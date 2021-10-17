Как сделать дефлектор для дымохода или вытяжной трубы своими руками

Бывают ситуации, когда вытяжная труба или дымоход не справляется со своей задачей: либо тяга в нем очень слабая, либо, что еще хуже — может возникать обратная тяга. Чтобы этого избежать используются специальные приспособления — дефлекторы.

В сегодняшней статье мы расскажем, как изготовить самодельный дефлектор для дымохода своими руками.

Сделать это приспособление можно буквально за 3-4 часа неторопливой работы. Причем обойдется оно вам почти в 1,5-2 раза дешевле самого простого дефлектора, которые продаются сегодня в магазинах.

Своим личным опытом изготовления самодельного дефлектора поделился с нами автор YouTube канала Lexa. Берите идею на заметку.

Необходимые материалы:

оцинкованный листовой металл толщиной 0,4 мм;

заклепки.

Конструкция приспособления состоит из корпуса (обечайки), защитного колпака, который еще называют зонтом, и нижнего кольца (патрубка), закрепляемого на дымоходной трубе.

Изготовление самодельного дефлектора

Первым делом вырезаем из листового металла заготовки требуемого размера. Изготавливаем сначала защитный колпак диаметром 22 см.

После этого изготавливаем нижнее кольцо, которое будет выполнять роль патрубка (будет надеваться на трубу).

От листового металла отрезаем три полосы, сгибаем их вдвое, и с помощью заклепок крепим к нижнему кольцу. К верхней части кронштейнов крепим на заклепки защитный колпак.

На последнем этапе останется только изготовить и закрепить обечайку, высота которой составляет 15 см.

Устанавливаем готовый дефлектор на вытяжную трубу или дымоход, и фиксируем при помощи хомута.

Принцип работы дефлектора

Приспособление работает только при ветре. Когда сбоку дует ветер, внутри образуется завихрение. За счет турбулентности создается зона пониженного давления. Благодаря этому возникает дополнительная всасывающая сила, которая вытягивает воздух из трубы.

Обратите внимание: чем сильнее будет ветер на улице, тем выше будет тяга в дымоходе или вытяжной трубе.

Видео по теме

Пошаговый процесс изготовления самодельного дефлектора для дымохода или венттрубы вы можете посмотреть в авторском видеоролике ниже.