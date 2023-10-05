Почему батон пекут в полоску, и еще 4 наивных вопроса, над разгадкой которых ломал голову каждый

Для чего на батоне надрезы и пупырышки на бутылке.
Рожок мороженого, булочка-брецель, «полосатый» батон – все эти продукты так просты и привычны, что ни у кого не вызывают удивления. Хотя если задуматься, и у них есть свои секреты. Ведь кто-то же придумал сворачивать вафлю в конус, чтобы после этот конверт заполнять мороженым, или закручивать крендель в причудливую форму, которая бы отличала его от любой другой булочки. В этом обзоре – ответы на неожиданные вопросы-«почемучки».
1. Почему пломбир – в вафельном стаканчике?
Как появились вафельные стаканчики для мороженого в форме конуса.
Идеальное сочетание нежного сливочного мороженого и хрустящей вафли оценило уже не одно поколение. Оказывается, в истории сохранились сведения о том, когда появилась эта идея. Считается, что первые порции десерта в вафельном стаканчике начали предлагать сладкоежкам в 1904 году.
Стеклянные стаканчики для мороженого.
До этого мороженое накладывали в стеклянные емкости, напоминающие рюмки. После того, как порция была съедена, емкость возвращали торговцам. Следующий покупатель получал свое лакомство в ту же емкость, едва ополоснутую водой. Историки предполагают, что такое негигиеничное поведение усугубило распространение туберкулеза на стыке веков.
Идея предложить съедобные стаканчики принадлежала, конечно же, торговцу вафлями. Наблюдая за тем, как к мороженщику ежедневно выстраивается длинная очередь, а к нему подходят единицы, он предложил такое необычное решение, и это стало настоящей революцией в сладкой индустрии.
2. Тайна бутылочной маркировки
Пупырышки на дне бутылки.
Неровности на стеклянных бутылках часто вызывают интерес. Существует даже популярное предположение, что это специальные отметки для незрячих, подобные шрифту Брайля.
На самом же деле все гораздо проще: на заводе такие маркеры используют для того, чтобы автоматически отбирать бракованные бутылки.
3. Для чего нужны полосы на батоне?
Для чего полоски на батоне.
Вопрос простой, но мнения у кулинаров по этому поводу разделились. Вряд ли все дело в привычке, изначально надрезы наверняка делались с определенной целью. Одно из предположений заключается в том, что текстура хлеба настолько нежная, что без надреза он просто растрескается. Сложно сказать, так ли это, ведь различные виды хлеба выпекаются с гладкой корочкой.
Вторая версия звучит более правдоподобно. Надрезы – это своеобразный маркер, чтобы не путать разные виды изделий после того, как их достают из печи.
4. Жевательная резинка Turbo – привет из 90-х
Жевательные резинки Turbo - воспоминание из 90-х.
Эта жевательная резинка была любима многими в 90-е и 2000-е годы. Все в ней было прекрасно – и вкус, и фантики, которые детвора с трепетом искала под оберткой. От всех других жевательных резинок Turbo отличалась необычной формой. Хотя догадаться, в чем дело, проще простого: создатели воссоздали форму автомобильной шины. И нужно признать, это был отличный ход!
Форма жевательной резинки Turbo повторяет автомобильную шину.
5. Странный крендель
Почему у кренделя такая странная форма.
Форма брецеля известна во всем мире, пожалуй, это одна из самых знаменитых булочек. Вот только кажется странным, что кому-то в голову пришло ее так закрутить. На этот вопрос тоже есть историческая справка. Крендели были известны еще со времен Средневековья, и однажды один из аббатов-францисканцев решил испечь булочку, закрутив ее по образу и подобию того, как человек складывает руки в молитве к Богу. Если присмотреться, то на фотографии можно увидеть явное сходство.
Руки сложены в молитве.
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