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15 забавных фотографий малыша и его четвероногого друга в одинаковых головных уборах


Прибор для связи с космосом.

Прибор для связи с космосом.

Ая Сакаи из Токио очень любит своего маленького сына и испытывает слабость к своему французскому бульдогу. Результатом этой огромной любви стал забавный фотопроект, в котором Ая наряжает своего малыша и своего пса в забавные шляпки. Нужно сказать, что выглядят её фотомодели очень забавно и весьма органично.

1. Шапка-шлем летчика


Забавный защитный головной убор.

Забавный защитный головной убор.

 

2. Радужная повязка


Яркая повязка на голову на резинке.

Яркая повязка на голову на резинке.

 

3. Модные солнцезащитные очки


Один из самых модных аксессуаров.

Один из самых модных аксессуаров.

 

4. Моднявая бейсболка


Кепка арбузка с прямым козырьком и модным принтом.

Кепка арбузка с прямым козырьком и модным принтом.

 

5. Шапка-ушанка


Широко распространённый головной убор.

Широко распространённый головной убор.

 

6. Праздничный колпак


Яркий разноцветный колпак из бумаги.

Яркий разноцветный колпак из бумаги.

 

7. Детская шапка с бубонами


Вязаный головной убор.

Вязаный головной убор.

 

8. Головной убор после душа


Стильно завязанное полотенце на голове.

Стильно завязанное полотенце на голове.

 

9. Спортивные


Спортом заниматься полезно.

Спортом заниматься полезно.

 

10. Очкарики


Круглые очки с толстыми линзами.

Круглые очки с толстыми линзами.

 

11. Зайчата


Ушки для новогоднего утренника.

Ушки для новогоднего утренника.

 

12. В сомбреро


Мексиканские мачо.

Мексиканские мачо.

 

13. Дуршлаг на голове


Прибор для связи с космосом.

Прибор для связи с космосом.

 

14. Вязаная корона


Корона для маленького принца.

Корона для маленького принца.

 

15. Шлемы викингов


Рогатые шлемы скандинавских воинов.

Рогатые шлемы скандинавских воинов.

 

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15 забавных фотографий малыша и его четвероногого друга в одинаковых головных уборах

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15 забавных фотографий малыша и его четвероногого друга в одинаковых головных уборахПодписаться на мой Instagram
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