15 забавных фотографий малыша и его четвероногого друга в одинаковых головных уборах

Прибор для связи с космосом.
Ая Сакаи из Токио очень любит своего маленького сына и испытывает слабость к своему французскому бульдогу. Результатом этой огромной любви стал забавный фотопроект, в котором Ая наряжает своего малыша и своего пса в забавные шляпки. Нужно сказать, что выглядят её фотомодели очень забавно и весьма органично.
1. Шапка-шлем летчика
Забавный защитный головной убор.
2. Радужная повязка
Яркая повязка на голову на резинке.
3. Модные солнцезащитные очки
Один из самых модных аксессуаров.
4. Моднявая бейсболка
Кепка арбузка с прямым козырьком и модным принтом.
5. Шапка-ушанка
Широко распространённый головной убор.
6. Праздничный колпак
Яркий разноцветный колпак из бумаги.
7. Детская шапка с бубонами
Вязаный головной убор.
8. Головной убор после душа
Стильно завязанное полотенце на голове.
9. Спортивные
Спортом заниматься полезно.
10. Очкарики
Круглые очки с толстыми линзами.
11. Зайчата
Ушки для новогоднего утренника.
12. В сомбреро
Мексиканские мачо.
13. Дуршлаг на голове
Прибор для связи с космосом.
14. Вязаная корона
Корона для маленького принца.
15. Шлемы викингов
Рогатые шлемы скандинавских воинов.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии