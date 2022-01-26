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Как сделать гравитационную горелку для печи-камина

Как сделать гравитационную горелку для печи-камина

Как сделать гравитационную горелку для печи-камина

В одной из статей мы рассказывали, как из чугунных радиаторов сделать печь-камин. Сегодня расскажем, как сделать для нее гравитационную горелку. 

Необходимые материалы:

  • профильная труба;
  • листовой металл;
  • старый огнетушитель;
  • квадратный пруток;
  • болты с гайками;
  • металлическая полоса;
  • мотоциклетная цепь.

Обратите внимание: самодельная гравитационная горелка работает только на топливных гранулах (пеллетах).

Устройство подсоединяется к печи вместо штатной дверцы посредством болтового крепежа. Внутри камина «генерируется» красивое пламя, при этом печь выполняет свои прямые функции по обогреву помещения. 

Своим личным опытом изготовления пеллетной гравитационной горелки для печи-камина поделился с нами автор YouTube канала «ІГОР АНДРЕЙЧУК». 

Основные этапы работ

Первым делом необходимо будет изготовить короб с колосником. Для этого отрезаем кусок листового металла и прорезаем в нем пазы. 

Как сделать гравитационную горелку для печи-камина

Далее делаем пару надрезов болгаркой и сгибаем заготовку, как показано на фото ниже. По бокам надо приварить боковые стенки. 

Как сделать гравитационную горелку для печи-камина

Как сделать гравитационную горелку для печи-камина

На следующем этапе приступаем к изготовлению корпуса горелки. 

Отрезаем два куска профильной трубы, в одной из которых вырезаем отверстие. Привариваем к ней вторую заготовку из профиля.

 

Как сделать гравитационную горелку для печи-камина

К задней части корпуса (с торца) привариваем металлическую пластину таким образом, чтобы она перекрывала наполовину выходное отверстие. По контуру профиля привариваем полосы металла с отверстиями для крепления к печи. 

Дальше делаем прорезь посередине вертикальной трубы, которая служит для установки задвижки. 

Как сделать гравитационную горелку для печи-камина

По бокам необходимо будет приварить два отрезка квадратного прутка с направляющими пазами для задвижки. Торцы квадратных прутков завариваем, чтобы задвижка не выдвигалась больше, чем нужно. 

Как сделать гравитационную горелку для печи-камина

Спереди корпуса с помощью самодельных петель, изготовленных из болтов и гаек, крепим дверцу. По центру высверливаем отверстие для доступа воздуха. 

Как сделать гравитационную горелку для печи-камина

Из листового металла вырезаем круглую заслонку и крепим ее к дверце с помощью болта с гайкой. Но желательно еще установить пружину: надеваем ее на болт и фиксируем гайкой. 

Как сделать гравитационную горелку для печи-камина

К верхней части вертикальной трубы привариваем огнетушитель, предварительно обрезав горловину. Дно огнетушителя также отрезаем, а потом крепим с помощью мотоциклетной цепи. Также надо будет установить защелку для крышки. 

Установка гравитационной горелки

На фото ниже вы можете видеть ту самую печь-камин, которую автор изготовил из чугунных радиаторов. 

Как сделать гравитационную горелку для печи-камина

Первым делом необходимо будет открутить дверцу загрузочной камеры (в данном случае она съемная), а вместо нее устанавливаем горелку. 

Как сделать гравитационную горелку для печи-камина

Внутрь корпуса гравитационной горелки вставляем короб с колосником. Затем надо прикрепить дверцу с регулируемой заслонкой. 

Как сделать гравитационную горелку для печи-камина

Как сделать гравитационную горелку для печи-камина

Как сделать гравитационную горелку для печи-камина

Первый запуск горелки

Засыпаем в загрузочную камеру топливные гранулы и закрываем крышку, фиксируя ее защелкой. Через дверцу с помощью туристического газового баллончика с горелкой поджигаем топливные гранулы. 

Как сделать гравитационную горелку для печи-камина

Как сделать гравитационную горелку для печи-камина

Когда печь разгорится, вы сможете отрегулировать интенсивность горения с помощью регулируемой заслонки. 

Как сделать гравитационную горелку для печи-камина

Видео по теме

Подробно о том, как сделать пеллетную гравитационную горелку для печи-камина, можно посмотреть в авторском видеоролике ниже. 

 

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