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История настоящих домов с привидениями

Фотограф Сеф Лавлес является настоящим экспертом в области заброшенных домов. Для поиска объектов для съемки он много путешествует, общается с людьми и находит строения, которые словно сошли с экранов хорроров. Каждый из этих домов сопровождает история, а некоторые так и вовсе вызывают одно желание — обходить их стороной и как можно дальше.

Свои фотопутешествия по заброшенным домам Сеф оформил в книгу «13: Американская история ужасов». В нее вошли детальные фотографии строений, их истории и свидетельства жителей, проживающих по соседству.

История настоящих домов с привидениями

История настоящих домов с привидениями

В 1941 году этот дом был борделем. Годы спустя в подвале были найдены несколько тел, у каждого из которых все органы были размечены идеальными кругами.

История настоящих домов с привидениями

Если верить истории, в этом доме жила семья с четырьмя детьми. После того как родители совершили двойное самоубийство, на протяжении 10 лет дети росли одни в этом доме.

История настоящих домов с привидениями

В этом доме в середине 20 века разыгралась еще одна семейная драма. Некий Бенджамин Олбрайт сначала убил своего сына, а потом свою жену и себя. С 1958 года дом стоит нетронутым, сохраняя историю и все личные вещи семьи.

История настоящих домов с привидениями

Этот расположенный в Детройте дом в округе называют домом с привидениями. В 1942 году здесь произошло тройное убийство, после чего дом забросили.



История настоящих домов с привидениями

В 70-е годы особняк был небольшим отелем и стал известен несколькими очень странными смертями.

История настоящих домов с привидениями

Особняк «Милан» пользовался дурной славой в округе. Говорят, что там жила практикующая ведьма, и соседи побаивались этого места. Ходят слухи, что после смерти ведьму захоронили прямо в доме.

История настоящих домов с привидениями

«Кукольный дом» из Филадельфии получил свое название за очень странный интерьер. В нем нет мебели и других свидетельств жизни, но весь дом заполнен куклами и металлическими стеллажами с пилами и другими инструментами.

История настоящих домов с привидениями

Этот дом в городе Хартфорд примечателен тем, что, помимо сопровождающих его историй о приведениях, стал источником идеи известного сериала «Американская история ужасов».

История настоящих домов с привидениями

В этом доме жил серийный убийца Майкл Мэдисон, который использовал подвал как место расправы над своими жертвами.

История настоящих домов с привидениями

В начале 20-го века в этом доме таинственным образом пропала жившая в нем семья. Расследование ничего не дало, но говорят, что жители потом неоднократно видели силуэты жильцов в окнах дома.

История настоящих домов с привидениями

Этот заброшенный детский дом получил в 20-м веке печальную известность благодаря Роберту Берделле, также известному как «Мясник из Канзас-сити» — одному из самых известных серийных убийц в истории США.

История настоящих домов с привидениями

В этом доме в Буффало жил местный шериф, который покончил жизнь самоубийством. Дом опустел, но жители неоднократно жаловались в полицию на голоса в строении. Проверки строения результатов не дали.

История настоящих домов с привидениями

Этот заброшенный дом стал известен благодаря Энтони Сауэллу — серийному убийце, который прятал здесь тела своих жертв. Дом уже разрушен, но местные жители утверждают, что слышат голоса, когда проходят место, где стояло строение.

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