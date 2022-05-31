Мумии: мрачные тайны египетских фараонов

В популярной культуре обряд мумификации ассоциируется исключительно с древним Египтом. Это объясняется тем фактом, что именно египетские мумии стали известны еще нашим далеким предкам. Но современные историки выяснили и более древнюю культуру, практиковавшую мумификацию. Это южноамериканская культура андских индейцев Чинчорро: здесь находили мумий, датированных еще 9 тысячелетием до нашей эры. Но все же внимание современных историков приковано именно к египетским мумиям — кто знает, какие тайны могут скрывать эти хорошо сохранившиеся мертвецы.









Египетское мумифицирование

Античные свидетельства

Сосуды хранения

Мед и скорлупа

Мумии инков