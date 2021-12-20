Почему снятся сны: 10 научных теорий сне и сновидениях, которые будут интересы всем

Адаптивная теория сна и сновидений.
Сны видит практический каждый человек. Но при этом никто не знает, почему это происходит, и никто не может «предугадать» время, продолжительность или сценарий сна. Иногда человек до мелочей помнит, что он видел во сне, а бывает, что после сна остаются только смутные воспоминания. И даже учёные расходятся во мнение: пока одни уверены, что сны беспочвенны и бесполезны, другие утверждают, что у снов есть и причины, и функции.
1. Сны упорядочивают воспоминания
Сны как хранилища информации
Многочисленные исследования показали, что сны помогают людям хранить информацию. Когда человеку снится сон, это позволяет мозгу «переместить» информацию в долговременную память на хранение. Нейробиологи обнаружили, что в течение дня воспоминания хранятся в гиппокампе - части мозга, связанной с долговременной памятью. В то время, когда человек спит, воспоминания передаются в гиппокамп из коры головного мозга - части мозга, которая обрабатывает новую информацию и, как известно, ответственна за познание нового.
Сон дает мозгу время передать воспоминания в другую часть мозга, чтобы они могли быть «записаны» и впоследствии восстановлены. Исследования также показали, что, прежде чем воспоминания передаются в кору головного мозга, гиппокамп «проигрывает» заново весь прошедший день, а иногда делает это «задом наперед», с конца дня до его начала.
2. Терапевтические сны
Сон как лечение.
Наверняка, каждому после просмотра фильма ужасов снился кошмар с загадочной, темной фигурой «в главной роли», которая пугающе напоминала монстра из фильма. Сны помогают людям справиться с сильными эмоциями, такими как испуг, печаль и любовь. Психологи считают, что сны отделяют эмоции от прошедших событий, чтобы человек мог лучше обрабатывать эмоции (поскольку мозг способен проводить связи между чувствами и прошлым опытом).
Исследователи обнаружили, что эти связи отличаются от тех, которые мозг сделал бы, если бы был полностью проснулся.Эти различные соединения позволяют разрабатывать новые перспективы и рассматривать ситуацию с различных точек зрения. Некоторые ученые полагают, что это может быть способом добраться до корня своего гнева, печали, страха, или счастья, в то время как другие считают, что сон предоставляет безопасное пространство, в котором люди могут решать свои самые большие проблемы.
3. Сны предотвращают тревожность
Сон как источник спокойствия.
В 2009 году было проведено исследование депрессии и тревожности у пациентов. Обнаружилась интересная взаимосвязь между сновидением и когнитивными искажениями. Пять исследователей изучали две группы студентов: первая группа состояла из 35 здоровых студентов, а вторая группа - из 20 депрессивных и тревожных студентов. Подопытных будили на десять минут в течение фазы быстрого движения глаз (REM), а затем на десять минут в фазе без быстрого движения глаз (NREM).
Во время этих пробуждений студенты проходили тесты на скорость реакции памяти, настроение и самооценку. Исследователи обнаружили, что студентам с депрессией и высокой тревожностью снились сны на темы агрессии и самовиктимизации чаще, чем здоровым пациентам. Но при этом, после стадии быстрого сна (REM) уровень депрессии и тревожности был меньше.
4. Сны приводят к общему благополучию
Сон как возможность пережить неприятности.
Исследование показало, что пациенты, которые не могли спать, сталкивались с некоторыми серьезными последствиями. Как и студентов в исследовании, упомянутом выше, этих пациентов будили, когда они вступали в фазу быстрого сна. Исследователи обнаружили, что когда людям не снились сны, они испытывали усиление напряженности, трудности с концентрацией внимания, отсутствие координации и небольшое увеличение веса. Также они имели тенденцию к галлюцинациям.
Конечно, некоторые из этих побочных эффектов могут быть связаны с общим недостатком сна, а не недостатком сновидений. Тем не менее, многочисленные исследования показали, что большинство подобных побочных эффектов возникает из-за недостатка сновидений.
5. Отсутствие снов является сигналом психических расстройств
Бессонница - серьёзная проблема.
Хронические проблемы со сном наблюдаются у 50 - 80 процентов пациентов, у которых диагностируется психические расстройства. При этом всего страдают от расстройства сна около десяти процентов от общей численности населения. Ученые из Гарвардского университета провели исследование в 2009 году, которое показало связь между сновидениями и общими психическими расстройствами, такими как биполярное расстройство.
Также они обнаружили, что как для детей, так и для взрослых, проблемы со сном могут повысить риск развития психических расстройств. Прерывание сна в фазе REM (быстрого сна) влияет на уровни нейромедиаторов и гормонов стресса. Это ухудшает эмоциональное регулирование и влияет на образ мышления.
6. Теория обработки информации
Теория обработки информации
Одно исследование показало, что во время фазы парадоксального сна мозг обрабатывает новые концепции и связывает их с существовавшими ранее знаниями или отдаленными, но связанными понятиями. Ученые обнаружили, что сновидение возникает тогда, когда человек начинает осознавать эти отсылки, которые, как правило, являются фрагментарными звуками или изображениями в сочетании с двигательной активностью.
Мозг интерпретирует эти фрагменты и пытается создать образы, чтобы соединить их. Также исследователи обнаружили, что именно поэтому сны, как правило, такие странные. Т.е., сновидения возникают из-за информации, которая была ранее сохранена в мозгу.
7. Психоаналитическая теория сновидений
Психоаналитическая теория сновидений
Какой же список теорий о снах обойдется без упоминания о Фрейде. Хотя многие заявления, сделанные популярным психоаналитиком Зигмундом Фрейдом, были опровергнуты на протяжении многих лет, они остаются интересной темой для обсуждения. Фрейд специализировался в толковании снов, исходя из неосознанных мыслей и желаний. Он считал, что людями движут агрессивные и сексуальные инстинкты, которые подавляются сознанием, а в сновидениях они проявляются бессознательно. Фрейд утверждал, что сны выражают неприемлемые чувства, такие как сексуальное влечение к собственным родителям.
8. Модель активации-синтеза
Модель активации-синтеза как ещё одна теория сновидений.
Модель активации-синтеза, впервые появилась в 1977 году, исследует, как мозг создает сны из сигналов. Эта теория гласит, что вместо того, чтобы использовать опыт и воспоминания в качестве триггера, сны возникают из биологических реакций на активацию некоторых частей лимбической системы, таких как миндалины. Когда эти части активируются в то время как человек спит, мозг синтезирует и интерпретирует эту информацию в виде сновидений. Таким образом, сны являются лишь следствием основного биологического функционирования. Авторы этой теории, однако, не считают , что сны не имеют смысла. Они полагают, что эта интерпретация биологических сигналов (т. е. сновидений) приводит к чему-то важному: новым идеям.
9. Адаптивная теория
Адаптивная теория сна и сновидений.
Эта теория состоит из двух частей: одна из которых имеет дело с угрозами, а вторая с нехваткой сна. Психологи считают, что сон позволяет животным держаться подальше от опасности. Например, когда животное спит, оно обычно уходит в безопасное место. Ученые считают, что период отдыха предотвращает страдания животного из-за своих собственных ошибок, по сути сохраняя ему жизнь. Эта поведенческая стратегия, которая была увековечена в результате естественного отбора, привела к тому, чем теперь считается сном.
Исследователи обнаружили, что когда человек не может войти в стадию REM (быстрого сна) в течении одной ночи, он проводит больше времени, чем обычно, в этой стадии на следующую ночь. Такая биологическая реакция может указывать на то, что REM имеет важное значение для надлежащего функционирования организма. Естественный отбор запрограммировал людей спать и видеть сны в качестве способа адаптации к среде обитания и способа держаться подальше от опасности.
10. Теория стимуляции угроз
Теория стимуляции угроз
Теория стимуляции угроз гласит, что сны позволяют людям подготовиться к угрозам или опасности. Финские исследователи из Университета Турку обнаружили, что моделирование угроз во время сновидения позволяет человеку репетировать необходимые когнитивные механизмы для правильного восприятия угрозы и избегания ее в реальности, что приводит к увеличению репродуктивного успеха. Они изучили это утверждение, исследуя сны детей в обычных и неблагополучных семьях.
Было обнаружено, что люди, живущие в условиях, когда их физическое благополучие постоянно находится под угрозой, как правило, имеют более «опасные» сны. А дети в благополучных семьях имеют гораздо более спокойные, свободные от угроз сны. После этого было проведено исследование снов здоровых и травмированных детей. Травмированные дети , как правило, имеют значительно большее количество сновидений с угрозами и насилием.
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