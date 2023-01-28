20 занимательных фактов о странах мира, которые расширят вашу эрудицию
1. Страна с самым большим числом людей за решёткой: США. Когда дело доходит до того, чтобы упрятать кого-нибудь в тюрьму, этой стране нет равных. В США проживает 5% от всего населения Земли, и 25% от общего количества заключённых в мире сидят в тюрьмах именно тут -2,2 млн человек.
2. Страна с самыми толстыми гражданами: Науру. 95% населения этого маленького островного государства имеют избыточный вес. Причина? Ничего особенного, они просто слишком много едят и мало двигаются.
3. Страна, которая с наибольшей вероятностью скоро окажется под водой: Мальдивы. Жители мальдивских островов имеют серьёзный повод опасаться затопления: из-за глобального потепления острова каждый год всё больше погружаются под воду.
4. Страна, охватывающая максимальное количество часовых поясов: Франция. Если учесть все территории Франции, включая заморские, окажется, что эта страна располагается на 12 часовых поясах. США занимает 11 поясов, Россия — 9.
5. Единственная в мире страна с дорогами из кораллов: Гуам. В Гуаме нет природного песка, поэтому там делают асфальт, используя кораллы и нефть.
6. Страна с самым большим количеством озёр: Канада. 60% всех озёр мира находятся на территории Канады: более 3 000 000 озёр, занимающих 9% канадских земель.
7. Самая засушливая страна: Ливия. 99% Ливии покрыто пустыней, в некоторых регионах дождей не бывает десятилетиями.
8. Страна-крупнейший производитель опиума: Афганистан. Здесь производится невероятные 95% от всего опиума в мире.
9. Страна-крупнейший производитель кислорода в мире: Россия. В Сибири растёт примерно 25% мировых лесов, которые охватывают площадь больше, чем континентальная часть США, что делает Россию самым мощным в мире переработчиком углекислого газа в ценнейший кислород.
10. Страна с наименьшим количеством леса: Гаити. Леса в Гаити практически полностью вырублены. Это заметно даже на снимках со спутника: вы можете определить, где Гаити граничит с Доминиканской республикой, в которой леса всё ещё растут.
11. Самая немирная страна в мире: Сомали. Согласно данным Global Peace Index Сомали обогнала Ирак и стала самой воинственной страной в мире, постоянно нападающей на соседние страны. Сомалийцы находятся как в состоянии постоянной войны, так и в состоянии непрерывной революции. Всё это связано с тем, что Сомали — беднейшая страна, в которой населению не хватает даже пищи.
12. Самая образованная страна мире: Канада. 50% населения этой страны имеют образование не ниже среднего специального. За Канадой следует Израиль — 45% и Япония — 44%.
13. Крупнейшее в мире город-государство: Сингапур.
14. Страна с наибольшим количеством язаков: Папуа-Новая Гвинея. Хотя английский язык является в этой стране официальным, на самом деле это чистая формальность: по-английски здесь говорит не более 2% населения. Жители Папуа-Новой Гвинеи используют более 820 различных языков, что составляет 12% языков мира.
15. Страна с самым большим количеством овец на душу населения: Фолклендские острова. Здесь проживает 3 000 человек и 500 000 овец. Неудивительно, что экспорт шерсти приносит основной доход островам.
16. Наименее густонаселённая страна — Монголия. Плотность населения Монголии — 4 человека на 1,5 км кв. Сравните это с районом Гонконга Монг Кок, имеющим самую высокую в мире плотность населения: 340 000 на те же полтора квадратных километра.
17. Страна с наибольшим количеством танков: Россия. В России насчитывается 21 000 танков, на втором месте США с 16 000 танками.
18. Страна с самым юным в мире населением: Нигер. Примерно половина населения Нигера моложе 15 лет. Поскольку 80% территории этой страны покрыта пустыней, похоже, единственное, что там остаётся делать — это детей.
19. Страна с самым большим количеством граждан, проживающих не в ней: Мальта. После нескольких экономических кризисов в сочетании с повышенным уровнем рождаемости Мальта пережила несколько волн эмиграции, что привело к тому, что на данный момент за пределами Мальты проживает больше её граждан, чем в ней самой.
20. Наиболее разнообразная страна в мире: Индия. Почти в каждом плане: культурном, экономическом, климатическом, расовым, языковым, этническим и религиозном Индия представляет собой самое большое разнообразие в мире, либо занимает 2-е место.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии