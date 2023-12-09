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7 обескураживающих налогов со всего мира, которые когда-либо платили люди


Самые непонятные налоги.

Самые непонятные налоги.

Налоги существуют с незапамятных времен и неотделимы от истории государственности и цивилизации в целом. Плата за жизнь в обществе взимается с людей уже не первые тысячелетие. За это время налоговая система прошла долгий и насыщенный путь развития. И на этом пути то и дело появлялись не самые понятные, а порой и вовсе обескураживающие подати.

1. Налог на жизнь


Жизнь крестьян трудна везде и всегда.

Жизнь крестьян трудна везде и всегда.

 

Несмотря на то, что жизнь (вроде как) дается людям на безвозмездной основе, руководство государств придерживается другого мнения. Оказывается, налогом можно обложить даже сам факт существования человека. Подобную подать ввели в Англии в XIV веке. Ничем хорошим это не закончилось. В итоге из-за налога произошло крупное крестьянское восстание.

2. Налог на свободу



Из одной кабалы в другую.

Из одной кабалы в другую.

 

Еще одна налоговая дикость из глубин истории. Впрочем, в те времена налог не казался чем-то безумным. Такая подать применялась в рабовладельческом Древнем Риме. Платился налог за освобождение раба. Взимать его могли, как с его бывшего хозяина, так и с самого вольноотпущенника.

3. Налог на воздух


Понастроили, богатеи!

Понастроили, богатеи!

 

Налог на воздух - это вовсе не страшная выдумка из сказки о Чиполлино. Такой налог брали в Византии с богатых представителей общества. Считалось, что большие дома отнимают значительную часть воздуха, а значит их совсем небедные хозяева, должны компенсировать государству и обществу связанные с этим неудобства.

4. Налог на трусость


Или плати, или служи.

Или плати, или служи.

 

По всей видимости, англичане очень любят выдумывать налоги! В XIII веке, те, кто не хотел сражаться на войне, могли откупиться от этой «чести», выплатив некоторую сумму в казну. Выплаты производились регулярно и долгое время были вполне посильными. Изменилось это только после того, как под знаменами Его Величества начала наблюдаться нехватка солдат.

5. Налог на шляпу


Был даже такой налог.

Был даже такой налог.

 

И снова Великобритания. В XVII веке каждый, кто хотел украсить себя головным убором, должен был заплатить в казну подать. Городские жители платили за шляпы 2 фунта в год. Деревенские жители платили 5 шиллингов в год.

6. Налог на туалет


Деньги и правда не пахнут.

Деньги и правда не пахнут.

 

Широко известный римский налог, введенный императором Веспасианом. Именно благодаря этому налогу появилось крылатое латинское выражение «Деньги не пахнут».

7. Налог на бороду


Петр был еще тот шутник.

Петр был еще тот шутник.

 

Отличилась на налоговом поприще и Россия. Петр I считал, что борода – это не лучшее украшение для мужчины, а потому заставлял мужчин бриться на европейский манер. Те, кто ни в какую не хотел расставаться с таким украшением, должен был заплатить налог в казну и носить бороду на здоровье!

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