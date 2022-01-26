Как сделать гравитационную горелку для печи-камина

В одной из статей мы рассказывали, как из чугунных радиаторов сделать печь-камин. Сегодня расскажем, как сделать для нее гравитационную горелку.

Необходимые материалы:

профильная труба;

листовой металл;

старый огнетушитель;

квадратный пруток;

болты с гайками;

металлическая полоса;

мотоциклетная цепь.

Обратите внимание: самодельная гравитационная горелка работает только на топливных гранулах (пеллетах).

Устройство подсоединяется к печи вместо штатной дверцы посредством болтового крепежа. Внутри камина «генерируется» красивое пламя, при этом печь выполняет свои прямые функции по обогреву помещения.

Своим личным опытом изготовления пеллетной гравитационной горелки для печи-камина поделился с нами автор YouTube канала «ІГОР АНДРЕЙЧУК».

Основные этапы работ

Первым делом необходимо будет изготовить короб с колосником. Для этого отрезаем кусок листового металла и прорезаем в нем пазы.

Далее делаем пару надрезов болгаркой и сгибаем заготовку, как показано на фото ниже. По бокам надо приварить боковые стенки.

На следующем этапе приступаем к изготовлению корпуса горелки.

Отрезаем два куска профильной трубы, в одной из которых вырезаем отверстие. Привариваем к ней вторую заготовку из профиля.

К задней части корпуса (с торца) привариваем металлическую пластину таким образом, чтобы она перекрывала наполовину выходное отверстие. По контуру профиля привариваем полосы металла с отверстиями для крепления к печи.

Дальше делаем прорезь посередине вертикальной трубы, которая служит для установки задвижки.

По бокам необходимо будет приварить два отрезка квадратного прутка с направляющими пазами для задвижки. Торцы квадратных прутков завариваем, чтобы задвижка не выдвигалась больше, чем нужно.

Спереди корпуса с помощью самодельных петель, изготовленных из болтов и гаек, крепим дверцу. По центру высверливаем отверстие для доступа воздуха.

Из листового металла вырезаем круглую заслонку и крепим ее к дверце с помощью болта с гайкой. Но желательно еще установить пружину: надеваем ее на болт и фиксируем гайкой.

К верхней части вертикальной трубы привариваем огнетушитель, предварительно обрезав горловину. Дно огнетушителя также отрезаем, а потом крепим с помощью мотоциклетной цепи. Также надо будет установить защелку для крышки.

Установка гравитационной горелки

На фото ниже вы можете видеть ту самую печь-камин, которую автор изготовил из чугунных радиаторов.

Первым делом необходимо будет открутить дверцу загрузочной камеры (в данном случае она съемная), а вместо нее устанавливаем горелку.

Внутрь корпуса гравитационной горелки вставляем короб с колосником. Затем надо прикрепить дверцу с регулируемой заслонкой.

Первый запуск горелки

Засыпаем в загрузочную камеру топливные гранулы и закрываем крышку, фиксируя ее защелкой. Через дверцу с помощью туристического газового баллончика с горелкой поджигаем топливные гранулы.

Когда печь разгорится, вы сможете отрегулировать интенсивность горения с помощью регулируемой заслонки.

Видео по теме

Подробно о том, как сделать пеллетную гравитационную горелку для печи-камина, можно посмотреть в авторском видеоролике ниже.