Сюжеты известных фильмов в стиле турецкой миниатюры

Все началось 2 года назад с эксперимента: тогда еще студент, Мурат решил совместить мотивы традиционной турецкой миниатюры с современными западными киносюжетами и нарисовал первый постер «Звездные войны». Работа всем понравилась, и Мурат решил продолжить серию постеров уже в рамках студенческой дипломной работы.
Проект демонстрирует припавленное юмором интересное сочетание местного турецкого традиционного искусства с западной современностью. Судя по высоким оценкам за диплом, преподавателям подход Мурата Палта понравился.
Терминатор 2
Убить Билла
Криминальное чтиво
Чужой
Звездные войны
Славные парни
Начало
Лицо со шрамом
Крестный отец
Сияние
Заводной апельсин
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