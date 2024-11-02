Кто в доме хозяин

Уходя из дома, внимательно посмотрите на своего «лучшего друга человека». Как бы сильно он вас ни любил, как бы сильно вы его ни любили и какими бы преданными ни были его глаза, знайте — когда вы вернетесь, ваш дом или квартира могут быть немного… э-э-э… видоизменены.



Долгое время мы, люди, оставались в неведении, КАК эти милые и верные существа могут творить такое!

Разорванные подушки, бардак в ванной, хаос на кухне… А теперь эти акты собачьего разгула попали в кадр. Итак, вот чем заняты псы, когда хозяев нет дома.Меняют туалетную бумагу.Убирают на кухне.Строят крепость из подушек.Готовятся к подводной рыбалке.Улыбаются соседям.Строят соседям рожи.Ищут что-нибудь вкусненькое. Делают домашнюю работу.Проводят редизайн комнат.Занимаются верховой ездой.Охраняют дом от кошек.Смотрят телевизор.Стараются подружиться с другими животными в доме.Устраивают водные процедуры. Тусуются на диване.Экспериментируют с макияжем.Занимаются йогой.Примеряют новую одежду.Проводят фотосинтез.Готовят ужин.Дурачатся.Украшают дом к празднику.Дремлют.Играют в футбол.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)