Метод выращивания томатов, который поможет получить урожай в 3 раза больше

Посадите томаты по Маслову, и вам удастся собрать рекордный урожай! Метод довольно простой, логичный и весьма результативный. Заключается он в способности томатов наращивать дополнительные воздушные корни на стебле, если тот контактирует с почвой.

Благодаря этому корневая система разрастается, куст получается мощный и вместе с тем — плодородный.







Метод Маслова пошагово

Шаг № 1: траншеи

Шаг № 2: подкормка

Шаг № 3: высадка

Шаг № 4: прищипка

Шаг № 5: арык

Шаг № 6: мульча

О методе Игоря Маслова впервые стало известно ещё в СССР. В журнале «Приусадебное хозяйство» были опубликованы любопытные статьи садовода. В результате его эксперимента получилось собрать рекордные 70 кг помидоров с 1 куста! Сорта, участвующие в методе, — «Де Барао» и «Тепличный».На грядке тяпкой выкопайте неглубокие траншеи. Глубина — порядка 10-12 см. Расстояние между траншеями — около 40 см.Теперь в землю нужно внести суперфосфат, который является основой мощной корневой системы. Добавьте 1 ст. л. на 1 м.Пролейте траншеи. Высадите рассаду на расстоянии 60-70 см между кустиками. Причём, садите помидоры под наклоном!Удалите листья со стебля, оставьте только верхушку. 2/3 рассады будет находиться в земле. Присыпьте помидоры. Хорошо смешать для этого в равных пропорциях перегной, торф и почву из компостной кучи.Когда томаты подрастут, сделайте арык — борозду для полива. Также можно сделать опору помидорам.Мульчируйте грядку соломой или сухим сеном. Это сохранит влагу и добавит питание.Урожай помидоров будет великолепным! Попробуйте высадить рассаду по методу Маслова, и не будете разочарованы.