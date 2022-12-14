Изотопные мини-генераторы в СССР, которые могли давать бесплатное отопление

1. Дела давно минувших дней

Еще в 1821 году Томас Иоганн Зеебек сделал одно очень интересное открытие. / Фото: eduspb.com

2. Советское время

Партизанский котелок, производивший электричество для зарядки раций благодаря жару от костра / Фото: leg.co.ua

После окончания войны термогенераторы стали применять для питания бытовых радиоприемников / Фото: pikabu.ru

По мере освоения космоса возникла необходимость в источниках тепла для термогенераторов / Фото: studfile.net

Термогенератор ТЭГК-2-2 / Фото: rw6ase.narod.ru

РИТЭГи, которые используют на Земле, работают на другом изотопе, называемом Стронций-90 / Фото: thoughtco.com

На основании изотопного генератора была разработана АТЭС, которая не требовала обслуживания / Фото: russkievesti.ru

3. Постсоветское время

Сейчас многие мировые компании работают над атомными мини-электростанциями / Фото: picryl.com