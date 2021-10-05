10 неожиданных признаков того, что вы очень умны

Мы привыкли считать, что умный человек это тот, кто носит очки, аккуратен и говорит красивыми, высокопарными фразами. Однако в реальной жизни обладатели высокого интеллекта далеки от этого стереотипа. Как показывают последние исследования, существует связь между умом и определенными повседневными характеристиками и особенностями, которые порой не совпадают с общепринятым представлением.



1. У вас постоянный беспорядок

2. Вы старший ребенок в семье

3. Вы говорите на нескольких языках

4. Вы – сова

5. Вы занимались музыкой

. Вы левша

7. Вы употребляете ненормативную лексику

8. У вас хорошее чувство юмора

9. Вы стройны

10. Вы любите кошек

11. У вас высокий рост

12. Вы страдаете от тревожности

13. Вы ленивы