, увидеть такие машины в Москве можно было вплоть до 1953 года. Всего было собрано 10 таких. Помещалось в троллейбус до 40 человек.
10. ГАЗ-415
Советский пикап, ну надо же.
Троллейбус слишком просто? Как насчет настоящего советского пикапа? В действительности ГАЗ-415 был грузовым вариантом уже упомянутой выше «Эмпки». Брал на борт до 500 кг разнообразного груза. Производили их с 1939 по 1941 год.
11. ГЛ-1
Первый советский гоночный автомобиль.
Первый советский гоночный автомобиль от 1940 года. Создан на Горьковском автомобильном заводе. Разработан был еще в 1938 году. По некоторым данным, за все время было собрано всего 2 такие машины.
12. ЗИС-101А «Спорт»
ЗИС-101А «Спорт».
А вот первый советский спортивный автомобиль, созданный на базе представительского семиместного лимузина.
13. КИМ-10-50
КИМ-10-50 мог стать первым массовым автомобилем.
Попытка создать действительно массовый, «народный» автомобиль. Создана эта малолитражная малютка была в 1941 году. Еще один смелый проект советских инженеров, который был похоронен начавшейся войной.
14. ГАЗ-410
ГАЗ-410.
Напоследок - легкий советский самосвал, который производился вплоть до 1950 года. Эту машину каждый видел хотя бы раз на старых фотографиях и в кино.
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