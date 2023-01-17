Для чего итальянцы в XVII веке придумали «винные окна», и Как чумная традиция возродилась в наши дни

Флоренция.

Винные окна - часть уникальной флорентийской архитектуры.

Появились эти архитектурные особенности в городах Тосканы во время эпидемии бубунной чумы.

Сегодня винные окна под защитой.

Добрая традиция эпохи Возрождения оказалась как нельзя кстати во время нынешней пандемии.

Винным окнам сотни лет.

Рестораторы поступили весьма креативно, возродив эту традицию.

Флорентийцы относятся очень позитивно к возрождению традиции винных окон .