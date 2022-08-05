Как торговаться в разных странах

Успех шопинга на Востоке зависит от того, насколько вы умеете торговаться. А это своего рода искусство, складывавшееся столетиями… К счастью, сейчас для того, чтобы сбросить цену на понравившийся товар, вовсе не обязательно учить иностранный язык, достаточно лишь запомнить несколько простых правил беседы с продавцом. Тревел-блогер Сергей Анашкевич ака aquatek-filips открывает секреты успешной торговли.









Египет



В Египте можно торговаться даже в крупных магазинах. Не бойтесь уходить из лавки: нередко продавец догоняет покупателя, даже если тот ушел уже довольно далеко. Не ходите в магазины, предложенные гидами или хелперами, — там вы рискуете заплатить слишком много, ведь в стоимость товара заложен процент «помощнику». И обязательно оговаривайте, какой фунт имеет в виду продавец: египетский или… английский.



Правила шопинга

Турция

Правила шопинга

Индия

Правила шопинга

Китай

Правила шопинга

Правила шопинга

Таиланд

Правила шопинга

Иордания

Правила шопинга

Болгария

Правила шопинга

Греция

Правила шопинга