Загадка каменных шаров пустынного острова Чампа: Мячи Богов, остатки древней цивилизации

В арктических льдах крайнего севера, среди множества нетронутых цивилизацией островов архипелага земли Франца-Иосифа, примерно в 1000 километрах от материковой части России, затерялся небольшой необитаемый островок Чампа. Он ничем не отличается от других островов, разбросанных на огромной площади арктического архипелага, кроме одного - его поверхность усеяна множеством каменных шаров идеально круглой формы, над происхождением которых до сих пор ломают голову исследователи, изучающие это загадочное место.
Где находится необитаемый остров Чампа
Остров Чампа. Фото: homsk.com
Этот небольшой скалистый остров, расположенный далеко на севере и возвышающийся на 500 метров над уровнем моря, является необитаемым и практически непригодным для жизни. Его большая часть покрыта ледниками, сползающими к побережью с крутых скал, и только с одной стороны имеется небольшой, сравнительно пологий берег, на котором нет ледников. Кроме того, в середине острова имеется достаточно ровное плато, с которого открывается уникальный полярный ландшафт.
На острове никто не живет, здесь практически нет растительности, за исключением мхов и лишайников, которые появляются на каменных валунах во время короткого полярного лета. При солнечной погоде в августе под валунами могут ненадолго расцветать камнеломки и полярные маки.
Снег на острове имеет красноватый оттенок, что объясняется присутствием в нем водорослей, которые могут жить при низких температурах. Но зато на острове имеется чистая родниковая вода, выходящая на поверхность из недр ледяной земли.
Свое название этот остров получил в честь Уильяма Чампа, организовавшего спасение полярников из экспедиции американского исследователя Уильяма Циглера, корабль которого потерпел крушение во время неудачной попытки покорить Северный полюс в 1904 году. Два года экспедиция исследователей провела на разрушенном и закованном во льдах корабле, пока команде Уильяма Чампа не удалось их отыскать и эвакуировать на большую землю.
Остров Чампа. Фото: newizv.ru
Остров Чампа считается самым загадочным местом Северного Ледовитого океана. На нем нет поселений, но иногда сюда причаливают корабли исследователей и туристов, привлекаемых не только неповторимыми арктическими пейзажами, но и наличием разбросанных по берегу каменных шаров неизвестного происхождения.
Что представляют собой каменные шары, разбросанные по побережью острова
Загадочные шары на острове Чампа. Фото: newizv.ru
Каменные шары острова Чампа, которые называют сферолитами, имеют округлую форму и различаются размерами - от нескольких сантиметров, до нескольких метров в диаметре. Мелкие сферы разбросаны преимущественно вдоль побережья океана, более крупные располагаются чуть дальше от берега и на склонах скал. Некоторые - словно растут из-под земли, наполовину утопая в гравии и песке.
Шаров на острове достаточно много, их не нужно специально отыскивать, они видны повсюду, но основная их концентрация - вдоль побережья океана. Шары, которые лежат в воде, как правило, небольшие и имеют идеально круглую форму, лежащие на поверхности крупные валуны - частично разрушены, под действием ветров, льдов и низких температур.
По свидетельству ученых, занимавшихся изучением этих странных образований, они состоят из спрессованного кремния и песчаника, представляя собой монолитную структуру, не имеющую слоев. В их составе найдены соединения кальция, железа, марганца. В некоторых шарах встречаются остатки органических соединений, которые сконцентрированы преимущественно в ядре, из-за чего учеными отвергается версия их вулканического происхождения.
В силу суровой природы этого края и удаленности острова Чампа от материковой части, он еще довольно мало изучен, и в настоящее время пока еще не имеется достаточно информации о природе загадочных каменных шаров. Каждый исследователь, попадающий на остров, выдвигает свою гипотезу их происхождения, нередко мистическую, поскольку объяснить локацию этих шаров на одном-единственном острове, среди множества других, окружающих его островов, не представляется возможным.
Версии появления шаров на острове Чампа, которые выдвигают исследователи и путешественники
Большой и частично разрушенный шар на острове Чампа. Фото: stoneforest.ru
Большинство исследователей склоняются к мнению, что шарообразные каменные образования острова Чампа имеют природное происхождение и образуются водой, которая каскадом сходит с тающих ледников, образуя своеобразные бассейны у подножья скал. Камни, оказавшиеся в этом бассейне, подвергаются постоянному трению и постепенно приобретают круглую форму. Эта версия выглядит вполне логично для мелких камней, но вряд ли такое воздействие воды могло сформировать огромные валуны, достигающие трех метров в диаметре.
Некоторые ученые утверждают, что процесс образования сферолитов происходит в океане, по принципу образования жемчужин в раковине. В этом случае остается загадкой, почему этот процесс коснулся только острова Чампа из всех 190 островов северного архипелага Земли Франца-Иосифа.
Появление этих образований объясняют также теорией изменения климата и существования в этих местах развитой цивилизации, которая погибла около 20 тысяч лет назад. По утверждению некоторых исследователей, все острова архипелага некогда были соединены с сушей, на них существовала жизнь, но позднее, в следствии дрейфа подземных пластов и их продвижения на Север, суша начала дробиться на острова.
Сход воды с тающего ледника на острове Чампа. Фото: stoneforest.ru
На острове Чампа постепенно исчезала растительность, оставалось все меньше пищи для людей. Согласно этой теории, создание каменных шаров являлось частью ритуала поклонения Богам. Они создавались людьми, оказавшимися отрезанными от суши, для задабривания Бога Солнца, от которого зависела жизнь в этих суровых местах.
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