Фотошоп XIX века: привидения на ретро-снимках

Призрак в помещение - популярная фотография во второй половине XIX века. | Фото: mashable.com.
Во времена Гражданской войны 1860-е годы в США невероятную популярность приобрел спиритизм. Люди отказывались верить, что их погибшие близкие ушли навсегда и отправлялись на сеансы, где «вызывались» духи их родственников. Наряду со спиритизмом развивалась фотография. В качестве якобы присутствия духов в комнате, клиентам потом выдавался снимок, где они могли увидеть очертания духов. Сегодня эти манипуляции с фотографией можно назвать фотошопом XIX века.
Зарисовка на творчество Уильяма Мамлера. | Фото: nlo-mir.ru.
Американец Уильям Мамлер (William H. Mumler) в середине XIX века был известным спиритическим фотографом, у которого от клиентов не было отбоя. Поначалу он работал гравером в Бостоне, но с возрастанием интереса общественности к спиритизму, Мамлер занялся разработкой технологии, которая позволила бы проявлять на основном снимке силуэты разных людей.
Привидение на фотографии - фотошоп XIX века. | Фото: mashable.com.
Уильям Мамлер тут же стал известен и богат, т. к. люди, не искушенные в вопросах технологий, готовы были верить своим глазам. В день заработок Мамлера составлял 30-40 долларов, огромные деньги по тем временам (3-4 тысяч долларов на сегодня).
Мери Тодд Линкольн - жена президента Авраама Линкольна. | Фото: nlo-mir.ru.
Фотографа не единожды пытались судить за мошенничество, но вину не могли доказать. Современники до сих пор спорят, как Мамлеру удавалось запечатлеть в виде призрака именно родственника обратившего клиента. Скорее всего, пока клиент присутствовал на спиритических сеансах, к нему в дом забирались воры и крали фотографию погибшего, а уж потом фотограф предъявлял наглядное «доказательство» присутствия призрака в комнате. Если снимок не удавалось украсть, то клиент получал уведомление о том, что призрак так и не вышел на контакт. Самым известным подобным снимком стала фотография жены Авраама Линкольна Мери Тодд Линкольн. На заднем фоне четко просматривается покойный супруг.
Стереоскопическая карточка с изображением призрака. | Фото: mashable.com.
Стереоскопическая карточка с объемным изображением. | Фото: mashable.com.
Очередное громкое дело против Мамлера в 1869 году окончательно подрывает его репутацию. Война заканчивается, а люди свыкаются с мыслью о том, что погибших родственников уже не вернуть.
Ретро-фото с призраком. | Фото: mashable.com.
К мошеннику больше не обращались, но другие фирмы даже до начала XX века периодически издавали стереоскопические карточки с «призраками». Если смотреть в специальное устройство, что изображение получалось объемным, и казалось, что «духи» оживают.
Фотография для любителей спиритизма. | Фото: mashable.com.
Постановочная фотография с «призраком», популярная в XIX веке.| Фото: mashable.com.
Постановочная фотография, популярная в XIX веке. | Фото: mashable.com.
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