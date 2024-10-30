Секреты больших мышц: три способа провести идеальную тренировку

Для многих из нас, тренажерный зал становится настоящей психологической поддержкой: справляясь со вполне ощутимыми задачами, имея перед глазами постоянный прогресс, мы чувствуем себя лучше и в обыденной жизни. Почему же тогда люди вообще бросают фитнес? Обычно, это происходит, когда замедляется прогресс.

Быстрый прогресс

Плато

Аэробные нагрузки

Сила

Ломаем привычки