10 неожиданных признаков того, что вы очень умны

Мы привыкли считать, что умный человек это тот, кто носит очки, аккуратен и говорит красивыми, высокопарными фразами. Однако в реальной жизни обладатели высокого интеллекта далеки от этого стереотипа. Как показывают последние исследования, существует связь между умом и определенными повседневными характеристиками и особенностями, которые порой не совпадают с общепринятым представлением.
1. У вас постоянный беспорядок
Ваш стол завален бумагами и на нем громоздятся немытые чашки от кофе? Это не означает, что вы ленивы, а является признаком интеллекта и творческой натуры.
Как показало недавнее исследование, нежелание приводить в порядок свое место часто означает, что человек сосредоточен на других, более важных делах.
Кроме того, специалисты выяснили, что беспорядок лучше влияет на творчество, чем порядок, который не способствует оригинальному мышлению.
2. Вы старший ребенок в семье
Старшие дети в семье, как правило, умнее, но это не связано с генетикой. Коэффициент интеллекта старших детей в среднем выше на 3 пункта, чем у их братьев и сестер.
Такая разница объясняется не биологическими факторами, а взаимодействиями между родителями и детьми в семье.
3. Вы говорите на нескольких языках
Исследования показали, что знание нескольких языков способствует развитию мозга и предотвращает болезнь Альцгеймера. Чем больше языков вы знаете, тем продуктивнее ваш мозг.
4. Вы – сова
Мы с детства слышали поговорку «Кто рано встает, тому Бог подает», однако исследования показывают, что умные люди часто поздно ложатся и поздно встают.
Ученые выяснили, что хотя «жаворонки» опережали «сов» в школе, последние были более успешными во взрослой жизни.
5. Вы занимались музыкой
Исследование показало, что вербальный интеллект детей в возрасте от 4 до 6 лет возрастал всего после месяца занятий музыкой. А дети старше 6 лет, которые брали уроки игры на пианино, обладали более высоким интеллектом чем те, кто вообще не занимался музыкой.
. Вы левша
До сих пор идут споры, есть ли связь между леворукостью и интеллектом, однако ученые обнаружили взаимосвязь между способом мышления и доминированием левого полушария у левшей. Левши часто обладают «дивергентным мышлением», то есть творческим, неординарным мышлением, способным выдавать множество разных идей, имея одни и те же данные.
7. Вы употребляете ненормативную лексику
Исследователи провели эксперимент, чтобы выяснить является ли пристрастие к нецензурным выражениям признаком бедности словарного запаса.
Вопреки расхожему мнению, люди, прибегающие к ненормативной лексике, часто имели богатый словарный запас и высокий интеллект.
8. У вас хорошее чувство юмора
Ученые из Университета Нью-Мексико выяснили, что чувство юмора является хорошим признаком ума, а также показателем успеха у противоположного пола.
9. Вы стройны
Если вы были умным ребенком, то, скорее всего, во взрослой жизни вы – обладатель стройной фигуры.
Ученые наблюдали за участниками исследования и выяснили, что люди с лишним весом, обладали худшими познавательными способностями.
10. Вы любите кошек
Исследователи выяснили, что «собачники» были более общительными людьми, чем «кошатники», однако любители кошек получали более высокие показатели в тестах на интеллект.
Возможно, это объясняется тем, что любители собак чаще выходят на улицу и общаются в другими, а «кошатники» как правило, интроверты, предпочитающие почитать книгу и остаться наедине.
11. У вас высокий рост
Ученые из Принстонского университета обнаружили, что еще до посещения школы, рост ребенка часто является показателем интеллекта, и чем вы выше, тем лучше.
12. Вы страдаете от тревожности
Ученые утверждают, что если вы часто тревожитесь, то это может быть признаком высокого интеллекта.
Это явление известно, как эффект Даннинга-Крюгера: не очень умные люди переоценивают свои возможности, а умные сомневаются в своих силах. Судя по всему, тревожность и ум часто идут рука об руку.
Исследование показало, что люди, которые часто беспокоились, получали более высокие баллы в тестах на вербальный интеллект.
13. Вы ленивы
Недавнее исследование показало, что люди, склонные к безделью, умнее тех, кто более активен.
Исследование, проведенное Университетом Флорида Галф Кост, обнаружило, что люди с высоким уровнем интеллекта не так легко поддавались скуке, из-за чего много времени проводили неподвижно в своих мыслях. В тоже время активным людям нужна физическая деятельность, чтобы стимулировать свой ум.
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