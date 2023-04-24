История первого класса в самолетах
Меня давно мучал вопрос, а был ли секс первый класс в советских самолетах? Сейчас все хорошо знают – хочешь поспать – плати. Хочешь широкие кресла и улучшенное питание – плати. А что было раньше? Как раньше летали привилегированные пассажиры? Полез изучать историю вопроса. Про СССР вообще данных много, а вот про историю первого класса в авиации оказалось очень интересно.
Оказалось, что то, что сейчас мы видим в самолетах, жалкое подобие былой роскоши. Где вы, стюарды в накрахмаленных манишках? Где вы, стейки на серебряной посуде? Стюардессы в скандально коротких мини? Ушел золотой век авиации. Смотрите, как было раньше.
На заре авиации салоны самолетов выглядели совсем не так, как мы привыкли. Самые первые самолеты были узкими и длинными, а пассажирские сидения воспринимались как новшество, некое роскошное и необязательное дополнение, как икра к бутерброду с маслом. Первыми сидениями служили самые обычные стулья и кресла, ремней безопасности не было. Поначалу пассажиры сидели сразу за пилотом, перегородок не было. Выглядело это примерно так. 1926 год. Кабина с подогревом – повод для гордости.
Самолеты становились больше и длиннее, сидения ставили в два ряда.
Фото 1930-х годов.
Агитационный самолет «Максим Горький», 1934 год
Когда самолеты стали более-менее пригодными для коммерческих перевозок пассажиров, возникла потребность и в обслуживающем персонале. Вот Эллен Черч, первая в мире стюардесса. Начала работать в 1930-м году. Курить разрешается! Запрет на курение – изобретение последних 20-30 лет, раньше все дымили сигаретами, сигариллами и сигарами, про вред от пассивного курения никто не думал.
Постепенно возможности авиационной промышленности росли. Проектировщики вдохновлялись роскошными железнодорожными экспрессами и океанскими лайнерами и делали в самолетах отдельные купе на 2-3 человека. Вопрос комфорта пассажиров стоял остро: в 1938 году полет из Лондона в австралийский Брисбен длился 11 дней (на корабле – больше месяца) и предполагал около 20 остановок. Рекламные буклеты британской авиакомпании Imperial Airways гласили: «Из Лондона в Сингапур – за 8 дней!». Гордостью компании был «Летающий корабль Эмпайр». Сидения:
Как в лучших ресторанах Парижа.
Что-то вроде светского салона на борту.
Завтрак в постель.
Основа всех основ – здоровый сон.
Говорить о классах обслуживания в данном случае неверно. До 1950-60-х годов все было первым классом: билеты стоили очень дорого, и позволить себе купить их могли лишь обеспеченные люди. Например, путешествие из Лондона в Сингапур стоило по нынешнему курсу 17 600 долларов. Самолет был филиалом светского салона, куда являться в футболках и шортах, как привыкли мы, считалось неприемлемым. Пассажиры вступали на борт едва ли не в вечерних нарядах. На фото – американский самолет Sikorsky S40B, 1930-е годы.
Тот же самолет, господа обедают. Обратите внимание: никаких одноразовых тарелочек, только хрусталь, только фарфор! Также пассажирам в неограниченном количестве предлагался алкоголь. Однако случаи пьяных дебошей были редки, так как потенциальные буяны – маловоспитанные пролы – отсеивались еще на этапе покупки билетов.
Британские актеры Уинифред Шоттер и Джек Лестер летят в Индию, 1945 год.
Конец 1940-х.
Бар на борту, около 1945 года
На самолетах вполне могли подать обед из 5-6 перемен.
1955 год, дизайнер салона – Генри Дрейфус
Одним из символов «Золотого века авиации» считается Боинг 377 Стратокруизер, который начал использоваться с 1949 года. В нем также были спальные места:
Самолеты такие удобные, что можно путешествовать и с детьми, намекают нам эти фотографии.
Холл.
Обед на Стратокруизере.
А это 1952 год и один из первых коммерческих реактивных самолетов. Женщина делает косметические процедуры в специально предназначенной для этого комнате.
Боинг 707, его эксплуатация началась с 1958 года в Pan American, которая в 1960-е считалась самой роскошной авикомпанией в мире. 1959 год, пассажиры пьют за любовь.
Ведут светские беседы в салоне.
Так как самолеты становились все более быстрыми, необходимость в кроватях отпала, и они редуцировались до раскладывающихся кресел. Это 1958 год.
Следующий важный этап в истории гражданской авиации – Боинг-747. Пассажирам первого класса подают обед.
Наливают шампанское. В те времена к стюардессам предъявлялись очень строгие требования. Они должны были являть собой сочетание модельной внешности, манер светской львицы, умений домработницы, официантки и медсестры (например, при необходимости стюардесса могла принять роды). Были и формальные критерии: вес от 49 до 60 кг, возраст от 21 до 27, высокие моральные качества и отсутствие мужа. В Pan Am на собеседовании девушек просили перевести текст с французского на английский, пройтись по комнате, чтобы продемонстрировать походку и осанку, и взвеситься. Тех, кто проходил отбор, авиакомпания обучала этикету, географии, национальным традициям разных стран.
Середина 1960-х, стюардесса с модной высокой прической предлагает закуски.
Канапе с икрой.
Середина 1960-х
Обратите внимание, как одет стюард
Американская Braniff International, 1967 год
Октябрь 1969 года. Советские разведчики Леонтина и Моррис Коэн, обмененные на своего британского коллегу, летят из Лондона в Варшаву со всем комфортом. Курить по-прежнему разрешалось.
Размышления о 1950-60-х годах для гражданской авиации на Западе неизменно наполнены тоской по утраченной роскоши. Но слышали ли вы когда-нибудь, чтобы кто-то грустил о советских самолетах? Я – нет. Давайте посмотрим, как обстояли дела в СССР.
Большинство летавших тогда на самолетах никакого первого класса не помнят. На самом деле он был. Как таковой он впервые был спроектирован в ТУ-104 (начало эксплуатации – 1956 год). Однако для внутрисоюзных рейсов машины переделывались: первый класс, диваны и прочие излишества убирали. За счет этого число посадочных мест возрастало. Это касается и последующих моделей самолетов. Поэтому на внутрисоюзных перелетах никаких классов не было, за очень редким исключением. По блату можно было получить первый ряд. На нескольких самолетах меняли компоновку первых двух-трех рядов и сделали больше расстояние между креслами, вот и весь комфорт. Зато разрешалось курить!
Другое дело – заграничные рейсы. Здесь «Аэрофлот» старался соответствовать западным стандартам. Были два класса, экономичный и первый. В 1957 году Советский Союз посетил фотограф американского журнала LIFE Говард Сочурек и заснял интерьеры ТУ-104. Первый класс был сделан в виде отдельных купе и выглядел так:
Собак разрешали провозить прямо в салоне.
Часто на места первого класса сажали самых обычных людей.
Советские граждане во время перелета не распивают алкогольные напитки, как американцы, а читают и беседуют про Карла Маркса!
Кухня на ТУ-104. Именно тогда в СССР появилось понятие питания на борту.
Везде деревянные панели и кожа. Все были впечатлены…
..но ТУ-114 поразил граждан еще больше. Там появились полноценные спальные купе класса люкс на трех человек. Пассажирам выдавали подушку и одеяло.
В Союзе тоже умели жить красиво.
Вот сидячий первый класс.
Никита Сергеевич Хрущев в салоне личного самолета Ил-18, 1959 год.
Салон главы государства в разных модификациях ТУ-134.
Вот информационная брошюра Аэрофлота на зиму 1961/62, можно посмотреть порядок цен на билеты. Напомню, что в 1962 году среднемесячная зарплата в СССР составляла 84 рубля. В 1973 году самый дорогой билет, Москва-Токио, стоил 1658 рублей в первом классе (при средней зарплате в 125 рублей).
В 1968 году состоялся первый рейс Москва-Монреаль-Нью-Йорк на ИЛ-62. Пассажиров потчевали так: «в первом классе подавали черную икру с лимоном, мурманский палтус, водку и коньяк, а эконом кормили цыплятами-табака с зеленым горошком, лососем, красной икрой, а на десерт – песочные пирожные-колечки.»
Первый класс в ТУ-144.
А вот рекламные фотографии Аэрофлота приблизительно 1970-х — 1980-х.
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