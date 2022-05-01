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Рецепты молодости: 8 продуктов, которые замедляют старение


8 продуктов, которые замедляют старение

8 продуктов, которые замедляют старение

 

Интересно, когда человечество начало бояться старости? Наверное, в тот момент, когда наш далёкий предок впервые осознал, что жизнь его не вечна. С той поры и по сегодня мы ищем способ остановить годы, найти философский камень, эликсир вечной молодости. И пусть пока над волшебным средством от всех морщин и признаков старения усиленно корпят учёные в лабораториях, отдельные фрагменты «эликсира» уже доступны каждому. Чтобы кожа оставалась упругой и сияющей даже через десяток лет, стоит уже сегодня ввести в рацион «продукты молодости» из списка ниже.


Нет, к сожалению, универсальную диету от старости пока не изобрели. Но уже установлено, что некоторые продукты способны здорово помочь нашему телу и выглядеть, и чувствовать себя значительно моложе. И это – не какие-то заморские деликатесы или сомнительные биодобавки. Продукты из этого списка в умеренных количествах может позволить себе каждый.

1. Куриное филе (без кожи)


8 продуктов, которые замедляют старение

8 продуктов, которые замедляют старение

 

Куриное мясо (особенно грудка), также, как рыба и бобовые, богато протеином. Наш организм способен расщеплять протеин до аминокислот, которые, в свою очередь, участвуют в процессе регенерации клеток.
Также протеин незаменим в синтезе коллагена – основного «строительного материала» нашей кожи. С годами процесс синтеза коллагена замедляется, и кожа теряет тонус, начинает увядать. Так что, если желаете «сохранять лицо» как можно дольше, старайтесь употреблять хотя бы небольшое количество протеиносодержащих продуктов в каждый приём пищи.

2. Чеснок


8 продуктов, которые замедляют старение

8 продуктов, которые замедляют старение

 

Чеснок насыщен антиоксидантами-полифенолами. Они защищают кожу от свободных радикалов, разрушающих столь ценный для кожи коллаген. Чтобы извлечь большую пользу из пряного растения, нарезанный чеснок оставьте на 10-15 минут контактировать с воздухом, прежде, чем подвергать его термической обработке или добавлять в блюдо.

3. Зелёный чай


8 продуктов, которые замедляют старение

8 продуктов, которые замедляют старение

 

А вы знали, что злоупотребление кофе способно провоцировать образование морщин? Всё из-за скачков гормонов стресса – адреналина и норадреналина. Так что, уважаемые кофеманы, время задуматься о переходе на зелёный чай. Содержание кофеина так же на высоте, зато напиток богат вышеупомянутыми антиоксидантами-полифенолами. Только старайтесь пропустить чашечку-вторую до 3 часов дня: попивание «крепкого зелёного» позже может вызвать проблемы с засыпанием.

4. Вода


8 продуктов, которые замедляют старение

8 продуктов, которые замедляют старение

 

Основной компонент «эликсира молодости» действительно доступен каждому. Любой дерматолог скажет: избегать дегидрации – первое правило здоровья и свежести. Ведь на сухой коже даже мельчайшие морщинки становятся более заметными. Когда гидробаланс в норме, клетки наполнены жидкостью, что позволяет им легче принимать и перерабатывать другие полезные вещества. А мембраны клеток кожных покровов сохраняют эластичность. Результат – упругая и сияющая кожа.

5. Ягоды


8 продуктов, которые замедляют старение

8 продуктов, которые замедляют старение

 

Малина, клубника, черника и ежевика – настоящие чемпионы среди растений по содержанию антиоксидантов. Вы же помните, что антиоксиданты – наши защитники в борьбе со свободными радикалами? Теми самыми, которые нарушают синтез коллагена и приводят к увяданию кожи, морщинам и потере тонуса. Чем не повод добавить стаканчик смузи или свежих ягод с натуральным йогуртом в дневной рацион?

6. Оливковое масло


8 продуктов, которые замедляют старение

8 продуктов, которые замедляют старение

 

Не зря этот продукт так популярен среди косметологов и фармацевтов, а целые серии косметических средств на его основе есть у большинства брендов. Но ещё эффективнее употреблять ценное масло в пищу. Смесь жирных кислот и олеиновой кислоты укрепляют мембраны клеток и помогают им удерживать жидкость. Что обеспечивает коже мягкость и увлажнение. Масло также богато витамином-Е и полифенолами. Как быть уверенным, что вы и ваша кожа получат все вышеизложенные бонусы? Покупать исключительно натуральное оливковое масло (с пометкой Extra Virgin) и не забывать именно его использовать в своих кулинарных экспериментах. Дороговато, но оно того стоит.

7. Лосось и скумбрия


8 продуктов, которые замедляют старение

8 продуктов, которые замедляют старение

 

Наверное, самый «богатый» пункт в нашем списке. Но богатый также и в прямом значении: сложно найти лучший источник жирных кислот Омега-3, столь необходимых нашему сердцу для поддержания мышечного тонуса, мозгу – для повышения умственной активности и коже для сияния и гладкости без морщин. Не пугайтесь дороговизне: даже 50-100 г ценной рыбы в неделю будет достаточно.

8. Бобовые


8 продуктов, которые замедляют старение

8 продуктов, которые замедляют старение

 

Исследования австралийских учёных, в которых принимали участие «подопытные» из Швеции, Греции и самой Австралии доказали: при одинаковом возрастном цензе люди, в рационе которых преобладают бобовые, рыба, овощи и оливковое масло, имеют куда меньше морщин и стареют медленнее. Уважительная причина хотя бы раз в неделю кушать блюдо на основе фасоли, нута или других бобов, правда?

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Рецепты молодости: 8 продуктов, которые замедляют старение

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Рецепты молодости: 8 продуктов, которые замедляют старениеПодписаться на мой Instagram
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