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Как оперативно разжечь уголь в мангале, если под рукой нет специальной жидкости


Как оперативно разжечь уголь в мангале, если под рукой нет специальной жидкости

 

Большинство любителей жарки мяса на мангале ошибочно полагает, что разжечь уголь без использования специальной жидкости может быть очень сложно. На самом деле это не так. При должной сноровке и желании управиться можно при помощи подручных средств, которые есть в каждом доме (или даче). Итак, посмотрим же поближе, что нужно иметь под рукой и как данная методика реализуется на практике.

Понадобится бутылка и газета. |Фото: gastronom.ru.

Понадобится бутылка и газета. |Фото: gastronom.ru.

 

Для работы нам понадобится мангал с подготовленным углем, обычная газета, спички и любая бутылка. Итак, сначала берем бутылку и наливаем в нее немного воды, если она была пустая. Это необходимо сделать для придания сосуду большей устойчивости. Когда это будет сделано, бутылка ставится в мангал на угли. Следующим шагом будет оборачивание сосуда газетой. Для этого бумагу сначала нужно хорошенько размять.

Важно: не нужно оборачивать бутылку мятой газетой плотно, как это делалось бы с папье-маше. После оборачивания в конструкции должны оставаться полости с воздухом.
Вот, что получается. |Фото: gastronom.ru.

Вот, что получается. |Фото: gastronom.ru.

 

Переходим к следующему шагу. Получившуюся из газеты и бутылки конструкцию необходимо обложить углем, примерно до середины высоты. После этого бутылка аккуратным движением вытягивается так, чтобы в углях осталась только газета.
Можно ее поджигать. Когда бумага полыхнет, уголь стремительно нагреется. Как только это произойдет, нужно засыпать воронку горячим углем.
Приятного аппетита. |Фото: pixabay.com.

Приятного аппетита. |Фото: pixabay.com.

 

Вот и все, что нужно сделать для розжига мангала без использования специальной жидкости. Всего несколько минут и угли придут в нужную степень кондиции для того, чтобы на них можно было пожарить мясо или рыбу.

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Как оперативно разжечь уголь в мангале, если под рукой нет специальной жидкости

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Как оперативно разжечь уголь в мангале, если под рукой нет специальной жидкостиПодписаться на мой Instagram
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