Азиатские мотивы: колоритная серия фотографий с утончённо-изысканными образами

Работы корейского фотографа Кенг Ким Су (Kyung Kim Soo).
В работах корейского фотографа Кенг Ким Су (Kyung Kim Soo) оживают хрупкие, изысканные и утончённые образы очаровательных азиаток, одетых в роскошные национальные костюмы, приправленные нотками гламура. И совсем неудивительно, что эти довольно простые по композиции и мягкие по цветовой гамме снимки, привлекают внимание зрителя, вызывая любопытство, ведь все они сделаны в лучших традициях восточного стиля.
Очаровательные кореянки в работах корейского фотографа Кенг Ким Су (Kyung Kim Soo).
Девушка в традиционном наряде. Работы корейского фотографа Кенг Ким Су (Kyung Kim Soo).
Восточный колорит. Работы корейского фотографа Кенг Ким Су (Kyung Kim Soo).
Девочка на табуретке. Работы корейского фотографа Кенг Ким Су (Kyung Kim Soo).
На первый взгляд работы Кима, выглядят просто и невзрачно, и, кажется, будто в них нет ничего особенного и интересного. Но на самом деле именно эта мягкость и сдержанность с отсутствием лишних деталей и привлекает внимание зрителей, а вместе с ними и модные глянцевые издания, которые охотно приглашают фотографа к сотрудничеству.делает основной акцент на традиционных нарядах, которые чудеснейшим образом подчёркивают всю утончённую красоту азиатских девушек, делая их ещё более хрупкими и практически невесомыми.
Сдержанные, изысканные, но в то же время очаровательные образы азиаток в работах корейского фотографа Кенг Ким Су (Kyung Kim Soo).
Автор фото: корейский фотограф Кенг Ким Су (Kyung Kim Soo).
Девушка с яблоками. Работы корейского фотографа Кенг Ким Су (Kyung Kim Soo).
В лучших восточных традициях. Работы корейского фотографа Кенг Ким Су (Kyung Kim Soo).
Очаровательная азиатка. Работы корейского фотографа Кенг Ким Су (Kyung Kim Soo).
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