11 простых советов, которые помогут вести правильный образ жизни даже самым занятым людям

Здоровый образ жизни, это важно.
Порой кажется, что у современного человека просто нет возможности быть в форме. От правильного питания часто приходится отказываться в пользу крайне вредного фаст-фуда, для тривиальной утренней зарядки времени не остаётся, а самым важным прибором на кухне становится кофеварка и микроволновка. Но на самом деле вести правильный образ жизни гораздо проще, чем может показаться, если придерживаться определённых правил.
1. Спать 7-9 часов в сутки
Здоровый образ жизни: спать 7-9 часов в сутки.
Все знают про важность хорошего ночного сна. Врачи обычно рекомендуют спать 7-9 часов в сутки, но человек далеко не всегда может отдыхать рекомендуемое время. Но сокращение количества сна — это очень плохое решение, неизбежно ведущее к ухудшению здоровья. Чтобы проснуться раньше, стоит ложиться спать раньше (причем в кровать нужно отправляться до 11 вечера). Ночью, пока человек спит, печень очищает кровь от токсинов.
Кроме того, человек будет лучше спать и просыпаться, если он отправится на боковую до полуночи. Отсутствие сна может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как диабет, депрессия, инсульт, сердечные заболевания, сердечная недостаточность, сердечный приступ, нерегулярное сердцебиение или высокое кровяное давление.
2. Есть фрукты и овощи
Здоровый образ жизни: есть фрукты и овощи.
Фрукты и овощи - это быстрые и полезные для здоровья закуски. В них мало калорий, они гидратируют организм естественным образом и обеспечивают его питательными веществами. Орехи, морковь или сельдерей - идеальная закуска. В орехах идеальный баланс здоровых жиров, белка и клетчатки, поэтому их употребление в умеренных количествах может помочь сбросить вес.
Альфа-каротин и биофлавоноиды в моркови помогут снизить риск развития рака. Кроме того, они могут предотвратить катаракту и дистрофию желтого пятна. Стоит употреблять 2-3 порции фруктов и 5-7 порций овощей каждый день. Также обязательно нужно избегать обработанных закусок, в которых слишком много сахара, натрия и искусственных ингредиентов.
3. Избегать излишнего употребления кофе
Здоровый образ жизни: избегать излишнего употребления кофе.
Многие люди не могут представить себе дня без чашки кофе. Максимальное количество кофеина в день, рекомендуемое врачами, составляет до 400 миллиграммов или около 4 чашек кофе. Если пить много кофе, то это перегружает печень, обезвоживает человека и повышает уровень сахара в крови. А когда печень перегружена, она становится неспособной детоксифицировать организм.
Также слишком много кофеина может вызвать нервозность, затруднить концентрацию внимания, вызвать расстройство желудка, головную боль, затруднение сна и увеличение частоты сердечных сокращений. Но если полностью исключить кофеин из рациона, то это может вызвать симптомы «ломки».
4. Выбирать здоровую пищу
Здоровый образ жизни: выбирать здоровую пищу.
Почти всегда, когда люди слишком заняты, у них нет времени планировать свой рацион. Если нет времени готовить, то всегда необходимо тщательно выбирать свою пищу. Во-первых, нужно выбрать ресторан или кафе со здоровой пищей или перекусывать днем здоровыми закусками, такими как сухофрукты и орехи. Также нужно просчитать наперед порции, чтобы не переедать (стоит помнить, что в ресторанах часто подают слишком большие порции).
5. Не забывать про завтрак
Здоровый образ жизни: не забывать про завтрак.
Как известно, завтрак - самый важный прием пищи за день. Здоровый питательный завтрак будет обеспечивать организм энергией и всеми нужными веществами до обеда. Если пропустить завтрак, то человек будет более склонным к перееданию. Завтрак жизненно необходим для поддержания уровня энергии.
Согласно недавнему исследованию, 37% молодых людей пропускают завтрак, а это может увеличить риск ожирения, гипогликемии и снижения уровня сахара в крови. Было доказано, что некоторые продукты, употребляемые во время завтрака, стимулируют мозг. Пожалуй, самым лучшим выбором утром на столе будут яйца.
6. Регулярно делать физические упражнения
Здоровый образ жизни: регулярно делать физические упражнения.
Многие могут подумать, что у них нет времени на тренировки, но они будут удивлены, узнав, насколько легко поддерживать хорошую форму. Всего несколько минут упражнений каждый день могут изменить ситуацию. Упражнения могут повысить энергетический уровень человека, а также помогут предотвратить (или решить) широкий спектр проблем со здоровьем.
Это может помочь снизить риск сердечного приступа, оправиться после операции, поддерживать нормальный вес, снизить уровень холестерина в крови, снизить риск диабета типа 2 и некоторых видов рака, уменьшить уровень беспокойства и снизить давление. Кроме того, упражнения помогают людям с депрессией. Можно начинать с 5-10 минут каждый день, а после постепенно добавлять 5 минут к каждой тренировке каждую неделю.
7. Планировать питание
Здоровый образ жизни: планировать питание.
Любой занятый человек планирует свои дни. К сожалению, при этом люди забывают планировать свой рацион, а ведь это может помочь питаться более здоровой пищей и уменьшить уровень стресса. Стоит записать, что планируется приготовить в течение следующих нескольких дней или нескольких недель.
Планирование собственного питания также сэкономит деньги. Согласно недавнему исследованию, потребители тратят на 40% больше на покупки под влиянием сиюминутного желания, когда они делают покупки без списка.
8. Использовать скороварку
Здоровый образ жизни: использовать скороварку.
Если человек слишком занят, у него может не быть времени приготовить собственные блюда. В таком случае может помочь скороварка. Хотя приготовление пищи в ней занимает больше времени, в целом это сэкономит время. Можно просто положить все ингредиенты в скороварку утром и вернуться домой вечером, как раз к горячей еде.
Подобные умные кастрюли готовят пищу в течение очень длительного времени при низкой температуре. А стоит помнить, что высокая температура разрушает большинство питательных веществ (витамины, минералы и антиоксиданты) и приводит к созданию нездоровых химических соединений, которые ученые связывают с болезнью Альцгеймера и диабетом.
9. Упаковывать свой ланч
Здоровый образ жизни: упаковывать свой ланч.
Если собирать с собой судок с едой на работу, то это сэкономит время и деньги. Это также позволит контролировать рацион. В частности, человек сам может спланировать обед, который объединяет углеводы с белками, чтобы обеспечить энергию в течение всего дня.
Также стоит взять здоровые закуски, такие как сухофрукты, орехи или семена подсолнечника. А если добавить к этому овощи, то получится хорошая, сбалансированная, питательная еда.
10. Медитировать перед сном
Здоровый образ жизни: медитировать перед сном.
Согласно данным одного исследования, всего несколько минут медитации могут иметь большое значение. Медитация предлагает широкий спектр преимуществ для здоровья и улучшает иммунную систему. Стресс и беспокойство наносят ущерб иммунной системе человека и вызывают бессонницу, а медитация может помочь снизить уровень стресса (для этого достаточно всего 10 минут в день). Помимо этого, медитация улучшает творческие способности, способствует снижению веса и снижает артериальное давление.
11. Пить воду
Здоровый образ жизни: пить воду.
Стакан воды утром - отличный способ «разбудить» организм. Питье воды - хороший способ очистить организм от шлаков. Ни для кого не является секретом, что на 70% человеческое тело состоит из воды, поэтому вода для организма важнее, чем еда. Исследования показали, что обычная чистая вода выводит токсины, увеличивает энергию и способствует снижению веса.
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