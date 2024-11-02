Кто в доме хозяин

Уходя из дома, внимательно посмотрите на своего «лучшего друга человека». Как бы сильно он вас ни любил, как бы сильно вы его ни любили и какими бы преданными ни были его глаза, знайте — когда вы вернетесь, ваш дом или квартира могут быть немного… э-э-э… видоизменены.
Долгое время мы, люди, оставались в неведении, КАК эти милые и верные существа могут творить такое!
Меняют туалетную бумагу.
Убирают на кухне.
Строят крепость из подушек.
Готовятся к подводной рыбалке.
Улыбаются соседям.
Строят соседям рожи.
Ищут что-нибудь вкусненькое.
Делают домашнюю работу.
Проводят редизайн комнат.
Занимаются верховой ездой.
Охраняют дом от кошек.
Смотрят телевизор.
Стараются подружиться с другими животными в доме.
Устраивают водные процедуры.
Тусуются на диване.
Экспериментируют с макияжем.
Занимаются йогой.
Примеряют новую одежду.
Проводят фотосинтез.
Готовят ужин.
Дурачатся.
Украшают дом к празднику.
Дремлют.
Играют в футбол.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии