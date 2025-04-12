Вещи, по которым сразу понятно, что на нормальный ремонт в квартире денег не хватило

Можно сделать бюджетный ремонт, который будет выглядеть роскошно, и наоборот – можно потратить на обустройство квартиры много денег, но будет казаться, что вы сэкономили на каждой детали. Novate.ru рассказывает, какие вещи дешевят интерьер, и чем их лучше заменить.







1. Пластиковые плинтусы

2. Одна люстра

3. Двери со стеклянными полосами

4. Белый «кирпич»

5. Пластиковые подоконники

6. Алюминиевые планки для столешниц

7. Дешевая фурнитура

8. Мебельные гарнитуры

Вместо пластиковых выбирайте плинтуса из МДФПожалуй, одним из главных признаков дешевого ремонта являются пластиковые плинтуса.Да, их можно подобрать в цвет напольного покрытия, чтобы они сильно не бросались в глаза, но это не отменит того факта, что их качество оставляет желать лучшего.Такие плинтусы быстро пачкаются, желтеют, плохо прилегают к углам, оставляя щели, в результате чего стык с полом получается некрасивым. А еще они недолговечные, и со временем отклеиваются от стены, поэтому нужно быть готовым к тому, что периодически придется возвращать их на место.• Дерево – обычно для изготовления плинтусов используют массив сосны, бука, дуба и пр. Они экологичны, привлекательны, долговечные, имеют разнообразие форм и размеров. Минусы тоже есть – чувствительность к влаге, перепадам температур, монтаж исключительно к ровной стене. Еще один нюанс – высокая цена. Но здесь есть дешевая альтернатива – шпон. Внешне такие плинтусы ничем не отличаются от деревянных, а также сохраняют все их свойства.• МДФ – представляет собой измельченную древесную стружку, которая перед прессованием пропитывается синтетическими смолами. У таких плинтусов есть большой выбор форм, размеров, оттенков, их можно покрасить в желаемый цвет, а также подобрать вариант в тон ламината. Из недостатков – хрупкость, чувствительность к влаге и монтаж только к идеально ровному основанию.Добавьте к люстре точечное освещениеПочему-то во время ремонта освещению уделяют минимум внимания, а ведь от него напрямую зависит не только атмосфера в комнате, но также ее зрительное восприятие. Если в помещении останутся темные зоны, тени по углам, то оно будет казаться визуально меньше. Плюс одна люстра по центру потолка не сможет дать достаточного освещения, чтобы вы чувствовали себя комфортно.Дизайнеры считают, что в комнате должно гармонично сочетаться три вида освещения: общее, точечное и декоративное. Даже простая светодиодная лента в зоне готовки или гирлянда на окне в спальне способна улучшить восприятие пространства, сделать его более уютным.Поэтому всегда тщательно продумывайте освещение еще на этапе ремонта. Если такой возможности нет, выбирайте светильники на батарейках/аккумуляторе или те, которые работают от сети. Рядом с диваном или креслом в зоне чтения можно поставить торшер, в изголовье кровати повесить бра, а на рабочем столе разместить небольшую лампу.Глухие двери без вставок – это классикаТакие двери были в моде несколько лет назад, но сейчас они далеко не так популярны. Возможно, такое отношение связано с тем, что обычно они представляют собой бюджетные ламинированные конструкции с матовым или рифленым стеклом, то есть, ничего особенного. Просто обычные двери «без фантазии».Если вы не хотите, чтобы такие полотна портили ваш красивый интерьер, обратите внимание на классические глухие двери. Они всегда актуальны, особенно если правильно подобрать цвет и материал. А если хотите впустить в комнату свет, выбирайте популярные изделия с цельными стеклянными вставкамиУкрасьте стены декоративными панелями вместо фальшивого кирпичаКогда-то имитация кирпича присутствовала если не в каждой второй, то в каждой третьей квартире точно. Она пришла в интерьеры вместе с популяризацией лофта и скандинавского стиля, и долгие годы оставалась чуть ли не самым востребованным приемом. Однако время идет, приоритеты меняются, и сейчас «кирпичная кладка» отходит на второй план.Причин несколько. Во-первых, дешевая гипсовая или пластиковая имитация быстро трескается и покрывается пылью. Во-вторых, она очень маркая – белая поверхность быстро становится серой, особенно если вы нашли место для такой отделки в коридоре или на кухне. В-третьих, кирпич смотрится ненатурально, как нелепая попытка воссоздать лофтовую атмосферу в квартире. А неаккуратные швы еще больше портят композицию, создавая впечатление, что хозяева очень сильно сэкономили.Если вы хотите сделать фактурные стены и добавить в интерьер акцента, используйте панели, молдинги или декоративную штукатурку. Это решения всегда в моде, они практичные, долговечные и отлично вписываются в любой стиль интерьера, будь то классика или минимализм.Деревянный подоконник выглядит дорого в отличие от пластикаИ снова с нами на связи пластик. Не только плинтуса из этого материала выглядят дешево, но еще и подоконники. Обычно их ставят «по умолчанию», как что-то само собой разумеющееся, потому что решение простое, бюджетное и универсальное. Но в плане практичности есть вопросы. Со временем пластик желтеет, на поверхности появляются потертости и царапины, плюс он быстро «впитывает» в себя различные загрязнения, например, следы от горшков с комнатными цветами.Если вы хотите, чтобы подоконники выглядели стильно, эстетично и долго радовали ваш взор, выбирайте прочные материалы, такие как дерево или искусственный камень. Нет возможности поменять подоконник? Тогда просто купите деревянные планки подходящего цвета и оклейте ими имеющийся подоконник. Получится очень интересно.Постарайтесь сделать стык столешниц невидимымЕсли у вас Г-образная или П-образная кухня, приходится думать, чем закрывать швы между частями столешницы, в которых постоянно накапливается пыль, грязь и частички пищи. Сделать это можно разными способами, но самым простым и дешевым решением являются тонкие алюминиевые планки. Пожалуй, цена – это их единственный плюс.Такие планки очень сильно выделяются на фоне фартука и столешницы, выглядят некрасиво и дешевят интерьер кухни. Конечно, лучше всего еще на этапе проектировки кухни заказать рабочую поверхность без стыков (отлично смотрятся столешницы из искусственного камня). Но если такой возможности нет, тогда соедините части невидимым клеевым швом – это тоже бюджетно, но никак не испортит внешний вид рабочей зоны.Черные ручки смотрятся более эстетичноЕще одна деталь, которая кричит о том, что хозяева квартиры сэкономили на ремонте – это фурнитура. Бюджетные петли и направляющие быстро начинают скрипеть, болтаться, а иногда и вовсе ломаются через полгода использования, а стандартные ручки – облазят, ржавеют, и вообще выглядят не слишком эстетично. Особенно сильно это заметно на кухонных шкафчиках и ящиках.Поэтому лучше сразу вложиться в качественную фурнитуру, чтобы не приходилось постоянно чинить ее или каждый год менять. Кроме того, она сможет выгодно преобразить бюджетные фасады, добавить им изюминку и дизайнерскую нотку.Подбирайте мебель из разных коллекций, но чтобы она сочеталасьРаньше можно было зайти в магазин, взять в руки каталог и сразу выбрать готовую спальню или прихожую. Мебельные гарнитуры очень сильно упрощали жизнь, ведь не нужно было подбирать предметы интерьера по отдельности. Однако сейчас подобное решение выглядит скучно, плоско, банально и дешево.Лучше выбирать разную мебель, которая будет сочетаться друг с другом по цвету, форме, материалу или стилю. Можно выбрать предметы одного производителя, но из разных коллекций. А если у вас небольшая квартира, отдавайте предпочтение встроенной мебели в цвет стен, чтобы она «растворялась» в пространстве.