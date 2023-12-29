С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 415 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Aнатолий Райков
    Можно представить что у тебя в желудке творится от Кока Коллы,если многие унитазы мыли Кока Коллой.Вот от чего у тебя...Как в СССР рождал...
  • Михаил Васильев
    Пол лимона - на сколько риса?Кулинарные советы...
  • Наталья Бушуева
    Ничего новогоКулинарные советы...

5 способов использовать хозяйственное мыло в быту, а не только для мытья рук



Хозяйственное мыло – это очень полезная вещь в быту, применение которой намного шире, чем может показаться на первый взгляд. Опытные хозяева знают, что данный вид мыла можно использовать для решения самых разных задач и проблем, связанных не только с процессом уборки. Посмотрим же на способы применения хозяйственного мыла поближе.

1. Мытье полов


Пеним вот такой раствор. | Фото: frukti-yagodi.ru.

Пеним вот такой раствор. | Фото: frukti-yagodi.ru.

 

Раствор из хозяйственного мыла прекрасно справляется с удалением пятен на полу, а также отлично устраняет все запахи. Для использования мыла таким образом его следует сначала натереть на мелкую терку. Получившуюся крошку нужно добавить в ведро с теплой водой и основательно вспенить (интенсивно перемешать).

2. Стирка белья


Отличный способ. |Фото: cheatsheet.com.

Отличный способ. |Фото: cheatsheet.com.

 

Благодаря своим незаурядным дезинфицирующим свойствам хозяйственное мыло – это лучший выбор для стирки. Особенно, когда речь заходит о нижнем белье и носках. Также мыло можно использовать для замачивания одежды. Для его с ним нужно обойтись, как и в случае с мытьем полов – покрошить в емкость с теплой водой и вспенить.

Хозяйственное мыло идеально подходит для стирки детской одежды, так как не вызывает раздражения. Можно его использовать и при стирке трикотажа. Вещи от хозяйственного мыла останутся мягкими и не будут линять.

3. Чистка сантехники


Стоит взять на заметку. |Фото: lacartes.com.

Стоит взять на заметку. |Фото: lacartes.com.

 

Берем небольшое количество мыльной стружки и смешиваем ее с некоторым количеством горчичного порошка. В итоге должна получиться абразивная паста. Она в свою очередь станет одним из лучших средств для чистки сантехники. С помощью него хорошо убираются мыльные разводы, ржавый налет, а также водяной камень.

4. Обработка растений


Просто опробуйте в этот сезон. |Фото: yandex.by.

Просто опробуйте в этот сезон. |Фото: yandex.by.

 

Мало кто знает, но раствор хозяйственного мыла помогает в защите садовых растений. С его помощью можно уничтожать личинок тли, листьевых клещей, колорадского жука и гусениц. Важно то, что хозяйственное мыло абсолютно безопасно для самих растений. Кроме того, мыльный раствор можно использовать для обработки стволов деревьев.

5. Дезинфекция аксессуаров для уборки


Трем мыло на терку. ¦Фото: zhiteiskiesovety.ru.

Трем мыло на терку. ¦Фото: zhiteiskiesovety.ru.

 

Наконец, раствор хозяйственного мыла рекомендуется использовать раз в неделю для дезинфекции тряпок, губок, щеток и прочих хозяйственных аксессуаров для уборки в доме. Достаточно просто замочить перечисленные вещи на несколько часов в емкости с мыльным раствором. Работает данное средство не хуже, чем специально созданная для этой же задачи бытовая химия.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх