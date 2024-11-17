К выбору мебели нужно подходить максимально ответственно. Неправильно подобранный шкаф, диван, журнальный столик или даже книжная полка могут раз и навсегда испортить не только общую картинку, а и украсть пару-тройку метров.







Особенно, если речь идёт о небольшой квартире-студии, где каждый квадратный сантиметр на счету.

1. Первый лайфхак: выбирайте мебель светлых\нейтральных цветов и оттенков

2. Второй лайфхак: придерживайтесь единого стиля

3. Третий лайфхак: обзаведитесь раскладным диваном

4. Четвёртый лайфхак: используйте перегородки для зонирования

5. Пятый лайфхак: откажитесь от гардеробной в пользу углового шкафа

6. Шестой лайфхак: откажитесь от подвесных шкафов на кухне

7. Седьмой лайфхак: зеркальные или глянцевые поверхности

8. Восьмой лайфхак: позаботьтесь об освещении

9. Девятый лайфхак: не перегружайте деталями

О том, как правильно обустроить комнату и визуально расширить пространство с помощью правильно подобранных цветов, форм, стилей и элементов декора – далее в статье.Квартира-студия, обустроенная в светлых тонах и оттенках.Пространство, ограниченное квадратными метрами – тот ещё квест, поскольку здесь каждый сантиметр на вес золота. Поэтому важно придерживаться пары простых правил – ничего лишнего. Выбирайте только ту мебель, которая действительно нужна и обязательно учитывайте её цветовую палитру. Правильно подобранный цвет не только сделает помещение легче, ярче и светлее, а и визуально увеличит пространство, добавив глубины.Для небольшой квартиры-студии отлично подойдут как холодные, так и тёплые цвета в интерьере.Для небольшой квартиры-студии лучше всего использовать мебель тёплых и холодных цветов в светлых\нейтральных оттенках. Это может быть слоновая кость, жемчужно-белый, пастельно-розовый, бледно-персиковый, мятный, бананово-жёлтый, топлёное молоко, светло-серый, карамельный – все эти цвета отлично подойдут как для дивана, так и для шкафа со столами и стульями. При этом необходимо добавить глубину пространству, поскольку светлые цвета съедают и размывают границы. Добиться желаемого результата поможет тёмная цветовая гамма. Она не только оттенит, а и визуально сыграет на контрасте, создавая чёткие очертания и объём.Постарайтесь выдержать весь интерьер в едином стиле.Единый стиль – залог эстетической составляющей. Обустраивая студию, учитывайте тот факт, что такого плана квартира, по сути, представляет открытое пространство, где всё должно гармонировать между собой, а не быть вразнобой, иначе вас ждёт не картинка из Pinterest, а сущая безвкусица и несуразица. В идеале, стены на кухне должны максимально гармонировать с теми, что в гостиной (учитывайте это и при выборе мебели, а также элементов декора). Уделите внимание деталям, в том числе малейшим, они либо сыграют вам на руку, либо наоборот – всё испортят. Подберите идентичные выключатели, осветительные приборы, а также ручки для шкафов и дверей. Разбавьте интерьер небольшим количеством комнатных растений и произведениями искусства.Приобретите раскладной диван — это прекрасный вариант для дополнительного места хранения.Существует множество различных типов раскладных диванов от традиционных футонов до современных кушеток. В некоторых из них есть встроенные отделения для хранения вещей, что весьма удобно в небольшой квартире. Туда можно сложить не только книги, игрушки, а и обувь, одежду, текстиль или всё то, что может понадобиться (или вовсе не понадобиться в ближайшее время) лишь в следующем сезоне.Разбейте квартиру на зоны с помощью перегородок.В небольшой квартире-студии использование перегородок для зонирования – отличный способ создать отдельно функциональные зоны, не занимая при этом слишком много места. Для этих целей прекрасно подойдут как перегородки из стекла, металла, дерева, так и передвижные стеллажи, подвесные шторы с декоративными элементами и ширмы, выполненные в традиционном азиатском стиле. Учитывая текстуру, форму и цвет, вам удастся выдержать не только единый стиль, а и добиться максимально комфортной обстановки, наполненной уютом.Присмотритесь к угловому шкафу, так вы не только сэкономите место, а и увеличите пространство для хранения.Если габариты квартиры не позволяют обзавестись гардеробной, даже не пытайтесь её соорудить там, где ей не место. Лучше приобретите современный угловой шкаф, который прекрасно впишется в маленькую жилплощадь и вместит в себя всё необходимое. Так вы не только сохраните средства, а и драгоценное пространство. Главное правило при выборе шкафа, он должен быть добротным и вместительным, со множеством различных полок, кронштейнов и крючков внутри.Откажитесь от верхних шкафов на кухне — это поможет визуально расширить пространство.Подвесные кухонные шкафы – это хорошо, когда место позволяет разгуляться. Но в крошечной студии, лучше всего отказаться от такого атрибута мебели и перенести все места для хранения вниз. Таким образом вы не только сможет правильно оптимизировать пространство, а и избавитесь от потребности покупать кучу ненужного хлама в виде очередной симпатичной чашки, тарелки, вилки и сковородки для блинов в форме звёздочки.Разбавьте интерьер с помощью зеркальной или глянцевой поверхностью.Зеркальные и глянцевые поверхности лучше отражают и рассеивают свет, чем матовые. Поэтому помещение выглядит гораздо светлее и просторнее. При этом важно не переборщить с этим эффектом, поскольку из уютной квартиры, студия превратиться в холодную операционную. Здесь важен баланс и всё должно быть в меру. Сочетайте глянцевое\зеркальное покрытие с классическим матовым, играя на контрасте между тем и другим. Помните, что правильно расставленные акценты – залог визуально идеальной картинки.Уделите должное внимание освещению.В небольшой квартире освещение следует подбирать не только исходя из функционального назначения, а и для создания в ней уюта и комфортной атмосферы. Использование мягкого, рассеянного и нейтрального освещения, максимально приближённого к естественному\дневному – оптимальный вариант, благодаря которому комната становится визуально больше. Светодиодные лампы с регулируемой цветовой интенсивностью или тёплый белый цвет являются популярным выбором для создания комфортного для глаз освещения.Старайтесь не перегружать интерьер деталями и элементами декора.Безусловно, декор играет важную роль в интерьере и целостности картинки. Поэтому важно не перегрузить помещение деталями. Если вы хотите создать уютную, но при этом стильную эстетическую обстановку, используйте несколько акцентных предметов: например, интерьерные книги или журналы в стиле Kinfolk, свечи в стеклянных подсвечниках, мраморные подставки под горячее, ароматические палочки или для хранения различных безделушек. Украсить стены можно парой оригинальных современных постеров с линейным рисунком или мотивирующе-ободряющими надписями. Откажитесь от дешёвой сувенирной продукции, громоздких шкатулок, перегруженных деталями картин и от всего того, что создаёт визуальный шум.