Под микроскопом

Премия «Olympus BioScapes Digital Imaging Competition» существует уже девятый год. Ее вручают за наиболее необычные фотографии микроскопических живых существ, сделанные с помощью макросъемки. Благодаря тому, что микроскоп позволяет увеличить этих крошечных существ, которых невозможно увидеть невооруженным глазом, перед нами открываются целые непознанные миры.



Лучшие работы, отмеченные премией, будут выставлены в Нью-Йорке в выставочном зале «Hall of Science». Выставка открылась 31 августа. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию подборку фотографий, которые были отмечены на конкурсе «Olympus BioScapes Digital Imaging Competition».













Поощрительная премия: Фрагмент стручка цветущего растения семейства бобовых Scorpius muricatus, фотография Виктора Сикора, Чехия.







Шестое место: яйца жука-вонючки, фотография Хариса Антонопулоса из Афин, Греция.







Поощрительная премия: сушеная чешуя долгоносика Weevil Eupholus, фотография доктора Дугласа Кларка из Сан-Франциско, штат Калифорния.







Поощрительная премия: Пшеница, зараженная грибком Claviceps, фотография доктора Фернана Федеричи, Кембриджский университет, Кембридж, Великобритания, и доктора Анны Гордон, Кембридж, Великобритания.







Поощрительная премия: простейшие Elphidium Crispum, растущие в Дорсете, фотография Майкла Гибсона из Норсхэмптона, Великобритания.

Поощрительная премия: Семечко портулака , фотография Яньпин Ванг из Пекина.Поощрительная премия: молодые спорангии Arcyria stipata, автор фотографии доктор Далибор Матишек, университет Остравы, Чешская Республика.Поощрительная премия: нога самки Eristalis Tenax, вид снизу, автор фотографии Ян Михельс, Институт зоологии, университет Христиана-Альбрехта, Киль, Германия Поощрительная премия: семена растений из пресноводных прудов под Москвой, автор – Даниил Ступин, Москва.Поощрительная премия: клетки в стадии спонтанного апоптоза (запрограммированной гибели клеток), фотография доктора Фрэнка Абернати, Джеймстаун, штат Огайо.Седьмое место: яичники и матки фруктовых мух. Мышечная и нервная структура репродуктивной системы дрозофилы показана с помощью флуоресцентной микроскопии. Автор фотографии Гуннар Ньюквист, Университет Невады, Рено, штат Невада.Поощрительная премия: клетки соединительной ткани и трансдуцированные флуоресцентные белки, автор фотографии доктор Даниэла Малиде, Национальный институт здравоохранения, Бетезда, штат Мэриленд.Первая премия: коловратка Rotifer Floscularia. Автор фотографии Чарльз Кребс, Issaquah, штат Вашингтон.Поощрительная премия: гиппокамп взрослой мыши, область мозга, участвующая в процессах обучения и памяти. Автор фотографии доктор Сандра Диени из Института анатомии и клеточной биологии, университет Альберта-Людвига, Фрайбург, Германия.Поощрительная премия: гребешки Argopecten irradians. Автор фотографии Кэтрин Марки, водная диагностическая лаборатория Университета Роджера Уильямса, Бристоль, Род-Айленд . Поощрительная премия: клетки человеческого глаза, пораженного конъюнктивитом. Автор фотографии Дональд Поттл, научно-исследовательский институт офтальмологии, Бостон, штат Массачусетс.Поощрительная премия: глаз равнокрылой стрекозы. Автор фотографии доктор ИгорьСиванович, Институт нейробиологии Макса Планка, Мюнхен, Германия.Поощрительная премия: коралл Montastraea annularis. Автор фотографии Джеймс Николсон, Центра здравоохранения и биомолекулярных исследований окружающей среды, морская лаборатория Форт-Джонсона, Чарльстон, Южная Каролина . Поощрительная премия: Скелет радиолярий, простейших одноклеточных со сложным скелетом, автор фотографии Кристофер Б. Джексон Берне, Швейцария.Десятое место: сферические колонии Nostoc, сине-зеленой водоросли, автор фотографии Герд Гюнтер, Дюссельдорф, Германия.Десятое место: сферические колонии Nostoc, сине-зеленой водоросли, автор фотографии Герд Гюнтер, Дюссельдорф, Германия.Поощрительная премия: два клопа-охотника (Nabis sp) пожирают тлю.Поощрительная премия : Передние крылья зеленого жука-скакуна Cicindela campestris, автор фотографии доктор Ежи Губернатор, Вроцлав, Польша.Поощрительная премия: спорангии плесени Craterium minutum, автор фотографии доктор Далибор Матишек, Технический университет Острава, Острава, Чешская Республика.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)